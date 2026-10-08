कम दाम में मिलती हैं ये शानदार इलेक्ट्रिक कारें, डालें नजर
टाटा मोटर्स ने बैटरी-एज-ए-सर्विस मॉडल के तहत अपनी इलेक्ट्रिक कारों को बहुत कम शुरुआती कीमत पर उतार दिया है. जानिए टाटा के सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारें में.
Written By : हिमांशु सिंह | Updated at : 08 Oct 2026 01:53 PM (IST)
अगर आप भी इन दिनों इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सोच रहे हैं तो अब ज्यादा पैसे खर्च करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. क्योंकि बैटरी-एज-ए-सर्विस यानी BaaS मॉडल आने के बाद से नई गाड़ियां काफी कम दाम में मिलने लगी हैं. इस आधुनिक तकनीक में कार की कीमत से बैटरी की लागत को अलग कर दिया जाता है. जिससे शुरुआती कीमत काफी कम हो जाती है.
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बता दें कि टाटा मोटर्स ने अपने ईवी पोर्टफोलियो में BaaS प्लान का दायरा बढ़ाते हुए इसे और भी ज्यादा किफायती बना दिया है. अब ग्राहक अपनी पसंद की इलेक्ट्रिक गाड़ी को बहुत ही आसान शुरुआती कीमत पर अपने घर ला सकते हैं. बैटरी का पैसा एक साथ देने के बजाय गाड़ी चलाने के हिसाब से चुकाना होता है जिससे आम आदमी की जेब पर भारी बोझ नहीं पड़ता है.
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जिन गाड़ियों की बात हम कर रहें हैं उनमें सबसे पहले नाम आता है टाटा टियागो EV का. जो शहर के ट्रैफिक के लिए बेस्ट मानी जाती है. BaaS प्रोग्राम के तहत इस शानदार इलेक्ट्रिक हैचबैक की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत मात्र 4.69 लाख रुपये रह जाती है. इसके साथ बैटरी के इस्तेमाल के लिए किलोमीटर के हिसाब से अलग से भुगतान करना पड़ता है.
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जबकि छोटी फैमिली और SUV का मजा देने वाली टाटा पंच ईवी भी इस किफायती योजना का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी है. बैटरी अलग होने की वजह से इस दमदार इलेक्ट्रिक माइक्रो SUV की शुरुआती कीमत घटकर सीधे 6.59 लाख रुपये हो जाती है. कम दाम में मस्कुलर लुक और बढ़िया ड्राइविंग रेंज चाहने वालों के लिए यह एक बेहतरीन सौदा है.
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जबकि थोड़ी बड़ी फैमिली और लंबी दूरी के सफर के लिए टाटा नेक्सन ईवी भी अब इस खास प्रोग्राम के अंदर मिल रही है. BaaS मॉडल के जरिए इस लोकप्रिय इलेक्ट्रिक SUV की शुरुआती कीमत महज 8.99 लाख रुपये से शुरू होती है. इसके साथ आपको बेहतरीन स्पेस, दमदार मोटर और लंबी रेंज का पूरा मज़ा बेहद कम बजट में मिल जाता है.
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वहीं कूपे स्टाइल डिजाइन और शानदार फीचर्स वाली टाटा कर्व ईवी भी अब इस लिस्ट में शामिल होकर लोगों को आकर्षित कर रही है. बैटरी रेंटल विकल्प चुनने पर इस स्टाइलिश इलेक्ट्रिक SUV की शुरुआती कीमत 10.99 लाख रुपये पर आ जाती है. कम शुरुआती इन्वेस्टमेंट के साथ प्रीमियम इलेक्ट्रिक गाड़ियों का आनंद लेने के लिए यह एक बहुत ही शानदार ऑप्शन है.
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जानकारी दें दे कि BaaS मॉडल के तहत ग्राहकों को बैटरी की कीमत एक साथ नहीं चुकानी पड़ती. जिससे वे आसानी से कार खरीद लेते हैं. आपको केवल गाड़ी के चेसिस का पेमेंट करना होता है और बैटरी का खर्च इस्तेमाल के आधार पर देना होता है. इससे इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने में आने वाली सबसे बड़ी वित्तीय बाधा आसानी से दूर हो जाती है.
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इलेक्ट्रिक गाड़ियां पेट्रोल-डीजल गाड़ियों के मुकाबले काफी सस्ता रहती हैं. BaaS मॉडल में गाड़ी चलाने के हिसाब से प्रति किलोमीटर का तय पैसा चुकाना होता है. जो आपके महीने बजट को बिल्कुल भी नहीं बिगाड़ता. पर्यावरण को बचाने के साथ-साथ पैसों की बचत करने का यह एक बहुत ही आधुनिक तरीका है.
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कुल मिलाकर देखा जाए तो टाटा का यह BaaS मॉडल भारत में इलेक्ट्रिक कारों की तस्वीर पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार है. अब बजट की कमी की वजह से किसी को भी अपनी पसंद की इलेक्ट्रिक कार छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर आप भी पेट्रोल के झंझट से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इन कम दाम वाली इलेक्ट्रिक कारों पर जरूर विचार करें.