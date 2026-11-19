UGC NET December 2026: देश भर में यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए एनटीए ने एक जरूरी अपडेट जारी किया है. एनटीए ने यूजीसी नेट दिसंबर 2026 परीक्षा का विषयवार शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके लिए 9.60 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. जारी शेड्यूल के अनुसार यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित मोड में 14 दिसंबर से 18 दिसंबर 2026 और फिर 21 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी. जबकि 19 और 20 दिसंबर को परीक्षा नहीं होगी.

उम्मीदवार अपना शेड्यूल एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं. आपको बता दें कि यह परीक्षा दो पारियों में आयोजित होगी. पहली पारी सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे और दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी.

UGC-NET December 2026 | Subject-wise Examination Schedule Released The National Testing Agency (NTA) has released the subject-wise examination schedule for UGC-NET December 2026. Examination Dates: 14–18 & 21 December 2026 Mode: Computer-Based Test (CBT) Examination Shifts: - Shift I: 9:00 AM – 12:00 PM - Shift II: 3:00 PM – 6:00 PM Candidates are advised to check the official notice for their subject-wise examination date and shift. The notification regarding the City of Examination Centre will be displayed on the NTA website 21 days prior to the examination. Official Website: https://t.co/Y7NeernoHZ Helpdesk: ugcnet@nta.ac.in Helpline: 011-40759000 Toll-Free Number: 18001804747 यूजीसी-नेट दिसंबर 2026 | विषयवार परीक्षा कार्यक्रम जारी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने यूजीसी-नेट दिसंबर 2026 परीक्षा का विषयवार कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा की तिथियाँ: 14 से 18 एवं 21 दिसंबर 2026 परीक्षा का माध्यम: कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) परीक्षा की पालियाँ: - प्रथम पाली: सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक - द्वितीय पाली: दोपहर 3:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक अभ्यर्थी अपने विषय की परीक्षा तिथि एवं पाली की जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिस देखें। परीक्षा केंद्र के शहर की सूचना परीक्षा से 21 दिन पहले NTA की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। आधिकारिक वेबसाइट: https://t.co/Y7NeernoHZ हेल्पडेस्क: ugcnet@nta.ac.in हेल्पलाइन: 011-40759000 टोल-फ्री नंबर: 18001804747 #UGCNET #UGCNETDecember2026 #NTA #NTAExams #UGCNET2026 — National Testing Agency (@NTA_Exams) November 19, 2026

डेट और पारी के अनुसार विषयवार शेड्यूल

14 दिसंबर 2026

शिफ्ट 1 (सुबह 9 बजे से 12 बजे)- इतिहास, पालि, प्राकृत, कम्पेयरेटिव लिटरेचर, लोक प्रशासन, एजुकेशन, सोशल वर्क

शिफ्ट 2 ( 3 बजे से 6 बजे)- कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, पर्सियन, रशियन, बंगाली, होम साइंस, म्यूजिक, पाॅपुलेशन स्टडीज

15 दिसंबर 2026

शिफ्ट 1 (सुबह 9 बजे से 12 बजे)- मलयालम, उर्दू, क्रिमिनोलॉजी, परफॉर्मिंग आर्ट (डांस/ड्रामा/थिएटर), ट्राईबल एंड रीजनल लैंग्वेज/लिटरेचर, फोक लिटरेचर

शिफ्ट 2 (3 बजे से 6 बजे)- मैनेजमेंट (बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन/मार्केटिंग/पर्सनल मैनेजमेंट/फाइनेंशियल मैनेजमेंट आदि सहित), फिजिकल एजुकेशन, संस्कृत ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स (ज्योतिष / व्याकरण / मीमांसा / न्याय / सांख्य योग / दर्शन / साहित्य आदि) आयुर्वेदा बायोलॉजी डिजास्टर मैनेजमेंट

16 दिसंबर 2026

शिफ्ट 1 (सुबह 9 बजे से 12 बजे)- परफॉर्मिंग आर्ट (डांस / ड्रामा / थिएटर), ट्राईबल एंड रीजनल लैंग्वेज / लिटरेचर, लोक साहित्य, पॉलिटिकल साइंस, कम्पेयरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन्स, जापानी, डोगरी

