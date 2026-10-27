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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअभिषेक शर्मा की तूफानी बैटिंग ने PAK दिग्गजों के उड़ाए होश, बोले- न्यूजीलैंड को तबाह कर दिया

अभिषेक शर्मा की तूफानी बैटिंग ने PAK दिग्गजों के उड़ाए होश, बोले- न्यूजीलैंड को तबाह कर दिया

भारत की इस शानदार जीत और अभिषेक के प्रदर्शन की चर्चा पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों के बीच भी हो रही है. कामरान अकमल और अहमद शहजाद की प्रतिक्रियाओं ने इस खबर को और चर्चा में ला दिया है.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 27 Oct 2026 10:49 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी तूफानी पारी से क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है. उन्होंने महज 35 गेंदों में शतक पूरा कर दिया और 38 गेंदों पर 113 रन बना लिए. उनकी इस बल्लेबाजी के सामने न्यूजीलैंड के गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आए. भारत की इस शानदार जीत और अभिषेक के प्रदर्शन की चर्चा पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों के बीच भी हो रही है. कामरान अकमल और अहमद शहजाद की प्रतिक्रियाओं ने इस खबर को और चर्चा में ला दिया है.

अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी ने पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर कामरान अकमल को भी हैरान कर दिया. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कामरान ने अपने यूट्यूब चैनल पर अभिषेक के पारी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने मैदान पर ऐसी तबाही पहले कभी नहीं देखी. उन्होंने भारतीय युवा बल्लेबाजों के आक्रामक खेल और उन्हें मिलने वाले साथ की भी खुल कर तारीफ की. 

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी20 मुकाबला 27 अक्टूबर को वेलिंगटन में खेला गया. इस मैच में अभिषेक शर्मा ने शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी की. उन्होंने अपनी 38 गेंदों की पारी में 9 चौके और 11 छक्के लगाए. अभिषेक ने सिर्फ 14 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर 35 गेंदों में शतक जड़ दिया. उनकी पारी ने भारत के लिए लक्ष्य हासिल करना बेहद आसान बना दिया.

वैभव सूर्यवंशी ने भी मचाया धमाल

अभिषेक के साथ 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने भी न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की जमकर खबर ली. वैभव ने सिर्फ 19 गेंदों पर 45 रन बनाए. दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 7.1 ओवर में 133 रन जोड़ दिए. भारतीय टीम ने पावरप्ले के 6 ओवर में बिना विकेट गंवाए 118 रन बनाए, जो पुरुषों के टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नया रिकॉर्ड है.

भारत ने 13.2 ओवर में जीता मुकाबला

न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट पर 198 रन बनाए थे. डेरिल मिचेल ने बिना आउट हुए 89 रन की पारी खेली. जवाब में भारत ने 199 रन का लक्ष्य 13.2 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया. टीम इंडिया ने ये मुकाबला 6 विकेट से जीता.

इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 की मजबूत बढ़त बना ली. अभिषेक की विस्फोटक पारी इस जीत का सबसे बड़ा आकर्षण रही. उनकी बल्लेबाजी ने एक बार फिर साबित किया कि टी20 क्रिकेट में वो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण पर भारी पड़ सकते हैं.

यह भी पढ़ें:

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 27 Oct 2026 10:49 PM (IST)
Tags :
Kamran Akmal Abhishek Sharma
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