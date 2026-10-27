Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोजासूसी करती हैं BYD की गाड़ियां? अमेरिका ने बैन कीं चीन की ये कारें

जासूसी करती हैं BYD की गाड़ियां? अमेरिका ने बैन कीं चीन की ये कारें

डेटा सुरक्षा और जासूसी के खतरे को देखते हुए अमेरिका ने चीन की कनेक्टेड कारों पर कड़ा एक्शन लिया है, जानिए किस तरह BYD जैसी गाड़ियों की एंट्री बैन कर वॉशिंगटन ने ड्रैगन को दिया है बड़ा झटका

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 27 Oct 2026 10:39 PM (IST)
Preferred Sources

दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका ने चीन की दिग्गज इलेक्ट्रिक कार कंपनी BYD के खिलाफ एक बेहद सख्त कदम उठाया है. अमेरिकी सेना ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए जापान में मौजूद अपने सबसे रणनीतिक और महत्वपूर्ण काडेना एयर बेस पर चीन की BYD कारों के प्रवेश को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है. अमेरिकी रक्षा अधिकारियों के अनुसार, इन आधुनिक कनेक्टेड कारों में लगे हाई-टेक कैमरे, सेसंर और GPS सिस्टम सैन्य ठिकानों की खुफिया जानकारी लीक कर सकते हैं. इस बड़े एक्शन के बाद अब अमेरिकी मिलिट्री बेस के भीतर चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल और एंट्री पर पूरी तरह रोक लग गई है. 

सैन्य ठिकानों पर जासूसी और डेटा चोरी का बड़ा डर

अमेरिकी सेना की ओर से यह प्रतिबंध 26 अक्टूबर से लागू कर दिया गया है, जो बेस पर काम करने वाले कर्मचारियों, ठेकेदारों, कमर्शियल गाड़ियों और स्थानीय टैक्सियों पर भी समान रूप से लागू होता है. अमेरिकी रक्षा मंत्रालय को आशंका है कि इन गाड़ियों में 10 से अधिक हाई-परफोर्मेंस ऑन-बोर्ड कैमरे और दर्जनों अत्याधुनिक सेंसर्स लगे होते हैं, जो आसपास के पूरे इलाके की सटीक मैपिंग करने में सक्षम हैं. यह वाहन रियल-टाइम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, जिससे संवेदनशील सैन्य ठिकानों और मिसाइल प्रणालियों से जुड़ी गोपनीय जानकारियां सीधे चीनी सर्वरों या चीनी सरकार तक पहुंचने का सीधा जोखिम बना हुआ है.

पेंटागन की ब्लैकलिस्ट में पहले से शामिल है BYD

अमेरिका द्वारा किसी विदेशी मिलिट्री बेस पर चीनी वाहनों को प्रतिबंधित करने का यह पहला बड़ा मामला है. दरअसल, इसी साल जून में पेंटागन ने BYD सहित 188 चीनी कंपनियों को चीनी सैन्य उद्यम के रूप में चिन्हित करते हुए अपनी ब्लैकलिस्ट में डाल दिया था. अमेरिका इससे पहले भी सुरक्षा कारणों की वजह से Huawei और ZTE जैसी चीनी कंपनियों के स्मार्टफोन अपने सैन्य अड्डों पर बैन कर चुका है.

सॉफ्टवेयर और रिमोट कंट्रोल से हैकिंग का खतरा

इस प्रतिबंध का एक मुख्य तकनीकी कारण रिमोट कंट्रोल फंक्शन भी है. आधुनिक कनेक्टेड कारें एक तरह से पहियों पर चलने वाले कंप्यूटर की तरह काम करती हैं. अमेरिकी अधिकारियों को डर है कि आपातकालीन स्थिति में इन कारों के ऑपरेटिंग सिस्टम को चीन में बैठकर रिमोटली हैक किया जा सकता है. यदि ऐसा होता है, तो कोई भी विदेशी ताकत एक साथ सैकड़ों वाहनों के नेविगेशन को ठप कर सकती है या उन्हें सड़कों पर ही लॉक करके सैन्य यातायात को जाम कर सकती है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है.

यह भी पढ़ें: Hyundai लॉन्च करने जा रही नई धांसू SUV, नेक्सॉन EV से होगा सीधा मुकाबला

वैश्विक स्तर पर चीनी गाडियों को घेरने की तैयारी

ओकिनावा, जापान में स्थित काडेना एयर बेस प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य अभियानों का एक बेहद अहम केंद्र है. इस बेस पर अमेरिका की अत्याधुनिक मिसाइल प्रणालियां भी तैनात हैं, जिसे देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था में कोई ढील नहीं दी जा सकती. अमेरिकी सेना के इस कदम के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में यह प्रतिबंध जापान और दक्षिण कोरिया में मौजूद अमेरिका के अन्य सभी सैन्य ठिकानों पर भी लागू किया जा सकता है. अमेरिका का यह सख्त एक्शन दुनिया भर के ऑटोमोबाइल बाजार में चीनी ईवी दिग्गज BYD के बढ़ते दबदबे को रोकने के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है.

