जेब पर हल्की, माइलेज में दमदार, ये 5 बाइक हैं पैसा वसूल
डेली कम्यूटर के लिए बेस्ट हैं ये 5 हाई-माइलेज बाइक्स. प्लैटिना से लेकर स्प्लेंडर तक पाएं 70+ kmpl का माइलेज और सस्ती कीमत. जानें सभी बाइक्स का नाम.
Written By : हिमांशु सिंह | Updated at : 26 Aug 2026 05:44 PM (IST)
हर तरफ पेट्रोल के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं तो एक ऐसी बाइक होना बहुत जरूरी है जो चलाने में आसान हो और जेब पर ज्यादा बोझ न डाले. अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर रोजाना लंबे सफर पर निकलते हैं तो माइलेज ही आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए. भारतीय बाजार में ऐसी कई बाइक्स मौजूद हैं जो कम कीमत में बेहतरीन माइलेज देती हैं.
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आपको बता दें कि, हीरो स्पलेंडर प्लस भारत की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय बाइक्स में से एक मानी जाती है. बाइक का 97.2 सीसी का रिफाइंड इंजन न सिर्फ लंबा साथ निभाता है बल्कि 60 से 70 किलोमीटर प्रति लीटर तक का शानदार माइलेज भी आसानी से दे देता है. वहीं, इसका हल्का वजन और कम मेंटेनेंस खर्च इसे हर उम्र के राइडर के लिए एक परफेक्ट और पैसा वसूल ऑप्शन बनाता है.
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जबकि इसके अलावा टीवीएस स्पोर्ट उन लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है जो कम बजट में थोड़ा स्पोर्टी लुक और दमदार माइलेज चाहते हैं. इस बाइक का इंजन काफी स्मूथ है और यह खराब सड़कों पर भी बहुत बढ़िया राइडिंग एक्सपीरियंस देती है. माइलेज के मामले में यह बाइक स्पलेंडर को कड़ी टक्कर देती है और इसका रखरखाव भी काफी किफायती रहता है.
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वहीं, बाजार में बजाज प्लेटिना 110 अपनी जबरदस्त माइलेज और आरामदायक राइड क्वालिटी के लिए भी जानी जाती है. इसमें दिए गए खास सस्पेंशन और लंबी सीट की वजह से लंबे सफर में भी राइडर को बिल्कुल थकान महसूस नहीं होती. अगर आपका काम रोजाना 50-60 किलोमीटर बाइक चलाने का है तो प्लेटिना आपके लिए एक बेहद प्रैक्टिकल और समझदारी भरा चुनाव साबित हो सकता है.
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भारत में होंडा शाइन 100 भी काफी पसंद की जा रही है. इसका 100 सीसी का इंजन बेहद साइलेंट है और पिकअप के मामले में भी काफी शानदार है. शहर के भारी ट्रैफिक में बार-बार गियर बदलने के बाद भी यह बाइक बेहतरीन माइलेज निकाल कर देती है जिससे पेट्रोल का खर्च काफी घट जाता है.
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आपको बता दें कि, हीरो एचएफ डीलक्स कम बजट वाले ग्राहकों के लिए मजबूत और टिकाऊ विकल्प है. गांव हो या शहर इस बाइक की परफॉर्मेंस हर तरह के रास्तों पर एक जैसी बनी रहती है. इसका माइलेज भी बेहद शानदार है.
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आपको बता दें कि, इन सभी 5 बाइक्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इनकी रीसेल वैल्यू मार्केट में हमेशा बहुत अच्छी बनी रहती है. अगर आप कुछ सालों बाद अपनी बाइक सेल भी करना चाहें तो आपको इसके सही दाम आसानी से मिल जाते हैं. जबकि इसके अलावा इनके पार्ट्स लोकल गैरेज में भी आसानी से मिल जाते हैं जिससे सर्विसिंग के लिए ज्यादा भटकना नहीं पड़ता.
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बजट की बात करें तो इन बाइक्स की शुरुआती कीमत लगभग 60 हजार रुपये से लेकर 75 हजार रुपये के आसपास रहती है. कई बैंक और फाइनेंस कंपनियां इन पर काफी कम डाउन पेमेंट और आसान ईएमआई के ऑप्शंस भी देती हैं. इससे आप बिना एक साथ बड़ा अमाउंट खर्च किए आसानी से अपनी नई बाइक घर ला सकते हैं.
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अगर आप अपने लिए इनमें से कोई बाइक चुनने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले अपनी जरूरतों और बजट को अच्छी तरह समझ लें. नजदीकी शोरूम पर जाकर सभी मॉडल्स की टेस्ट ड्राइव जरूर लें ताकि कम्फर्ट और राइडिंग स्टाइल का सही अंदाजा हो सके. जो बाइक आपको चलाने में सबसे आरामदायक और टिकाऊ लगे उसे बिना सोचे फाइनल करें.