Honda Rebel 500: हमारे देश में रॉयल एनफील्ड की बाइक्स को टक्कर देना हर किसी कंपनी की बात नहीं होती है. क्योंकि रॉयल एनफील्ड की गाड़ियां हमेशा से अपनी लुक और मजबूती के लिए जानी जाती है. लेकिन मार्केट में अब होंडा ने अपनी मशहूर और दमदार मिडिलवेट क्रूजर बाइक होंडा रेबेल 500 को भारतीय बाजार में नए अवतार और बेहद आकर्षक कीमत के साथ लॉन्च कर दिया है.

वहीं इस बार होंडा ने रेबेल 500 के स्टैंडर्ड वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 4.50 लाख रुपये और अत्याधुनिक E-क्लच वेरिएंट की कीमत 4.90 लाख रुपये रखी है. तो चलिए जानते हैं इसके इंजन, E-क्लच तकनीक और खास फीचर्स के बारे में सभी डिटेल्स.

कम हुई 62,000 रुपये कीमत

आपको बता दें कि होंडा ने भारतीय ग्राहकों के लिए इस क्रूजर बाइक को किफायती बनाने के मकसद से इसमें करीब 50 प्रतिशत स्थानीय स्तर पर तैयार पुर्जों का इस्तेमाल किया है. इसी चलते ही स्टैंडर्ड मॉडल की शुरुआती कीमत में सीधे 62,000 रुपये कम हो गए हैं. जिससे यह भारतीय बाजार में कहीं ज्यादा प्रतिस्पर्धी बन गई है.

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471cc इंजन और E-क्लच तकनीक

जानकारी दें दे कि पावर के लिए होंडा रेबेल 500 में 471cc का लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन दिया गया है. जो 8,500 rpm पर 46 hp की पावर और 6,000 rpm पर 43.3 Nm का टॉर्क पैदा करता है.

जबकि इसे 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है. इसके E-क्लच वेरिएंट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि राइडर ट्रैफिक में क्लच लीवर दबाए बिना ही बाइक को स्टार्ट, स्टॉप और गियर शिफ्ट कर सकता है. जबकि जरूरत पड़ने पर मैनुअल क्लच का उपयोग भी किया जा सकता है.

आधुनिक फीचर्स से है लैस

वहीं फीचर्स के मामले में भी इसमें LED प्रोजेक्टर हेडलैंप, नया 3.5-इंच का गोल TFT डिस्प्ले, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन के साथ होंडा रोडसिंक और ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है. महज 690mm की लो सीट हाइट और 191 किलोग्राम वजन होने के कारण कम हाइट वाले राइडर्स भी इसे शहर और हाईवे पर बेहद आसानी से संभाल सकते हैं.

रॉयल एनफील्ड से होगा मुकाबला

बता दें कि 4.50 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च होकर होंडा रेबेल 500 अब सीधे तौर पर रॉयल एनफील्ड शॉटगन 650 और सुपर मीटियोर 650 जैसी क्रूजर बाइक्स को कड़ी टक्कर देगी.

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