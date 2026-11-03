ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोGRAP Rules Delhi: दूसरे राज्य की CNG कार है, लेकिन BS-VI नहीं, क्या दिल्ली में मिल जाएगी एंट्री?

GRAP Rules Delhi: दूसरे राज्य की CNG कार है, लेकिन BS-VI नहीं, क्या दिल्ली में मिल जाएगी एंट्री?

GRAP Rules Delhi: क्या दूसरे राज्य की नॉन-BS6 CNG कार को दिल्ली में एंट्री मिलेगी? जानिए दिल्ली के नए ट्रैफिक नियमों और जरूरी दस्तावेजों की पूरी जानकारी.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 03 Nov 2026 02:09 PM (IST)
Preferred Sources

GRAP Rules Delhi: दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने गाड़ियों के एंट्री को लेकर नियम बदलें जो की 1 नवंबर से ही लागू हो गया है. लेकिन इन दिनों एक सवाल सीएनजी कार मालिकों के दिमाग में आ रहा है कि अगर दूसरे राज्य की रजिस्टर्ड सीएनजी गाड़ी है और वह बीएस-6 मानकों वाली नहीं है. तो क्या दिल्ली में एंट्री मिलेगी या नहीं.

अगर आप भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं तो आज इस खबर में आपको बताएंगे कि दूसरे राज्य की सीएनजी गाड़ी बिना बीएस-6 मानकों दिल्ली में एंट्री ले पायेगी या नहीं. तो चलिए जानते हैं कि गैर-बीएस-6 सीएनजी गाड़ियों को लेकर दिल्ली में एंट्री के क्या नियम तय किए गए हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

ऑटो
Bengaluru Congestion Tax Rule: कंजेशन टैक्स से जाम कैसे खत्म करेगा बेंगलुरु, कितना कारगर होगा यह नियम?
कंजेशन टैक्स से जाम कैसे खत्म करेगा बेंगलुरु, कितना कारगर होगा यह नियम?
ऑटो
Automatic Car Challan: कार खुद चल रही है तो किसका होगा चालान, ऑटोमेटिक कारों के लिए कहां-क्या कानून?
कार खुद चल रही है तो किसका होगा चालान, ऑटोमेटिक कारों के लिए कहां-क्या कानून?
ऑटो
Vehicle AI Quality Control: कारों की क्वालिटी का नया बॉस बना AI, जानें कैसे होगा कमाल?
कारों की क्वालिटी का नया बॉस बना AI, जानें कैसे होगा कमाल?
ऑटो
Helmet Expiry Date: आपका हेलमेट कितना पुराना, जानें कब आ जाती है इसकी एक्सपायरी डेट?
आपका हेलमेट कितना पुराना, जानें कब आ जाती है इसकी एक्सपायरी डेट?

क्या कहते हैं नियम?

बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए लागू किए गए विंटर एक्शन प्लान के मुताबिक बाहर से आने वाले पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों की एंट्री बैन है. लेकिन सीएनजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को छूट दी गई है. अगर आपकी गाड़ी दूसरे राज्य की है और वह सीएनजी से चलती है तो बीएस-6 मानक न होने के बावजूद आपको दिल्ली में एंट्री की अनुमति मिल जाएगी. क्योंकि सरकार का मकसद लोगों को कम प्रदूषण फैलाने वाले ईंधनों का उपयोग करने के लिए बढ़ावा देना है.

यह भी पढ़ें: Vehicle AI Quality Control: कारों की क्वालिटी का नया बॉस बना AI, जानें कैसे होगा कमाल?

RC में CNG होना जरूरी

जानकारी दें दे कि दिल्ली बॉर्डर पर ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट विभाग की चेकिंग के दौरान इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है कि गाड़ी के कागज पूरी तरह सही हों. जबकि आपकी कार की आरसी में फ्यूल टाइप में सीएनजी लिखा होना चाहिए.

क्योंकि अगर आपकी गाड़ी आफ्टरमार्केट सीएनजी किट वाली है और आरसी में अपडेट नहीं है तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए सफर पर निकलने से पहले अपने सभी दस्तावेज और सीएनजी से जुड़े सर्टिफिकेट को चेक कर लें.

पीयूसी रखना है अनिवार्य

वहीं अब दिल्ली में अपनी सीएनजी गाड़ी से एंट्री लेने के लिए केवल सीएनजी होना ही काफी नहीं है बल्कि आपके पास गाड़ी का वैध पीयूसी सर्टिफिकेट होना भी बहुत जरूरी है. क्योंकि दिल्ली में एंट्री करते ही या पेट्रोल पंप पर सीएनजी भरवाते समय ट्रैफिक पुलिस कभी भी आपसे पीयूसी मांग सकते हैं. यदि आपकी गाड़ी का प्रदूषण सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है तो आपको भारी जुर्माने का चालान भरना पड़ सकता है. इसलिए समय रहते अपनी गाड़ी का पॉल्यूशन जरूर चेक करवा लें.

