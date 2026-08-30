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क्या 50 हजार की डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी Tiago? जानिए EMI का हिसाब
डाउन पेमेंट के अलावा कार पर कुल पेमेंट लगभग 7 लाख रुपये तक पहुंच सकती है. रियल EMI बैंक की ब्याज दर, प्रोसेसिंग फीस और अन्य चार्ज के हिसाब से बदल सकती है.
अगर आप कम बजट में एक ऐसी कार खरीदना चाहते हैं, जो रोजाना शहर में चलाने के लिए माइलेज अच्छा दे तो Tata Tiago आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है. टाटा की यह हैचबैक लंबे समय से भारतीय बाजार में मौजूद है और अपनी किफायती कीमत, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और जरूरी फीचर्स के चलते काफी पसंद की जाती है.
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Published at : 30 Aug 2026 10:45 AM (IST)
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प्रो. सोनाली सिंह
Opinion