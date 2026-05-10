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हिंदी न्यूज़ऑटोमदर्स डे के मौके पर मां को गिफ्ट कर सकते हैं ये स्मार्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर, कीमत बेहद किफायती

मदर्स डे के मौके पर मां को गिफ्ट कर सकते हैं ये स्मार्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर, कीमत बेहद किफायती

Mother's Day 2026: अगर आप मदर्स डे के मौके पर अपनी मां को रोजाना इस्तेमाल के लिए एक अच्छा इलेक्ट्रिक स्कूटर देने का प्लान बना रहे हैं, तो बाजार में कई शानदार विकल्प मौजूद हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 10 May 2026 09:36 AM (IST)
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भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटरों की मांग तेजी से बढ़ रही है. बढ़ती पेट्रोल कीमतों और कम रनिंग कॉस्ट की वजह से लोग अब इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं. कंपनियां भी अलग-अलग बजट और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नए मॉडल लॉन्च कर रही हैं. अगर आप मदर्स डे के मौके पर अपनी मां को रोजाना इस्तेमाल के लिए एक अच्छा इलेक्ट्रिक स्कूटर देने का प्लान बना रहे हैं, तो बाजार में कई शानदार विकल्प मौजूद हैं. इनमें लंबी रेंज, स्मार्ट फीचर्स, बड़ी सीट और कनेक्टेड टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं.

Ola S1 X

आपके लिए पहला ऑप्शन Ola S1 X है, जो देश के सबसे किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटरों में शामिल है. यह अलग-अलग बैटरी ऑप्शन्स के साथ आता है, इसलिए इसकी रेंज भी वेरिएंट के अनुसार बदलती है.वहीं, इसके टॉप मॉडल S1 X+ में कंपनी करीब 320 किलोमीटर तक की रेंज का दावा करती है. इस स्कूटर में बड़ी डिस्प्ले, स्मार्ट कनेक्टेड फीचर्स और कम खर्च में चलने का फायदा मिलता है.इसकी शुरुआती कीमत करीब 50 हजार रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है.

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TVS iQube

दूसरा ऑप्शन TVS iQube काफी पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर बन चुका है. इसमें आरामदायक और चौड़ी सीट दी गई है, जो शहर में डेली कम्यूट के दौरान अच्छा फील देती है. इसके अलग-अलग वेरिएंट 94 किलोमीटर से लेकर 212 किलोमीटर तक की रेंज देने का दावा करते हैं. फीचर्स और बैटरी के मुताबिक, इसकी कीमत करीब 1 लाख रुपये से शुरू होकर 1.71 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है.

Ather Rizta

इसके अलावा Ather Rizta में आराम और ज्यादा स्टोरेज स्पेस पर खास ध्यान दिया है. बैटरी पैक के आधार पर इसकी दावा की गई रेंज 123 किलोमीटर से 159 किलोमीटर तक है. इसमें बड़ी सीट, स्मार्ट कनेक्टिविटी फीचर्स और शहर में आसान राइडिंग का अनुभव मिलता है.इसकी कीमत लगभग 1.11 लाख रुपये से 1.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी गई है.

Hero Vida VX2

Hero Vida VX2 खास तौर पर शहर में रोजाना इस्तेमाल को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. यह हल्का स्कूटर है, जिसे ट्रैफिक में चलाना आसान माना जाता है. कंपनी के अनुसार, इसका टॉप वेरिएंट करीब 142 किलोमीटर तक की रेंज दे सकता है.इसमें कई बैटरी विकल्प दिए गए हैं, जिससे ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से मॉडल चुन सकते हैं. इसकी शुरुआती कीमत लगभग 77,590 रुपये (एक्स-शोरूम) है. 

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Published at : 10 May 2026 09:36 AM (IST)
Tags :
Ola S1 X Hero Vida VX2 Mother’s Day 2026 Smart Electric Scooters
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