यह भी पढ़ें: दुनिया में कहां-कहां चल रही E100 वाली कारें, इस मामले में भारत कहां?

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
Read More
Published at : 27 Oct 2026 10:39 PM (IST)
Tags :
Auto News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
कम बजट में चाहिए मिड-साइज SUV, देखिए मार्केट में क्या-क्या ऑप्शन?
कम बजट में चाहिए मिड-साइज SUV, देखिए मार्केट में क्या-क्या ऑप्शन?
ऑटो
दीवाली पर हर साल कितनी होती है गाड़ियों की सेल, किस सेगमेंट की सबसे ज्यादा
दीवाली पर हर साल कितनी होती है गाड़ियों की सेल, किस सेगमेंट की सबसे ज्यादा
ऑटो
31 इंच की TV और मसाज सीटें, रणवीर की BMW है लग्जरी का बाप
31 इंच की TV और मसाज सीटें, रणवीर की BMW है लग्जरी का बाप
ऑटो
Land Rover Defender की कीमत में 34 लाख की भारी कटौती, जानें वजह
Land Rover Defender की कीमत में 34 लाख की भारी कटौती, जानें वजह
Advertisement

वीडियोज

UP MLC Vote Counting: बिहार में MLC की आठ सीटों पर घमासान! | Uttar Pradesh | Breaking News
Chitra Tripathi: 27 में किसके साथ 'अब्दुल', यूपी में सियासत फुल! | UP Elections | Akhilesh | Owaisi
Bihar MLC Election Result: बिहार में पहले रुझान में ही पलटी बाजी | Nitish Kumar | JDU | Anant Singh
YRKKH: Kabir को मंगेतर संग थिरकते देख चौंके Armaan-Abhira, क्या झूठे थे प्यार के सारे दावे?
Bollywood News: रश्मिका-विजय की लव स्टोरी पर बवाल, अब साइबर क्राइम पहुंचा मामला! (27.10.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Cyclone Arnab Live: अर्नब के आने से पहले ही उत्तरी चेन्नई में समुद्री तूफान, आंध्र की ओर तेजी से बढ़ रहा चक्रवात
Live: अर्नब के आने से पहले ही उत्तरी चेन्नई में समुद्री तूफान, आंध्र की ओर तेजी से बढ़ रहा चक्रवात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP MLC Election Results 2026 Live: यूपी एमएलसी चुनाव में हो गया खेल! गोरखपुर में दिलचस्प मुकाबला; सपा दे रही टक्कर
Live: यूपी एमएलसी चुनाव में हो गया खेल! गोरखपुर में दिलचस्प मुकाबला; सपा दे रही टक्कर
इंडिया
लद्दाख में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग, सड़कों पर उतरीं महिलाएं
लद्दाख में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग, सड़कों पर उतरीं महिलाएं
क्रिकेट
'उन्होंने कैसे किया?', अभिषेक-वैभव की ताबड़तोड़ बैटिंग से उड़े श्रेयस अय्यर के होश
'उन्होंने कैसे किया?', अभिषेक-वैभव की ताबड़तोड़ बैटिंग से उड़े श्रेयस अय्यर के होश
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: कुणाल का नंबर ‘जय बलकारी’ नाम से सेव, पांच कारतूस की तस्वीरें डिलीट
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: कुणाल का नंबर ‘जय बलकारी’ नाम से सेव, पांच कारतूस की तस्वीरें डिलीट
विश्व
इजरायल में चुनाव नेतन्याहू के लिए अहम परीक्षा, विरोधियों ने लगाए बैलेट से छेड़छाड़ के आरोप
इजरायल में चुनाव नेतन्याहू के लिए अहम परीक्षा, विरोधियों ने लगाए बैलेट से छेड़छाड़ के आरोप
एग्रीकल्चर
क्या जंगली जानवर से नुकसान पर भी मिलता है मुआवजा, जानें फसल बीमा के नियम?
क्या जंगली जानवर से नुकसान पर भी मिलता है मुआवजा, जानें फसल बीमा के नियम?
कार
कम बजट में चाहिए मिड-साइज SUV, देखिए मार्केट में क्या-क्या ऑप्शन?
कम बजट में चाहिए मिड-साइज SUV, देखिए मार्केट में क्या-क्या ऑप्शन?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget