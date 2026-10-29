लग्जरी कारों की दुनिया में ऐसी गाड़ियां कम हैं, जो शानदार डिजाइन के साथ रेसिंग कार जैसी परफॉर्मेंस भी देती हैं. ब्रिटिश लग्जरी कार निर्माता Aston Martin ने अपनी नई ओपन-टॉप सुपरकार Valhalla Spider को इस सेगमेंट में लॉन्च कर दिया है. यह कार उन लोगों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, जो तेज रफ्तार के साथ खुले आसमान में ड्राइविंग करना चाहते हैं. इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि छत हटाने के बाद भी यह 350 किलोमीटर प्रति घंटे तक की अधिकतम रफ्तार हासिल कर सकती है, जबकि इसका पावर आउटपुट 1,064 हॉर्सपावर है.

Valhalla Spider को कंपनी की अब तक की सबसे तेज ओपन-कॉकपिट प्रोडक्शन कार बताया गया है. इसमें पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटरों का इस्तेमाल किया गया है. यानी यह सिर्फ ताकतवर सुपरकार नहीं, बल्कि हाइब्रिड तकनीक भी है, जिसमें इलेक्ट्रिक पावर और पेट्रोल इंजन मिलकर काम करते हैं.

4.0-लीटर V8 इंजन के साथ तीन इलेक्ट्रिक मोटर

इस सुपरकार में 4.0-लीटर ट्विन-टर्बोचार्ज्ड V8 पेट्रोल इंजन दिया गया है. अकेला यह इंजन 816 हॉर्सपावर की ताकत और 868 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसके साथ तीन इलेक्ट्रिक मोटर और 6.1 kWh की बैटरी जोड़ी गई है, जो अतिरिक्त 247 हॉर्सपावर देती हैं. दो इलेक्ट्रिक मोटर कार के अगले पहियों को ताकत देती हैं, जबकि तीसरी मोटर आठ-स्पीड ड्यूल-क्लच ट्रांसमिशन के साथ जुड़ी है. तीनों मोटर और पेट्रोल इंजन मिलकर कुल 1,064 हॉर्सपावर और 1,100 Nm का टॉर्क पैदा करते हैं. यह कार को तेज एक्सेलरेशन के साथ बेहतर ट्रैक्शन देने में मदद करता है. इसका ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम जरूरत के मुताबिक पहियों तक पावर पहुंचाता है. खास बात यह है कि आगे और पीछे के एक्सल के बीच मैकेनिकल कनेक्शन नहीं है.

छत के हिसाब से बदलती है टॉप स्पीड

Valhalla Spider की अधिकतम रफ्तार 350 kmph है, लेकिन कार के साथ मिलने वाली सामान्य फैब्रिक रूफ लगी होने पर इसकी अधिकतम रफ्तार 200 kmph तक सीमित रहती है. ऑप्शनल कार्बन-फाइबर हार्डटॉप के साथ या छत हटाकर यह 350 kmph तक पहुंच सकती है. अमेरिकी बाजार में हार्डटॉप को स्टैंडर्ड उपकरण के रूप में दिया जाता है. ओपन-टॉप कार में तेज रफ्तार पर हवा का दबाव और उसका बहाव महत्वपूर्ण होता है. इसे ध्यान में रखते हुए कंपनी ने विंड डिफ्लेक्टर दिया है, जो हवा को यात्रियों के ऊपर से निकालने में मदद करता है. वहीं कार के एयरोडायनामिक्स को छत लगी होने और छत हटाकर चलाने, दोनों परिस्थितियों के लिए तैयार किया गया है.

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फॉर्मूला-1 से प्रेरित तकनीक और ब्रेकिंग सिस्टम

कार को बनाने में कार्बन-फाइबर मोनोकॉक का इस्तेमाल किया गया है. यह हल्के वजन के साथ मजबूत ढांचा देने में मदद करता है. इसकी इंजीनियरिंग में कंपनी की फॉर्मूला-1 से जुड़ी तकनीकी विशेषज्ञता का भी योगदान है. कार में एक्टिव एयरोडायनामिक्स दिए गए हैं. रेस मोड में इसका पिछला विंग 255 मिलीमीटर तक ऊपर उठ सकता है. कंपनी के अनुसार छत लगी होने पर यह 600 किलोग्राम से अधिक डाउनफोर्स पैदा कर सकती है, जिससे तेज रफ्तार पर कार को सड़क से चिपके रहने में मदद मिलती है. ब्रेकिंग के लिए इसमें कार्बन-सिरेमिक डिस्क दी गई हैं. आगे की डिस्क 410 मिलीमीटर और पीछे की 390 मिलीमीटर की हैं. ये ब्रेक उच्च तापमान और कठिन ड्राइविंग परिस्थितियों में प्रभावी ब्रेकिंग के लिए बनाए गए हैं.

केबिन में भी लग्जरी और आधुनिक तकनीक

कार के केबिन में कार्बन-फाइबर टूरिंग सीटें, 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और 10.25 इंच की टचस्क्रीन मिलती है. इसमें Apple CarPlay, डिजिटल रियर-व्यू मिरर और ड्राइवर की सहायता करने वाले कई फीचर्स दिए गए हैं. इनमें ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और लेन-कीपिंग असिस्ट शामिल हैं. कंपनी की Q डिवीजन कस्टमर्स को कार के रंग, कार्बन-फाइबर फिनिश और इंटीरियर को अपनी पसंद के अनुसार तैयार कराने के विकल्प भी देती है.

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