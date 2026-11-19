तमिलानाडु के कोलाथुर से विधायक वीएस बाबू के निधन पर मुख्यमंत्री विजय ने दुख जताया है. एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा, 'वीएस बाबू के निधन की खबर से मुझे गहरा दुख और पीड़ा हुई. उन्होंने अपना पूरा जीवन जनसेवा के लिए समर्पित कर दिया. उन्होंने लोगों के बीच में रहकर सभी का प्यार, साथ और भरोसा हासिल किया. उनका अचानक चले जाना एक ऐसी कमी है, जिसे पूरा नहीं किया जा सकता है.

विजय ने आगे कहा, 'इस दुख की घड़ी में मैं उनके परिवार, रिश्तेदारों, दोस्तों,TVK के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं और कोलाथुर क्षेत्र के सभी लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करता हूं.

கொளத்தூர் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு.வி.எஸ்.பாபு அவர்கள் உடல்நலக்குறைவால் மறைந்த செய்தி அறிந்து ஆழ்ந்த வேதனையும், துயரமும் அடைந்தேன். பொதுவாழ்வில் தன்னை முழுமையாக அர்ப்பணித்துக் கொண்டு, மக்களோடு மக்களாகப் பழகி, அனைவரின் அன்பையும், ஆதரவையும், நம்பிக்கையையும் பெற்றிருந்த திரு.வி.எஸ்.பாபு அவர்களின் திடீர் மறைவு ஈடுசெய்ய முடியாத பேரிழப்பாகும். திரு.வி.எஸ்.பாபு அவர்களின் பிரிவால் துயரத்தில் ஆழ்ந்துள்ள அவரது குடும்பத்தினர், உறவினர்கள், நண்பர்கள், தமிழக வெற்றிக் கழக நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் மற்றும் கொளத்தூர் தொகுதி மக்கள் அனைவருக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கலையும், ஆறுதலையும் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். — CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) November 19, 2026

मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय दिवंगत टीवीके विधायक वी.एस. बाबू के आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित करने भी पहुंचे.

#WATCH | Chennai | Tamil Nadu CM C. Joseph Vijay arrived at the residence of the late TVK MLA V.S. Babu to pay his tribute. https://t.co/JuwsIZzDX2 — ANI (@ANI) November 19, 2026

वीएस बाबू का करीब दो महीने से अस्पताल में इलाज चल रहा था. अस्पताल प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर बताया कि कार्डियक अरेस्ट के कारण दोपहर 2:24 बजे बाबू का निधन हो गया. सितंबर में अस्पताल में भर्ती होने के बाद से वे लगभग 70 दिनों तक आईसीयू में थे. 9 सितंबर को अचानक सांस लेने में तकलीफ के चलते बाबू को आईसीयू में भर्ती कराया गया था.

2026 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कोलाथुर सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को हराकर एक बड़ा उलटफेर किया था. उन्होंने कोलाथुर में स्टालिन को 8,795 वोटों के अंतर से हराया. इस जीत के साथ ही उन्होंने उस निर्वाचन क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री के चुनावी दबदबे को खत्म कर दिया था. यह विजय के नेतृत्व वाली टीवीके के लिए एक बड़ी राजनीतिक उपलब्धि थी.

बाबू की मौत, तमिलनाडु विधानसभा के लिए उनके चुने जाने के कुछ ही महीनों बाद हुई है, जो सत्ताधारी टीवीके के लिए एक बड़ा झटका है. विधायक के निधन के चलते कोलाथुर में उपचुनाव कराना जरूरी हो जाएगा. यह उपचुनाव कानूनी जरूरतों और चुनाव आयोग द्वारा घोषित किए जाने वाले कार्यक्रम के अनुसार होगा.