क्या 50 हजार की डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी Tiago? जानिए EMI का हिसाब

Tata Tiago को 50 हजार रुपये की डाउन पेमेंट पर खरीदने का उदाहरण आकर्षक लग सकता है, लेकिन ग्राहक को यह समझना चाहिए कि 50 हजार रुपये सिर्फ शुरुआती डाउन पेमेंट है. इसके बाद हर महीने EMI देनी होगी. इसके अलावा लोन की ब्याज दर, प्रोसेसिंग फीस, इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन और दूसरे चार्ज खर्च को प्रभावित कर सकते हैं.