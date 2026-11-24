Maruti Suzuki Price Hike: ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से एक बड़ी खबर सामने आई है. जो की मारुती सुजुकी कंपनी की गाड़ी खरीदने वाले लोगों को दुखी कर सकती है. दरअसल मारुती सुजुकी ने ग्राहकों को एक बार फिर झटका देते हुए अपनी कारों की कीमतें बढ़ा दी हैं. कंपनी ने नई बढ़ोतरी 22 नवंबर 2026 से लागू हो गई है और यह बदलाव कंपनी के चुनिंदा मॉडल्स पर लागू होगा.

बता दें कि इस बार कंपनी ने कीमतों में औसतन करीब 0.31 प्रतिशत का इजाफा किया गया है. साल 2026 में यह चौथा बार है जब मारुति ने अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाए हैं. अगर आप भी नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो इस खबर में समझिए कि दाम क्यों बढ़े हैं और इसका आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा.

कितनी बढ़ी हैं कारों की कीमतें?

आपको बता दें कि कंपनी ने इस बार 0.31 प्रतिशत की यह बढ़ोतरी सभी कारों पर एक जैसी नहीं है. जिसका मतलब है कि अलग-अलग मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से कीमतों में अंतर देखने को मिलेगा.

अभी कंपनी ने मॉडल-वार नई कीमतों की पूरी लिस्ट जारी नहीं की है. अपडेटेड कीमत जानने के लिए ग्राहकों को अपने नजदीकी डीलरशिप या कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी लेनी होगी.

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चौथी बार लगा ग्राहकों को झटका

जानकारी दें दे कि यह इस साल चौथी बार है जब मारुति सुजुकी ने अपनी गाड़ियों के दाम में बढ़ोतरी किया है. इससे पहले कंपनी जून, अगस्त और सितंबर के महीने में भी तीन बार कीमतें बढ़ा चुकी है.

वहीं उन तीनों बढ़ोतरी को मिलाकर कुल इजाफा एक प्रतिशत से थोड़ा ज्यादा रहा था. अब नवंबर में हुई इस चौथी बढ़ोतरी ने नई कार खरीदने वाले आम ग्राहकों का बजट थोड़ा और बढ़ा दिया है.

क्यों बढ़ रही हैं कीमतें?

बता दें कि मारुति सुजुकी ने कीमतें बढ़ाने के पीछे लगातार बढ़ती लागत और कच्चे माल के महंगे होने को मुख्य वजह बताया है. स्टील और तांबे जैसी जरूरी धातुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव बना हुआ है.

जिससे गाड़ी बनाने का खर्च काफी बढ़ गया है. कंपनी का कहना है कि उसने लागत कम करने की काफी कोशिश की और बड़ा हिस्सा खुद उठाया. लेकिन अब कुछ बोझ ग्राहकों पर डालना जरूरी हो गया है.

बिक्री रिकॉर्ड लेवल पर

बता दें कि दिलचस्प बात यह है कि कीमतें बढ़ने के बावजूद मारुति की कारों की मांग बहुत ज्यादा बनी हुई है. जुलाई-सितंबर तिमाही में कंपनी ने रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की है और लाखों बुकिंग अभी भी पेंडिंग हैं.

लेकिन कच्चा माल महंगा होने से कंपनी के मुनाफे और मार्जिन में गिरावट आई है. यही वजह है कि कंपनी अपने मुनाफे को बैलेंस रखने के लिए समय-समय पर कीमतों में बदलाव कर रही है.

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