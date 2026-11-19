EV Charging Rules: आज के समय में इंडिया में भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीदारी बढ़ी है.शहर हो या गांव अब EV गाड़ी हर जगह अपनी पकड़ मजबूत बना चुकी है. लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने के बाद भी लोगों के मन में एक सवाल जरुर रहता है कि क्या घर पर EV गाड़ी चार्ज करने के लिए अलग से बिजली मीटर लगवाना पड़ता है.

अगर आपके दिमाग में भी यही सवाल चल रहा है तो हम आपके इस सवाल को आज खत्म कर देंगे और इस खबर में जानेंगे कि क्या घर पर EV चार्ज करने के लिए अलग से बिजली मीटर की जरूरत पड़ती है या नहीं.

घरेलु मीटर से चार्जिंग के नियम

जानकारी दें दे कि नियमों के मुताबिक आप अपने घर के मौजूदा बिजली कनेक्शन से EV चार्ज कर सकते हैं और इसका खर्च आपके नियमित घरेलू बिजली बिल में जुड़ जाएगा.

जबकि इसके लिए आपको किसी विशेष लाइसेंस या अलग कनेक्शन की जरूरत नहीं होती. लेकिन चार्जर का लोड आपके घर के स्वीकृत लोड के भीतर हो. अगर चार्जर लगाने से कुल लोड सीमा से अधिक हो जाता है. तो अलग मीटर के बजाय आपको केवल अपना सैंक्शन लोड बढ़वाना होगा.

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कब लगवाना चाहिए अलग मीटर?

बता दें कि कई राज्यों की बिजली कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए विशेष और रियायती EV टैरिफ देती हैं. जो ऊंचे घरेलू स्लैब रेट के मुकाबले सस्ती हो सकती है. यदि आप रोजाना अपनी EV से ज्यादा किलोमीटर चलते हैं और महीने में काफी यूनिट बिजली खर्च करते हैं तो अलग मीटर लगवाने से बिल में बचत हो सकती है.

वहीं इसके अलावा यदि आप सोसाइटी या फ्लैट में रहते हैं और घर के खर्च को EV चार्जिंग के खर्च से अलग रखना चाहते हैं तो भी अलग मीटर सुविधाजनक रहता है.

सोसाइटी और पब्लिक चार्जिंग के नियम

वहीं रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या हाउसिंग सोसाइटी में भी आप अपने पार्किंग स्पेस पर निजी चार्जर लगा सकते हैं और सोसाइटी बिना ठोस सुरक्षा या लोड कारण के मनमाने ढंग से मना नहीं कर सकती.

जबकि कम्युनिटी या पब्लिक चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए अलग मीटर और तय सुरक्षा मानकों का पालन जरूरी होता है और DISCOM को तय समयसीमा (जैसे मेट्रो के भीतर कनेक्शन देना होता है.

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