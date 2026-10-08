कम दाम में मिलती हैं ये शानदार इलेक्ट्रिक कारें, डालें नजर

बता दें कि टाटा मोटर्स ने अपने ईवी पोर्टफोलियो में BaaS प्लान का दायरा बढ़ाते हुए इसे और भी ज्यादा किफायती बना दिया है. अब ग्राहक अपनी पसंद की इलेक्ट्रिक गाड़ी को बहुत ही आसान शुरुआती कीमत पर अपने घर ला सकते हैं. बैटरी का पैसा एक साथ देने के बजाय गाड़ी चलाने के हिसाब से चुकाना होता है जिससे आम आदमी की जेब पर भारी बोझ नहीं पड़ता है.