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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाआंध्र प्रदेश के निकाय चुनाव में चंद्रबाबू नायडू का जादू, YSR कांग्रेस का क्या है हाल?

आंध्र प्रदेश के निकाय चुनाव में चंद्रबाबू नायडू का जादू, YSR कांग्रेस का क्या है हाल?

आंध्र प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों के चुनावों के बाद 3 नवंबर को मतों की गिनती जारी है. दोपहर 3.30 बजे की गिनती तक NDA के गठबंधन ने सभी 13 नगर निगमों में बढ़त बनयो हुई है.

Written By : धर्मेंद्र बैरागी |  Updated at : 03 Nov 2026 03:44 PM (IST)
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आंध्र प्रदेश निकाय चुनाव के रुझानों में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी लगातार बढ़त बनाए हुए है. टीडीपी, बीजेपी और पवन कल्याण की जनसेना का एनडीए गठबंधन सभी 13 नगर निगमों में बढ़त बनाए हुए है. इस चुनाव में जगन मोहन रेड्डी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस को झटका लगता दिख रहा है.

79 नगरपालिकाएं व नगर पंचायतों में टीडीपी ज्यादातर जगहों पर आगे है. 138 केंद्रों पर 3,186 वार्डों के वोटों की गिनती हो रही है. इन शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) में 1 नवंबर को मतदान हुआ था, जिसमें कुल 62.16% मतदान दर्ज किया गया.

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हालांकि चक्रवात की वजह से कई जगहों पर देरी से काउंटिंग शुरू हुई थी. इस चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा की भी खबरें मिली. मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा.

About the author धर्मेंद्र बैरागी

धर्मेंद्र बैरागी हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में हिन्दी डिजिटल पत्रकारिता पर  शोध कर रहे हैं. इनके रुचि के विषय साहित्य, राजनीति एवं खेल आदि है. वर्तमान में एबीपी न्यूज में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. संपर्क करें- dharmendradasbairagi13@gmail.com
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Published at : 03 Nov 2026 03:31 PM (IST)
Tags :
Andhra Pradesh
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