पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 के लिए बीजेपी और अकाली दल के बीच गठबंधन हो गया. मंगलवार (24 नवंबर) को दोनों दलों के प्रमुख नेताओं ने इसकी घोषणा की. इस पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि दोनों दलों का गठबंधन 'जीरो' है.

संजय सिंह ने कहा, "बड़ी अजीब बात है कि जिस अकाली दल और बीजेपी ने पंजाब के गांव-गांव और घर-घर में नशा पहुंचाने का अपराध किया, 10 सालों तक पंजाब को बर्बाद करने का अपराध किया और आज फिर वो लोग सिर्फ पंजाब को नशे-ड्रग्स के जाल में झोंकने के लिए चुनावी गठबंधन कर रहे हैं. आज अकाली दल से भी सवाल है कि जो बीजेपी 750 किसानों की शहादत के लिए जिम्मेदार है, जिस बीजेपी ने पंजाब के किसानों को खालिस्तानी-पाकिस्तानी कहा, तीन काले कानून लाए, लाठियां भारी, आंसू गैस के गोले छोड़े, आप उसी के साथ गठबंधन कर रहे हैं?"

'दो जीरो का मिल हो रहा है'

संजय सिंह ने आगे कहा, "ये अकाली दल और बीजेपी का जो गठबंधन है वो 0+0=0 है. इनका नतीजा 0 आने वाला है. क्योंकि दो जीरों का मिलने हो रहा है. पंजाब की जनता देख रही है कि पंजाब को ड्रग्स और नशे में डुबोने वाले अकाली दल और बीजेपी फिर से साथ आ रहे हैं. इसका जवाब वोट की ताकत से पंजाब की जनता देगी."

पंजाब में अकाली दल-बीजेपी का गठबंधन। 0+0=0 है। अकाली दल-बीजेपी सरकार ने अपने दस साल के शासन में पंजाब के घर-घर नशा पहुँचाया पंजाब को बर्बाद किया। अकाली दल उस बीजेपी के साथ खड़ी है जो 750 किसानों के मौत की ज़िम्मेदार है जिसने किसानों को “आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी” बोला। https://t.co/09AjkofQZL — Sanjay Singh AAP (@SanjayAzadSln) November 24, 2026

'बिहार-यूपी में जहरीली शराब पीकर मर रहे लोग'

नशे को लेकर आम आदमी पार्टी पर बीजेपी के आरोपों पर उन्होंने कहा, "20 हजार करोड़ के ड्रग्स अडानी के पोर्ट्स से पकड़ी गई है. आज तक अडानी से कोई पूछताछ नहीं हुई. 100 लोग जहरीली शराब पीकर गुजरात में मर गए. 115 लोग जहरीली शराब पीकर अलीगढ़ में मर गए. भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में क्या हो रहा है? बिहार में जाकर देखिए. बिहार और गुजरात में तो शराबबंदी है फिर भी जहरीली शराब पीकर लोग मर रहे हैं. यूपी में मर रहे हैं. 27 हजार पाठशाला बंद करके 27 हजार मधुशाला योगी जी ने खोल दी."

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