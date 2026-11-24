Vehicle Scrapping Rules 2026: केंद्र सरकार ने पुरानी गाड़ियों की स्क्रैपिंग से जुड़े एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी यानी EPR नियमों में बड़ा बदलाव किया है. एंड-ऑफ-लाइफ व्हीकल रूल्स 2025 में किए गए इस संशोधन के बाद ऑटोमोबाइल कंपनियों को बड़ी राहत मिली है.

क्योंकि नए नियमों में यह साफ कर दिया गया है कि किन कंपनियों को अपनी पुरानी गाड़ियों का 15 और 20 साल का रिकॉर्ड देना होगा. इससे पहले नियम को लेकर वाहन निर्माताओं के बीच काफी असमंजस बना हुआ था. तो चलिए जानतें हैं कि सरकार का यह नया फैसला क्या है और इसका ऑटो सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा.

रिकॉर्ड किसे देना होगा?

जानकारी दें दे कि नए संशोधन के तहत सरकार ने कारोबार जारी रखने वाली कंपनियों और अपना काम बंद करने वाली कंपनियों के बीच साफ अंतर कर दिया है. अब यह नियम सिर्फ उन्हीं वाहन निर्माता कंपनियों पर लागू होगा जो अपना कारोबार स्थायी रूप से बंद कर रही हैं.

जबकि ऐसी कंपनियों को कारोबार बंद करने से पहले बाजार में बेची गई कमर्शियल गाड़ियों का 15 साल का और निजी गाड़ियों का 20 साल का रिकॉर्ड देना होगा.

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इन कंपनियों को मिली राहत

बता दें कि पहले नियम 4(6) की वजह से बाजार में काम कर रही वाहन कंपनियों के बीच भ्रम की स्थिति बनी हुई थी. कंपनियों को लग रहा था कि उन्हें भी इस विशेष प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा.

लेकिन अब सरकार ने स्थिति साफ करते हुए कहा है कि जो ऑटो कंपनियां लगातार गाड़ियां बना रही हैं और बाजार में सक्रिय हैं. उन पर यह अलग प्रक्रिया लागू नहीं होगी. इससे वाहन निर्माताओं की बड़ी टेंशन दूर हो गई है.

इन नियम में भी बदलाव

आपको बता दें कि सरकार ने सिर्फ EPR की जिम्मेदारी ही स्पष्ट नहीं की है बल्कि नियम 9(2) में भी एक अहम बदलाव किया है. इस प्रावधान से ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े अन्य स्टील स्क्रैप मटेरियल को शामिल करने के नियम को हटा दी गई है.

जिसका मतलब है कि अब रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी यानी RVSF में सीधे पुरानी गाड़ियों की स्क्रैपिंग से निकलने वाले स्टील पर ही मुख्य फोकस रहेगा.

कैसे तय हुई नए नियमों की प्रक्रिया?

जानकारी दें दे कि पर्यावरण मंत्रालय ने इस बदलाव की प्रक्रिया मार्च 2026 में शुरू की थी और इसका ड्राफ्ट राजपत्र में जारी किया था. इसके बाद आम लोगों और ऑटो सेक्टर से जुड़े पक्षों से 60 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी गई थीं.

अब सभी सुझावों पर विचार करने के बाद अब सरकार ने फाइनल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस कदम से CPCB के लिए भी कंपनियां की जिम्मेदारी तय करना आसान हो जाएगा.

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