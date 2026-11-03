ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोBengaluru Congestion Tax Rule: कंजेशन टैक्स से जाम कैसे खत्म करेगा बेंगलुरु, कितना कारगर होगा यह नियम?

Bengaluru Congestion Tax Rule: कंजेशन टैक्स से जाम कैसे खत्म करेगा बेंगलुरु, कितना कारगर होगा यह नियम?

Bengaluru Congestion Tax Rule: बेंगलुरु में ट्रैफिक जाम खत्म करने के लिए कंजेशन टैक्स लगाने का प्रस्ताव. जानिए फास्टैग से कैसे कटेगा टैक्स और यह नियम कितना कारगर होगा.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 03 Nov 2026 02:04 PM (IST)
Preferred Sources

Bengaluru Congestion Tax Rule: जब भी ट्रैफिक जाम की बात आती है तो सबसे दिमाग में सबसे पहले बेंगलुरु शहर का नाम आता है. बेंगलुरु शहर के तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं जिसमें देखा जाता है कि घंटों तक लोग लंबे जाम में फसें रहते हैं. इसे ही खत्म करने के लिए वहां की सरकार एक बड़ी प्लानिंग कर रही है. 

दरअसल बेंगलुरु में आउटर रिंग रोड और व्यस्त सड़कों पर घंटों ट्रैफिक फंसा रहता है. इस समस्या से निपटने के लिए सरकार और इंफ्रास्ट्रक्चर विशेषज्ञों द्वारा कंजेशन टैक्स लागू करने का प्रस्ताव दिया गया है. चलिए विस्तार से समझते हैं कि यह कंजेशन टैक्स कैसे काम करेगा और ट्रैफिक कम करने में कितना कारगर साबित होगा.

रिलेटेड स्टोरी >>

ऑटो
GRAP Rules Delhi: दूसरे राज्य की CNG कार है, लेकिन BS-VI नहीं, क्या दिल्ली में मिल जाएगी एंट्री?
दूसरे राज्य की CNG कार है, लेकिन BS-VI नहीं, क्या दिल्ली में मिल जाएगी एंट्री?
ऑटो
Automatic Car Challan: कार खुद चल रही है तो किसका होगा चालान, ऑटोमेटिक कारों के लिए कहां-क्या कानून?
कार खुद चल रही है तो किसका होगा चालान, ऑटोमेटिक कारों के लिए कहां-क्या कानून?
ऑटो
Vehicle AI Quality Control: कारों की क्वालिटी का नया बॉस बना AI, जानें कैसे होगा कमाल?
कारों की क्वालिटी का नया बॉस बना AI, जानें कैसे होगा कमाल?
ऑटो
Helmet Expiry Date: आपका हेलमेट कितना पुराना, जानें कब आ जाती है इसकी एक्सपायरी डेट?
आपका हेलमेट कितना पुराना, जानें कब आ जाती है इसकी एक्सपायरी डेट?

क्या है और कैसे करेगा काम?

आपको बता दें कि कंजेशन टैक्स एक तरह का यूज़र चार्ज है जो पीक आवर्स के दौरान शहर के सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाले इलाकों में चलने वाले निजी वाहनों पर लगाया जाएगा. अब बात करें कि यह नियम कैसे काम करेगा:

  • फास्टैग से कटेगा टैक्स: आउटर रिंग रोड और प्रमुख मुख्य सड़कों के एंट्री पॉइंट्स पर एआई-पावर्ड कैमरे और फास्टैग गैंट्री लगाए जाएंगे. जैसे ही कोई प्राइवेट गाड़ी पिक-आवर्स में एंट्री करेगा तो फास्टैग से अपने-आप फीस कट जाएगी.
  • सोलो ड्राइवर्स पर फोकस: यह चार्ज अकेले गाड़ी चलाने वाले के लिए लाया जा रहा है. क्योंकि 2 या उससे ज्यादा पैसेंजर पर गाड़ियों और सार्वजनिक बसों को इसमें छूट दिए जाने का प्रावधान है.

यह भी पढ़ें: GRAP Rules Delhi: दूसरे राज्य की CNG कार है, लेकिन BS-VI नहीं, क्या दिल्ली में मिल जाएगी एंट्री?

कैसे खत्म होगा ट्रैफिक जाम?

अब बात करते हैं कि यह नियम कैसे बेंगलुरु शहर के ट्रैफिक को खत्म करेगा जानतें हैं:

  • कारपूलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा: जब प्राइवेट कार को व्यस्त समय में निकलने पर ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा तो लोग शेयरिंग, बीएमटीसी बसों या नम्मा मेट्रो का इस्तेमाल करेंगे.
  • सड़कों पर गाड़ियों होंगी कम: इस नियम के लागू होने के बाद कई वाहन चालक अपना ट्रैवल टाइम बदल लेंगे या टैक्स वाले रूट के बजाय दूसरे रास्तों का चुनाव करेंगे. जिससे पीक आवर्स में सड़कों पर एक साथ गाड़ियों की संख्या अचानक कम हो जाएगी.

कितना कारगर साबित होगा?

जानकारी दें दे कि कंजेशन टैक्स का विचार तकनीकी रूप से बेहतरीन है लेकिन बेंगलुरु में इसके पूरी तरह सफल होने के लिए कुछ चीजों का होना बेहद जरूरी हैं:

  • पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मजबूत होना: यह नियम तभी पूरी तरह सफल हो सकता है जब लोगों के पास बसों और मेट्रो का एक समय पर और आरामदायक विकल्प मौजूद हो.
  • लास्ट-माइल कनेक्टिविटी: जबकि मेट्रो स्टेशन से ऑफिस या घर तक पहुंचने के लिए अगर ई-रिक्शा, फीडर बसें और वॉकवे सही नहीं होंगे तो लोग मजबूरी में अपनी कार ही निकालेंगे.

आपको बता दें कि सिंगापुर और लंदन में कंजेशन चार्ज पहले से ही लागू है और इससे 15 से 20 परसेंट तक ट्रैफिक कम हुआ है. क्योंकि वहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड-क्लास है.

यह भी पढ़ें: Helmet Expiry Date: आपका हेलमेट कितना पुराना, जानें कब आ जाती है इसकी एक्सपायरी डेट?

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
Read More
Published at : 03 Nov 2026 02:04 PM (IST)
Tags :
Auto News ABP LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
GRAP Rules Delhi: दूसरे राज्य की CNG कार है, लेकिन BS-VI नहीं, क्या दिल्ली में मिल जाएगी एंट्री?
दूसरे राज्य की CNG कार है, लेकिन BS-VI नहीं, क्या दिल्ली में मिल जाएगी एंट्री?
ऑटो
Automatic Car Challan: कार खुद चल रही है तो किसका होगा चालान, ऑटोमेटिक कारों के लिए कहां-क्या कानून?
कार खुद चल रही है तो किसका होगा चालान, ऑटोमेटिक कारों के लिए कहां-क्या कानून?
ऑटो
Vehicle AI Quality Control: कारों की क्वालिटी का नया बॉस बना AI, जानें कैसे होगा कमाल?
कारों की क्वालिटी का नया बॉस बना AI, जानें कैसे होगा कमाल?
ऑटो
Helmet Expiry Date: आपका हेलमेट कितना पुराना, जानें कब आ जाती है इसकी एक्सपायरी डेट?
आपका हेलमेट कितना पुराना, जानें कब आ जाती है इसकी एक्सपायरी डेट?
Advertisement

वीडियोज

Bhopal Crime News: भोपाल के छोला इलाके में खूनी कांड!
Delhi Pollution & Weather Update: फिर वही कहानी, दमघोंटू बनी राजधानी! | Delhi NCR | AQI Today
Dhirendra Shashtri: बागेश्वर का ज्ञान कितना टेढ़ा? | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: यूपी में एक्टिव बीजेपी का 'OPERATION बिहार' | Yogi Vs Akhilesh | UP
UP Election 2027 BJP Plan: SIR पर नई चिंगारी अब यूपी की बारी! | CM Yogi | Amit Shah | Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इंडियन नेवी और एयरफोर्स ने की ईरान की मदद, ईरानी दूतावास खुश होकर बोला- 'भारत ने...'
इंडियन नेवी और एयरफोर्स ने की ईरान की मदद, ईरानी दूतावास खुश होकर बोला- 'थैंक्यू'
पंजाब
परविंदर झोटा के पिता ने राहुल गांधी से कहा- 'हमसे मिलने न आएं आप इंदिरा गांधी के...'
परविंदर झोटा के पिता ने राहुल गांधी से कहा- 'हमसे मिलने न आएं आप इंदिरा गांधी के...'
विश्व
ओमान में भारतीय झंडे वाले जहाज पर हमला, MEA भयंकर नाराज, बोला- 'बेहद...'
ओमान में भारतीय झंडे वाले जहाज पर हमला, MEA भयंकर नाराज, बोला- 'बेहद चिंताजनक'
क्रिकेट
भारत-न्यूजीलैंड मैच का समय बदला, जानें कितने बजे शुरू होगा पहला वनडे
भारत-न्यूजीलैंड मैच का समय बदला, जानें कितने बजे शुरू होगा पहला वनडे
बॉलीवुड
मां ने चटनी बेचकर सोनाली कुलकर्णी को पाला, आमिर-अजय संग दी हिट फिल्में, कभी उड़ा था रंग का मजाक
सोनाली कुलकर्णी: मां ने चटनी बेचकर पाला, फिर अजय-आमिर संग दी हिट फिल्में
इंडिया
दिल्ली में खुलेआम पटाखों की बिक्री पर SC ने जताई चिंता, कहा- सरकार तत्काल ध्यान दे
दिल्ली में खुलेआम पटाखों की बिक्री पर SC ने जताई चिंता, कहा- सरकार तत्काल ध्यान दे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हमसे बड़ा गुंडा पूरे देश में कोई नहीं', राजभर ने ब्रजेश सिंह और धनंजय का किया जिक्र
'हमसे बड़ा गुंडा पूरे देश में कोई नहीं', राजभर ने ब्रजेश सिंह और धनंजय का किया जिक्र
टेक्नोलॉजी
Apple Sales Record : बढ़ती लागत नहीं रोक पाई Apple की रफ्तार, इस देश में रिकॉर्डतोड़ बिक्री
बढ़ती लागत नहीं रोक पाई Apple की रफ्तार, इस देश में रिकॉर्डतोड़ बिक्री
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget