अभिषेक शर्मा की तूफानी बैटिंग ने PAK दिग्गजों के उड़ाए होश, बोले- न्यूजीलैंड को तबाह कर दिया

भारतीय क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी तूफानी पारी से क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है. उन्होंने महज 35 गेंदों में शतक पूरा कर दिया और 38 गेंदों पर 113 रन बना लिए. उनकी इस बल्लेबाजी के सामने न्यूजीलैंड के गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आए. भारत की इस शानदार जीत और अभिषेक के प्रदर्शन की चर्चा पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों के बीच भी हो रही है. कामरान अकमल और अहमद शहजाद की प्रतिक्रियाओं ने इस खबर को और चर्चा में ला दिया है.

अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी ने पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर कामरान अकमल को भी हैरान कर दिया. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कामरान ने अपने यूट्यूब चैनल पर अभिषेक के पारी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने मैदान पर ऐसी तबाही पहले कभी नहीं देखी. उन्होंने भारतीय युवा बल्लेबाजों के आक्रामक खेल और उन्हें मिलने वाले साथ की भी खुल कर तारीफ की.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी20 मुकाबला 27 अक्टूबर को वेलिंगटन में खेला गया. इस मैच में अभिषेक शर्मा ने शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी की. उन्होंने अपनी 38 गेंदों की पारी में 9 चौके और 11 छक्के लगाए. अभिषेक ने सिर्फ 14 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर 35 गेंदों में शतक जड़ दिया. उनकी पारी ने भारत के लिए लक्ष्य हासिल करना बेहद आसान बना दिया.

वैभव सूर्यवंशी ने भी मचाया धमाल

अभिषेक के साथ 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने भी न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की जमकर खबर ली. वैभव ने सिर्फ 19 गेंदों पर 45 रन बनाए. दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 7.1 ओवर में 133 रन जोड़ दिए. भारतीय टीम ने पावरप्ले के 6 ओवर में बिना विकेट गंवाए 118 रन बनाए, जो पुरुषों के टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नया रिकॉर्ड है.

भारत ने 13.2 ओवर में जीता मुकाबला

न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट पर 198 रन बनाए थे. डेरिल मिचेल ने बिना आउट हुए 89 रन की पारी खेली. जवाब में भारत ने 199 रन का लक्ष्य 13.2 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया. टीम इंडिया ने ये मुकाबला 6 विकेट से जीता.

इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 की मजबूत बढ़त बना ली. अभिषेक की विस्फोटक पारी इस जीत का सबसे बड़ा आकर्षण रही. उनकी बल्लेबाजी ने एक बार फिर साबित किया कि टी20 क्रिकेट में वो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण पर भारी पड़ सकते हैं.

यह भी पढ़ें:

एक T20I मैच में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 7 भारतीय बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा नंबर-1