शिफ्ट 2 (3 बजे से 6 बजे)- कॉमर्स, डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज, इंडियन कल्चर, बुद्धिस्ट, जैना, गांधियन एंड पीस स्टडीज, राजस्थानी, लिंग्विस्टिक्स

17 दिसंबर 2026

शिफ्ट 1 (सुबह 9 बजे से 12 बजे)- इंग्लिश, चाइनीज, कोंकणी, स्पेनिश, कश्मीरी

शिफ्ट 2 (3 बजे से 6 बजे)- विजुअल आर्ट (ड्राइंग, पेंटिंग, मूर्ति कला, अप्लाइड आर्ट आदि सहित), म्यूजियोलॉजी एंड कंजर्वेशन, पंजाबी, तमिल, ज्योग्राफी, मराठी

18 दिसंबर 2026

शिफ्ट 1 (सुबह 9 बजे से 12 बजे)- लेबर वेलफेयर / पर्सनल मैनेजमेंट / इंडस्ट्रियल रिलेशंस / लेबर एंड सोशल वेलफेयर / ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, हिंदी, अरब कल्चर एंड इस्लामिक स्टडीज, इंडियन नॉलेज सिस्टम, मणिपुरी, कन्नड़, जर्मन, सिंधी, फ्रेंच

शिफ्ट 2 (3 बजे से 6 बजे)- संथाली, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस, वूमेन स्टडीज, लॉ, तेलुगू, फॉरेंसिक साइंस, नेपाली, लाइब्रेरी एंड इंफॉरमेशन साइंस, फिलाॅसफी

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21 दिसंबर 2026

शिफ्ट 1 (सुबह 9 बजे से 12 बजे)- इकोनॉमिक्स / रूरल इकोनॉमिक्स / को ऑपरेशन / डेमोग्राफी / डेवलपमेंट प्लानिंग / डेवलपमेंट स्टडीज / इकोनॉमेट्रिक्स / अप्लाइड इकोनॉमिक्स /डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स / बिजनेस इकोनॉमिक्स, एनवायर्नमेंटल साइंसेज, हिंदू स्टडीज, एंथ्रोपोलॉजी, बोडो, गुजराती, संस्कृत, पॉलिटिक्स जिसमें इंटरनेशनल रिलेशंस शामिल हैं / डिफेंस / स्ट्रेटेजिक स्टडीज सहित इंटरनेशनल स्टडीज, वेस्ट एशियन स्टडीज, साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज, अफ्रीकन स्टडीज, साउथ एशियन स्टडीज, सोवियत स्टडीज, अमेरिकन स्टडीज, ह्यूमन राइट्स और ड्यूटीज

शिफ्ट 2 (3 बजे से 6 बजे)- असमिया, सोशियोलॉजी, योग, टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट, एडल्ट एजुकेशन/कंटीन्यूइंग एजुकेशन/एंड्रागॉजी/नॉन-फॉर्मल एजुकेशन, आर्कियोलॉजी, उड़िया, सोशल मेडिसिन और कम्युनिटी हेल्थ, स्टैटिस्टिक्स, फॉरेस्ट्री

परीक्षा पैटर्न और जरूरी बातें

यूजीसी नेट का आयोजन साल में दो बार जून और दिसंबर में होता है. इसमें दो पेपर होते हैं. पेपर 1 में सामान्य योग्यता व शिक्षण अभिरुचि और पेपर 2 में उम्मीदवार के चुने हुए विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं. परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. वहीं कई विषयों के नाम आपस में मिलते जुलते हैं, इसलिए उम्मीदवारों को तारीख के साथ-साथ सब्जेक्ट, कोड और शिफ्ट मिलान ध्यान से चेक करना होगा. इसके अलावा उम्मीदवार किसी भी जानकारी या सहायता के लिए ugcnet.nta.nic.in पर, ugcnet@nta.ac.in ईमेल पर या 011-40759000, 18001804747 पर कांटेक्ट कर सकते हैं.

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