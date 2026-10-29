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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मेरे पति के जैसा कोई नहीं...', करवा चौथ पर निक ने दिया प्रियंका चोपड़ा को सरप्राइज

'मेरे पति के जैसा कोई नहीं...', करवा चौथ पर निक ने दिया प्रियंका चोपड़ा को सरप्राइज

Priyanka Chopra Karwa Chauth Celebration: प्रियंका चोपड़ा ने अपना करवा चौथ सेलिब्रेट किया. उन्होंने विदेश में पति और बेटी मालती के साथ सेलिब्रेट किया और तस्वीरें भी शेयर की है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 29 Oct 2026 10:04 PM (IST)
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बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने पति निक जोनस और बेटी मालती के साथ करवा चौथ सेलिब्रेट किया. उन्होंने इस खास पल की तस्वीरें भी साझा की है. एक्ट्रेस के लिए ये करवा चौथ थोड़ा स्पेशल रहा. इसके बारे में खुद उन्होंने बताया. करवा चौथ पर पति निक जोनस से मिल सरप्राइज के बाद एक्ट्रेस अपने इमोशन को रोक नहीं पाईं.

दरअसल, प्रियंका चोपड़ा ने इंस्टाग्राम पर करवा चौथ सेलिब्रेशन की तस्वीरों को शेयर किया और बताया कि पति निक के लिए प्रियंका और उनका त्योहार कितना जरूरी है. वो इसके महत्व को कितना समझते हैं. चलिए बताते हैं एक्ट्रेस ने पोस्ट में क्या लिखा.

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प्रियंका चोपड़ा बोलीं- मेरे पति जैसा कोई नहीं...

प्रियंका चोपड़ा ने इंस्टाग्राम पर करवा चौथ के सेलिब्रेशन की फोटोज को शेयर करने के साथ ही लिखा, 'मैंने कहा भी नहीं था, फिर भी वो घर आ गया... उसे पता था कि ये मेरे लिए कितना मायने रखता है. उसने इस तरह से अपना टूर प्लान किया कि वो करवा चौथ पर घर पर ही रहे. मेरे पति के जैसा कोई नहीं है. काश आप सभी को भी ऐसा ही प्यार मिले. हैप्पी करवा चौथ.'

 
 
 
 
 
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इसके अलावा अगर प्रियंका चोपड़ा के करवा चौथ लुक की बात करें तो इसमें एक्ट्रेस को रेड कलर के सलवार सूट में देखा गया. इस दौरान वो सादगी भरे लुक में बेहद ही प्यारी लगीं. फोटोज में निक व्हाइट कलर के कुर्ता पायजामा में नजर आए. वहीं, बेटी मालती को भी रेड कलर के प्रियंका से मैचिंग सलवार सूट में देखा गया.

प्रियंका चोपड़ा प्रोफेशनल फ्रंट

बहरहाल, अगर प्रियंका चोपड़ा के प्रोफेशनल फ्रंट के बारे में बात की जाए तो वो इन दिनों फिल्म 'वाराणसी' को लेकर चर्चा में हैं. इसके जरिए वो पहली बार एसएस राजामौली के साथ काम कर रही हैं.  वहीं, ये पहली बार होगा जब वो महेश बाबू के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आने वाली हैं. उनकी इस बड़े बजट की फिल्म की रिलीज का लोगों को बेसब्री से इंतजार है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 29 Oct 2026 10:04 PM (IST)
Tags :
Priyanka Chopra
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