नए ट्रैफिक नियमों को जरूर पढ़ें

आपको बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के स्तर के घटने-बढ़ने के साथ ही ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट नियमों में भी बदलाव किये जा रहे हैं. ग्रेप के नियमों के सख्त होने पर प्रशासन कभी-कभी अतिरिक्त पाबंदियां भी लागू कर देता है.

इसलिए दिल्ली जाने से पहले ट्रैफिक विभाग की ताजा गाइडलाइंस और एडवाइजरी जरूर पढ़ लें. क्योंकि गाड़ी के सभी कागज और नियमों की जानकारी के साथ सफर करने पर आपको किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा.

यह भी पढ़ें: BMW Symbiotic Drive: BMW की कारें होंगी और स्मार्ट, शहर में भी मिलेगी ऑटोमैटिक ड्राइविंग

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
Read More
Published at : 03 Nov 2026 12:52 PM (IST)
Tags :
Auto News ABP LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Bengaluru Congestion Tax Rule: कंजेशन टैक्स से जाम कैसे खत्म करेगा बेंगलुरु, कितना कारगर होगा यह नियम?
कंजेशन टैक्स से जाम कैसे खत्म करेगा बेंगलुरु, कितना कारगर होगा यह नियम?
ऑटो
Automatic Car Challan: कार खुद चल रही है तो किसका होगा चालान, ऑटोमेटिक कारों के लिए कहां-क्या कानून?
कार खुद चल रही है तो किसका होगा चालान, ऑटोमेटिक कारों के लिए कहां-क्या कानून?
ऑटो
Vehicle AI Quality Control: कारों की क्वालिटी का नया बॉस बना AI, जानें कैसे होगा कमाल?
कारों की क्वालिटी का नया बॉस बना AI, जानें कैसे होगा कमाल?
ऑटो
Helmet Expiry Date: आपका हेलमेट कितना पुराना, जानें कब आ जाती है इसकी एक्सपायरी डेट?
आपका हेलमेट कितना पुराना, जानें कब आ जाती है इसकी एक्सपायरी डेट?
Advertisement

वीडियोज

Bhopal Crime News: भोपाल के छोला इलाके में खूनी कांड!
Delhi Pollution & Weather Update: फिर वही कहानी, दमघोंटू बनी राजधानी! | Delhi NCR | AQI Today
Dhirendra Shashtri: बागेश्वर का ज्ञान कितना टेढ़ा? | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: यूपी में एक्टिव बीजेपी का 'OPERATION बिहार' | Yogi Vs Akhilesh | UP
UP Election 2027 BJP Plan: SIR पर नई चिंगारी अब यूपी की बारी! | CM Yogi | Amit Shah | Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इंडियन नेवी और एयरफोर्स ने की ईरान की मदद, ईरानी दूतावास खुश होकर बोला- 'भारत ने...'
इंडियन नेवी और एयरफोर्स ने की ईरान की मदद, ईरानी दूतावास खुश होकर बोला- 'थैंक्यू'
पंजाब
परविंदर झोटा के पिता ने राहुल गांधी से कहा- 'हमसे मिलने न आएं आप इंदिरा गांधी के...'
परविंदर झोटा के पिता ने राहुल गांधी से कहा- 'हमसे मिलने न आएं आप इंदिरा गांधी के...'
विश्व
ओमान में भारतीय झंडे वाले जहाज पर हमला, MEA भयंकर नाराज, बोला- 'बेहद...'
ओमान में भारतीय झंडे वाले जहाज पर हमला, MEA भयंकर नाराज, बोला- 'बेहद चिंताजनक'
क्रिकेट
भारत-न्यूजीलैंड मैच का समय बदला, जानें कितने बजे शुरू होगा पहला वनडे
भारत-न्यूजीलैंड मैच का समय बदला, जानें कितने बजे शुरू होगा पहला वनडे
बॉलीवुड
मां ने चटनी बेचकर सोनाली कुलकर्णी को पाला, आमिर-अजय संग दी हिट फिल्में, कभी उड़ा था रंग का मजाक
सोनाली कुलकर्णी: मां ने चटनी बेचकर पाला, फिर अजय-आमिर संग दी हिट फिल्में
इंडिया
दिल्ली में खुलेआम पटाखों की बिक्री पर SC ने जताई चिंता, कहा- सरकार तत्काल ध्यान दे
दिल्ली में खुलेआम पटाखों की बिक्री पर SC ने जताई चिंता, कहा- सरकार तत्काल ध्यान दे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हमसे बड़ा गुंडा पूरे देश में कोई नहीं', राजभर ने ब्रजेश सिंह और धनंजय का किया जिक्र
'हमसे बड़ा गुंडा पूरे देश में कोई नहीं', राजभर ने ब्रजेश सिंह और धनंजय का किया जिक्र
टेक्नोलॉजी
Apple Sales Record : बढ़ती लागत नहीं रोक पाई Apple की रफ्तार, इस देश में रिकॉर्डतोड़ बिक्री
बढ़ती लागत नहीं रोक पाई Apple की रफ्तार, इस देश में रिकॉर्डतोड़ बिक्री
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget