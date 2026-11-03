आंध्र प्रदेश के निकाय चुनाव में चंद्रबाबू नायडू का जादू, YSR कांग्रेस का क्या है हाल?

आंध्र प्रदेश निकाय चुनाव के रुझानों में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी लगातार बढ़त बनाए हुए है. टीडीपी, बीजेपी और पवन कल्याण की जनसेना का एनडीए गठबंधन सभी 13 नगर निगमों में बढ़त बनाए हुए है. इस चुनाव में जगन मोहन रेड्डी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस को झटका लगता दिख रहा है.

79 नगरपालिकाएं व नगर पंचायतों में टीडीपी ज्यादातर जगहों पर आगे है. 138 केंद्रों पर 3,186 वार्डों के वोटों की गिनती हो रही है. इन शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) में 1 नवंबर को मतदान हुआ था, जिसमें कुल 62.16% मतदान दर्ज किया गया.

हालांकि चक्रवात की वजह से कई जगहों पर देरी से काउंटिंग शुरू हुई थी. इस चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा की भी खबरें मिली. मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा.