जेब पर हल्की, माइलेज में दमदार, ये 5 बाइक हैं पैसा वसूल

आपको बता दें कि, हीरो स्पलेंडर प्लस भारत की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय बाइक्स में से एक मानी जाती है. बाइक का 97.2 सीसी का रिफाइंड इंजन न सिर्फ लंबा साथ निभाता है बल्कि 60 से 70 किलोमीटर प्रति लीटर तक का शानदार माइलेज भी आसानी से दे देता है. वहीं, इसका हल्का वजन और कम मेंटेनेंस खर्च इसे हर उम्र के राइडर के लिए एक परफेक्ट और पैसा वसूल ऑप्शन बनाता है.