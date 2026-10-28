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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाMLC चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ, बिहार-महाराष्ट्र ही नहीं कर्नाटक में भी शून्य

MLC चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ, बिहार-महाराष्ट्र ही नहीं कर्नाटक में भी शून्य

एमएलसी चुनाव में कांग्रेस के हाथ एक भी सीट नहीं लगी है. अपने ही राज्य वाली सरकार में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है.

Written By : प्रवीण यादव |  Updated at : 28 Oct 2026 12:47 PM (IST)
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एमएलसी चुनाव उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार में 28 सीटों पर हुए हैं. कई सीटों पर नतीजे आ चुके हैं और कहीं अभी काउंटिंग जारी है. एमएलसी चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लग गया है. इसे एक भी सीट नहीं मिली है. इतना ही नहीं अपनी सरकार वाले राज्य कर्नाटक में भी कांग्रेस को एक भी सीट नसीब नहीं हुई है.

कांग्रेस हमेशा से बैलेट पेपर पर चुनाव कराए जाने की मांग कर रही है. एमएलसी चुनाव बैलेट पेपर पर ही हुए हैं. इसमें हारने पर कई पार्टियों ने उन पर तंज कसा है.

कांग्रेस को मिली 0 सीट्स
कांग्रेस ने चार राज्यों की 28 विधान परिषद सीटों में से 12 पर चुनाव लड़ा था और सभी पर हार गई है. यूपी में कांग्रेस ने 11 सीटों में से कहीं चुनाव नहीं लड़ा था. कर्नाटक में अपनी सरकार होने के बावजूद कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है. एक भी सीट हासिल नहीं हुई है. महाराष्ट्र में 3 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था. यहां पर काउंटिंग अभी जारी है लेकिन तीनों सीटों पर कांग्रेस पीछे चल रही है.

बिहार में कांग्रेस ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था और यहां भी सभी सीटों पर हार गई है. कांग्रेस 12 में से सभी सीटें हार गई हैं.

बिहार के आंकड़े चिंताजनक
कांग्रेस से लोकसभा सांसद मनोज कुमार ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि ''जो नतीजे बिहार के भीतर आए हैं वह चिंता जनक है नेताओं की जवाब दे ही तय की जानी चाहिए. मैं कांग्रेस अध्यक्ष खरगे और राहुल गांधी से गुजारिश करता हूं कि जवाब दे ही तय कीजिए. जो संगठन में कमियां हैं उनको दूर कीजिए. इस पूरे मामले पर संज्ञान लेना चाहिए. नेताओं को प्रचार प्रसार के काम में नहीं लगाया गया मैं खुद सदाकत आश्रम अपनी मर्जी से गया था मुझे किसी ने कोई काम नहीं दिया था.

कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा ''अच्छा नहीं हुआ प्रदर्शन और कैंडिडेट भी कुछ अच्छे नहीं चुने गए उसकी वजह से हार हुई. कैंडिडेट चयन के सवाल पर अखिलेश सिंह ने कहा इसका निश्चित उत्तर आपको वहां के प्रभारी से वहां के अध्यक्ष से लेना चाहिए. हम लोग तो बाहर से देख रहे हैं, हम लोग डिसीजन मेकिंग में तो हैं नहीं. दुख है, नाखुश क्या रहेंगे? पॉलिटिक्स में नाखुशी का कोई जगह नहीं है लेकिन वहां बेहतर हो सकता था जो नहीं हुआ. कोई नाराजगी क्यों रहेगा? प्रभारी से प्रभारी ऐसे अच्छे आदमी हैं. लेकिन जो पॉलिटिकल एक्सरसाइज होना चाहिए वो नहीं हो रहा है.''

वहीं बीजेपी एमएलसी चुनाव में 22 सीटों पर लड़ी थी जिसमें से उसने 14 सीटें अपने नाम कर ली हैं.

ये भी पढ़ें: कर्नाटक MLC चुनाव में BJP 3 पर जीती, कांग्रेस के हाथ खाली, देवेगौड़ा की पार्टी ने चौंकाया

About the author प्रवीण यादव

पत्रकारिता के क्षेत्र में 21 साल से सक्रिय हैं. साल 2004 में स्टार न्यूज़ से जुड़े और इस समय एबीपी न्यूज़ में इनपुट एडिटर हैं. इन्होंने असाइंमेंट हेड और फॉरवर्ड प्लानिंग के काम को अलग-अलग पदों पर रहने के साथ ही बतौर हेड बख़ूबी अंजाम दिया. साल 2022 में डिजिटल मीडिया से भी नाता जोड़ा. 
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Published at : 28 Oct 2026 12:47 PM (IST)
Tags :
MLC Election Result RAHUL GANDHI CONGRESS
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