प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कॉरपोरेट क्षेत्र को दी गई आयकर राहत की सराहना करते हुए बड़ा सवाल किया. उन्होंने उद्योग जगत से सवाल पूछा है कि क्या उन्होंने कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाई या नए लोगों को नौकरी पर रखा?

फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) के शताब्दी समारोह में पीएम मोदी ने भारतीय उद्योग जगत से अनुरोध किया कि टैक्स कटौती का लाभ कर्मचारियों तक भी पहुंचना सुनिश्चित किया जाए.

पीएम मोदी ने उद्योग जगत के लोगों से क्या सवाल किया?

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘2014 में कॉरपोरेट टैक्स की बेसिक रेट 30 प्रतिशत थी. हमने इसे घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया. आज भारत में 12 लाख रुपये तक की कमाई पर कोई इनकम टैक्स नहीं है.’ इसके बाद उन्होंने उद्योग जगत के लोगों से सवाल किया, ‘मैंने 12 लाख रुपये तक की आय पर इनकम टैक्स माफ कर दिया, लेकिन क्या आपने सैलरी बढ़ाई या कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई? ‘मोदी जी आप कर दीजिए, हम देख लेंगे’ क्या इसी तरह से काम होगा?’ पीएम मोदी के इस सवाल पर कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच हंसी गूंज उठी.

#WATCH | Delhi: At FICCI's centenary convention, PM Narendra Modi says, "This is not like previous governments, this is a friendly government, one that knows how to honour friendship. And if you are my true friends, then you must do one thing. Write to me without hesitation about what reforms are still needed. Our domestic market must not become our comfort zone; it should give us the confidence to compete in the global market...Invest in understanding global customer needs, matching international standards, and building distribution networks. FICCI was born in 1927 and India gained independence 20 years later—similarly, as you mark 100 years in 2027, resolve to build a 'Viksit Bharat' in the next 20 years. 'Viksit Bharat' is not just a slogan, it is a commitment." — ANI (@ANI) November 19, 2026

उन्होंने कहा कि सरकार ने इनकम टैक्स में बड़ी राहत देने का फैसला यह जानते हुए भी किया कि इंडस्ट्री के लोग शायद इन उपायों से संतुष्ट नहीं होंगे. इनकम टैक्स में इस राहत से लोगों की खरीदारी करने की क्षमता में काफी बढ़ोत्तरी हुई है और कारोबारियों से सरकार की कोशिशों को स्वीकार करने का अनुरोध किया.

हमने आयकर में बड़ी राहत देने का साहस दिखाया- PM मोदी

पीएम मोदी ने कहा, ‘दोस्तों, हमने आयकर में इतनी बड़ी राहत देने का साहस दिखाया. इससे हमारे लोगों की खरीदने की ताकत में काफी बढ़ोत्तरी हुई है. उन्होंने ITR फाइल करने और रिफंड की प्रक्रिया में किए गए बदलावों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि सरकार ने सिस्टम को आसान बनाया है, ताकि टैक्स देने वालों का पैसा बेवजह अटका न रहे.

उन्होंने कहा, ‘पहले आपको याद होगा, एक पत्र आने में 8 महीने लग जाते थे. आज क्या एक हफ्ते के भीतर रिटर्न प्रोसेस नहीं हो जाता?’

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