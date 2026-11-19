Hero Flex Fuel Bike: देश की दिग्गज दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Hero MotoCorp को अपनी नई फ्लेक्स-फ्यूल मोटरसाइकिलों के लिए ग्राहकों से शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. कंपनी ने जानकारी दी है कि शिपिंग शुरू करने के महज दो महीने से कुछ अधिक समय में ही उसने लगभग 15,000 फ्लेक्स-फ्यूल बाइक्स डीलरशिप तक पहुंचा दी हैं.

हीरो ने जून 2026 में Splendor+ Flex और HF Deluxe Flex को पेश किया था. दिलचस्प बात यह है कि इन बाइक्स को उन इलाकों में भी खूब खरीदा जा रहा है, जहां अभी उच्च इथेनॉल मिश्रित ईंधन उपलब्ध नहीं है.

क्यों चुनिंदा डीलरशिप पर ही बेची जा रही हैं ये बाइक्स?

वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही के नतीजों की घोषणा के दौरान हीरो मोटोकॉर्प के सीईओ हर्षवर्धन चितले ने इस बारे में विस्तार से बताया. उन्होंने कहा कि फिलहाल कंपनी इन बाइक्स को एक नियंत्रित लॉन्च के तहत देश की कुछ चुनिंदा डीलरशिप के जरिए ही बेच रही है. इसके पीछे मुख्य वजह यह है कि ये बाइक्स E85 ईंधन पर चलने के लिए तैयार की गई हैं, लेकिन फिलहाल पूरे देश में E85 पेट्रोल की उपलब्धता नहीं है.

E20 वाले बाजारों में भी ग्राहक क्यों खरीद रहे हैं फ्लेक्स-फ्यूल बाइक?

सीईओ हर्षवर्धन चितले के मुताबिक, जिन शहरों या इलाकों में अभी केवल सामान्य E20 पेट्रोल ही मिल रहा है, वहां के ग्राहक भी आगे बढ़कर फ्लेक्स-फ्यूल बाइक्स खरीद रहे हैं. ग्राहक इसे भविष्य के लिहाज से एक सुरक्षित विकल्प मान रहे हैं. उन्हें लगता है कि जब भविष्य में बाजार में अलग-अलग इथेनॉल मिश्रण वाला ईंधन उपलब्ध होगा, तो वे बिना किसी परेशानी के अपनी बाइक में उसका इस्तेमाल कर सकेंगे.

हीरो स्प्लेंडर प्लस फ्लेक्स और एचएफ डीलक्स फ्लेक्स की खासियत और कीमत

हीरो की ये दोनों मोटरसाइकिलें E20 से लेकर E85 तक के इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल पर आसानी से चल सकती हैं. कंपनी ने इनके इंजन की ट्यूनिंग में भी बदलाव किया है, जिससे E85 ईंधन पर चलने पर ये बाइक्स थोड़ा ज्यादा पावर देती हैं. दोनों बाइक्स का इंजन 8.6 hp की पावर और 8.3 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है, जबकि इनके सामान्य E20 मॉडल 8.02 bhp की पावर और 8.05 Nm का टॉर्क देते हैं. कीमत की बात करें तो स्प्लेंडर प्लस फ्लेक्स को 82,710 रुपये और एचएफ डीलक्स फ्लेक्स को 72,792 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था.

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ब्राजील में भी बड़ा दांव खेलने की तैयारी में हीरो

भारत के साथ-साथ हीरो मोटोकॉर्प की नजर अब विदेशी बाजारों पर भी है. कंपनी ब्राजील में अपने कारोबार का विस्तार करने की योजना बना रही है, जहां फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों का पहले से ही एक बड़ा और स्थापित बाजार है. सीईओ चितले ने बताया कि कंपनी ब्राजील में अपना एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी स्थापित कर रही है और वहां की जरूरतों के हिसाब से हीरो के पास फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों का एक मजबूत पोर्टफोलियो मौजूद है.

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