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हिंदी न्यूज़ऑटोकोर्ट चालान निपटाने का नया तरीका, 10 दिन में होगा समाधान

कोर्ट चालान निपटाने का नया तरीका, 10 दिन में होगा समाधान

Lawyered Court Challan Resolution: लीगल टेक प्लेटफॉर्म Lawyered ने ChallanPay Xpress सर्विस शुरू की है. इसके जरिए अब कोर्ट में पेंडिंग चालान का निपटारा महज 10 दिनों के भीतर आसानी से किया जा सकेगा.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 12 Aug 2026 01:09 PM (IST)
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Lawyered Court Challan Resolution: भारत में ट्रैफिक चालान के मामले बहुत ही मामूली हैं और हज़ारों लोगों का डेली चालान कटता है. जिसके बाद कटे चालान को भरने का समय भी दिया जाता है. अगर समय से चालान नहीं भरता है तो वह ट्रैफिक कोर्ट में ट्रांसफर हो जाता है. कोर्ट में मामला पहुंचते ही आम गाड़ी मालिकों और फ्लीट ऑपरेटर्स की मुश्किलें काफी बढ़ जाती हैं. कोर्ट के चक्कर काटना, वकीलों से मिलना और लंबी तारीखों का इंतजार करना बहुत तनावभरा और समय बर्बाद करने वाला काम होता है.

बता दें कि, सबसे ज्यादा परेशानी तब खड़ी होती है जब आपको अपनी गाड़ी बेचनी हो, आरसी ट्रांसफर करानी हो, इंश्योरेंस रिन्यू कराना हो या फिर फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना हो. ऐसे मौकों पर कोर्ट में पेंडिंग पड़े चालान एक बड़ी रुकावट बन जाते हैं और काम अटक जाता है. लेकिन अब यह बड़ी समस्या का निपटारा अब सिर्फ 10 दिनों के अंदर किया जाएगा. चलिए जानतें हैं कैसे और इसका पूरा प्रोसेस क्या होने वाला है.

10 दिनों में होगा निपटारा

आपको बता दें कि, Lawyered कंपनी ने अपनी लोकप्रिय डिजिटल ट्रैफिक प्लेटफॉर्म ChallanPay के तहत इस नई सर्विस की शुरुआत की है. इस सर्विस की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्पीड और निश्चितता है. जिन चालानों का निपटारा कराने में पहले महीनों का समय लग जाता था अब उन्हें महज 10 दिनों के भीतर हल कर दिया जाएगा.

यह सेवा खासतौर पर उन गाड़ी मालिकों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है जिन्हें अपनी गाड़ी के जरूरी काम निपटाने के लिए तुरंत चालान क्लियर कराने की आवश्यकता होती है. इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से अब लोगों को कचहरी के चक्कर काटने से पूरी तरह आजादी मिल जाएगी और उनके रुके हुए काम का निपटारा महज 10 दिनों के अंदर हो जाएगा.


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फिक्स चार्ज और पूरी तरह से पारदर्शी प्रक्रिया

बता दें कि, इस नई सर्विस के लिए कंपनी ने एक पारदर्शी और फिक्स्ड प्राइसिंग मॉडल तय किया है. ग्राहक किसी भी कोर्ट चालान का 10 दिनों में निपटारा कराने के लिए प्रति चालान 3,000 रुपये की फ्लैट फीस देकर इस सेवा का फायदा उठा सकते हैं.

चालान की राशि चाहे कितनी भी हो या गाड़ी देश के किसी भी राज्य में रजिस्टर्ड हो इस फिक्स चार्ज में पूरा काम करके दिया जाएगा. इस फीस के बदले कंपनी की लीगल टीम चालान की पूरी कानूनी प्रक्रिया और कोर्ट की कागजी कार्रवाई पूरी करके निपटारा सुनिश्चित करती है. ग्राहकों को अपने चालान का स्टेटस सीधे ऑनलाइन मिलता रहता है ताकि आपको को परेशानी न हो.


कोर्ट चालान निपटाने का नया तरीका, 10 दिन में होगा समाधान

आरसी ट्रांसफर में मिलेगी बड़ी राहत

जानकारी दें दे कि, पुराने पेंडिंग कोर्ट चालानों की वजह से अक्सर गाड़ियों का रीसेल मार्केट बुरी तरह प्रभावित होता है. जब भी कोई अपनी पुरानी कार या बाइक बेचने जाता है तो पेंडिंग चालान के चलते आरसी ट्रांसफर की फाइल अटक जाती है. इसके अलावा लोन अप्रूवल और इंश्योरेंस रिन्यूअल के समय भी भारी दिक्कत आती है.

10 दिनों वाली इस एक्सप्रेस सर्विस से अब लोग अपनी जरूरत के समय बहुत ही कम समय में चालान क्लियर करा सकेंगे. इससे न केवल आम गाड़ी मालिकों को बड़ी सहूलियत मिलेगी बल्कि कमर्शियल गाड़ियों और लॉजिस्टिक्स कंपनियों के फ्लीट मालिकों का कारोबार भी बिना किसी कानूनी रुकावट के चलता रहेगा.

80 हजार वकीलों का विशाल नेटवर्क

बता दें कि., Lawyered कंपनी के पास देश भर में वकीलों का एक बहुत बड़ा और मजबूत नेटवर्क मौजूद है. कंपनी के इस प्लेटफॉर्म से देश के लगभग 98 प्रतिशत पिन कोड्स को कवर करने वाले 80 हजार से ज्यादा लीगल प्रोफेशनल्स जुड़े हुए हैं. यही वजह है कि देश के किसी भी कोने में कटा हुआ कोर्ट चालान हो वहां के स्थानीय वकील की मदद से मामला तुरंत कोर्ट के सामने रखा जाता है.

कंपनी अब तक 30 लाख से ज्यादा वाहनों को अपने प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड कर चुकी है और 3 लाख से ज्यादा चालानों का निपटारा करा चुकी है. अगर आपका भी कोई चालान कोर्ट में अटका है तो यह सर्विस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 12 Aug 2026 01:09 PM (IST)
Tags :
Lawyered Court Challan Resolution ChallanPay Xpress 10 Day Court Challan Settlement Traffic Challan Clear Online India
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