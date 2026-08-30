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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोक्या 50 हजार की डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी Tiago? जानिए EMI का हिसाब

क्या 50 हजार की डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी Tiago? जानिए EMI का हिसाब

डाउन पेमेंट के अलावा कार पर कुल पेमेंट लगभग 7 लाख रुपये तक पहुंच सकती है. रियल EMI बैंक की ब्याज दर, प्रोसेसिंग फीस और अन्य चार्ज के हिसाब से बदल सकती है.

Written By : क़मरजहां  | Updated at : 30 Aug 2026 10:45 AM (IST)
डाउन पेमेंट के अलावा कार पर कुल पेमेंट लगभग 7 लाख रुपये तक पहुंच सकती है. रियल EMI बैंक की ब्याज दर, प्रोसेसिंग फीस और अन्य चार्ज के हिसाब से बदल सकती है.

अगर आप कम बजट में एक ऐसी कार खरीदना चाहते हैं, जो रोजाना शहर में चलाने के लिए माइलेज अच्छा दे तो Tata Tiago आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है. टाटा की यह हैचबैक लंबे समय से भारतीय बाजार में मौजूद है और अपनी किफायती कीमत, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और जरूरी फीचर्स के चलते काफी पसंद की जाती है.

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खास बात यह है कि आपको इसके लिए फुल पेमेंट करने की जरूरत नहीं है. आप इस गाड़ी को फाइनेंस पर भी खरीद सकते हैं. आइए जानते हैं कि अगर आप इस गाड़ी को 50 हजार रुपये की डाउन पेमेंट पर खरीदते हैं तो EMI का क्या हिसाब रहेगा?
खास बात यह है कि आपको इसके लिए फुल पेमेंट करने की जरूरत नहीं है. आप इस गाड़ी को फाइनेंस पर भी खरीद सकते हैं. आइए जानते हैं कि अगर आप इस गाड़ी को 50 हजार रुपये की डाउन पेमेंट पर खरीदते हैं तो EMI का क्या हिसाब रहेगा?
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दिल्ली में Tata Tiago के बेस मॉडल की ऑन-रोड कीमत करीब 5.23 लाख रुपये के करीब है.इसमें RTO फीस और इंश्योरेंस चार्ज शामिल है. अगर ग्राहक शुरुआत में 50 हजार रुपये डाउन पेमेंट देता है, तो बाकी के लिए कार लोन लेना होगा.
दिल्ली में Tata Tiago के बेस मॉडल की ऑन-रोड कीमत करीब 5.23 लाख रुपये के करीब है.इसमें RTO फीस और इंश्योरेंस चार्ज शामिल है. अगर ग्राहक शुरुआत में 50 हजार रुपये डाउन पेमेंट देता है, तो बाकी के लिए कार लोन लेना होगा.
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अगर कार लोन 9 फीसदी ब्याज दर पर लिया जाता है और लोन टाइम 5 साल के लिए है तो EMI करीब 10 हजार रुपये प्रति महीने हो सकती है.वहीं, अगर लोन की अवधि बढ़ाकर 6 साल कर दी जाए, तो EMI करीब 8000 रुपये प्रति महीने तक आ सकती है.
अगर कार लोन 9 फीसदी ब्याज दर पर लिया जाता है और लोन टाइम 5 साल के लिए है तो EMI करीब 10 हजार रुपये प्रति महीने हो सकती है.वहीं, अगर लोन की अवधि बढ़ाकर 6 साल कर दी जाए, तो EMI करीब 8000 रुपये प्रति महीने तक आ सकती है.
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डाउन पेमेंट के अलावा कार पर कुल भुगतान लगभग 7 लाख रुपये तक पहुंच सकता है. रियल EMI बैंक की ब्याज दर, प्रोसेसिंग फीस और अन्य चार्ज के हिसाब से बदल सकती है.
डाउन पेमेंट के अलावा कार पर कुल भुगतान लगभग 7 लाख रुपये तक पहुंच सकता है. रियल EMI बैंक की ब्याज दर, प्रोसेसिंग फीस और अन्य चार्ज के हिसाब से बदल सकती है.
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Tata Tiago में 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है.यह इंजन रोजाना शहर में इस्तेमाल के साथ-साथ हाईवे ड्राइविंग के लिए भी बेहतर परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है. कार में 5-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दोनों ऑप्शन मिलते हैं.
Tata Tiago में 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है.यह इंजन रोजाना शहर में इस्तेमाल के साथ-साथ हाईवे ड्राइविंग के लिए भी बेहतर परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है. कार में 5-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दोनों ऑप्शन मिलते हैं.
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माइलेज की बात करें तो पेट्रोल वर्जन के लिए करीब 20.09 किलोमीटर प्रति लीटर और CNG वर्जन के लिए करीब 28 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का माइलेज मिलता है.ऐसे ग्राहक जो रोजाना ज्यादा दूरी तय करते हैं और फ्यूल खर्च कम रखना चाहते हैं, उनके लिए CNG वर्जन जरूरी ऑप्शन साबित हो सकता है.
माइलेज की बात करें तो पेट्रोल वर्जन के लिए करीब 20.09 किलोमीटर प्रति लीटर और CNG वर्जन के लिए करीब 28 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का माइलेज मिलता है.ऐसे ग्राहक जो रोजाना ज्यादा दूरी तय करते हैं और फ्यूल खर्च कम रखना चाहते हैं, उनके लिए CNG वर्जन जरूरी ऑप्शन साबित हो सकता है.
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Tata Tiago को 50 हजार रुपये की डाउन पेमेंट पर खरीदने का उदाहरण आकर्षक लग सकता है, लेकिन ग्राहक को यह समझना चाहिए कि 50 हजार रुपये सिर्फ शुरुआती डाउन पेमेंट है. इसके बाद हर महीने EMI देनी होगी. इसके अलावा लोन की ब्याज दर, प्रोसेसिंग फीस, इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन और दूसरे चार्ज खर्च को प्रभावित कर सकते हैं.
Tata Tiago को 50 हजार रुपये की डाउन पेमेंट पर खरीदने का उदाहरण आकर्षक लग सकता है, लेकिन ग्राहक को यह समझना चाहिए कि 50 हजार रुपये सिर्फ शुरुआती डाउन पेमेंट है. इसके बाद हर महीने EMI देनी होगी. इसके अलावा लोन की ब्याज दर, प्रोसेसिंग फीस, इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन और दूसरे चार्ज खर्च को प्रभावित कर सकते हैं.
Published at : 30 Aug 2026 10:45 AM (IST)
Tags :
Tata Tiago Tata Tiago Finance Plan

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