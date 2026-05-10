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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाहोम साइंस में पढ़ाई के लिए ये हैं शानदार कॉलेज, एक क्लिक में चेक कर लें टॉप संस्थानों की लिस्ट

होम साइंस में पढ़ाई के लिए ये हैं शानदार कॉलेज, एक क्लिक में चेक कर लें टॉप संस्थानों की लिस्ट

अगर आपने 12वीं पास कर ली है और अब ऐसा कोर्स ढूंढ रहे हैं जिसमें पढ़ाई के साथ-साथ करियर की गारंटी भी हो, तो होम साइंस और फूड न्यूट्रिशन आपके लिए बेहतरीन विकल्प बन सकता है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 10 May 2026 09:06 AM (IST)
अगर आपने 12वीं पास कर ली है और अब ऐसा कोर्स ढूंढ रहे हैं जिसमें पढ़ाई के साथ-साथ करियर की गारंटी भी हो, तो होम साइंस और फूड न्यूट्रिशन आपके लिए बेहतरीन विकल्प बन सकता है.

अगर आप 12वीं के बाद होम साइंस या फूड न्यूट्रिशन में करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये खबर है. देश के कई बड़े कॉलेज अब CUET UG 2026 के जरिए बीएससी होम साइंस कोर्स में एडमिशन देने जा रहे हैं.इन कोर्स में छात्रों को हेल्थ, न्यूट्रिशन और फूड इंडस्ट्री से जुड़ी शिक्षा दी जाती है.

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आगरा स्थित दयालबाग एजुकेशनल इंस्टिट्यूट में बीएससी होम साइंस फुल टाइम कोर्स है. यहां एडमिशन CUET UG स्कोर के आधार पर होगा. कोर्स में न्यूट्रिशन, फूड साइंस और फैमिली मैनेजमेंट की पढ़ाई कराई जाएगी.
आगरा स्थित दयालबाग एजुकेशनल इंस्टिट्यूट में बीएससी होम साइंस फुल टाइम कोर्स है. यहां एडमिशन CUET UG स्कोर के आधार पर होगा. कोर्स में न्यूट्रिशन, फूड साइंस और फैमिली मैनेजमेंट की पढ़ाई कराई जाएगी.
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दिल्ली विश्वविद्यालय और लेडी इरविन कॉलेज होम साइंस कोर्स के लिए काफी लोकप्रिय हैं. यहां छात्रों को आधुनिक लैब, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और बेहतर पढ़ाई का माहौल मिलता है. कम फीस होने की वजह से हर साल बड़ी संख्या में छात्र आवेदन करते हैं.
दिल्ली विश्वविद्यालय और लेडी इरविन कॉलेज होम साइंस कोर्स के लिए काफी लोकप्रिय हैं. यहां छात्रों को आधुनिक लैब, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और बेहतर पढ़ाई का माहौल मिलता है. कम फीस होने की वजह से हर साल बड़ी संख्या में छात्र आवेदन करते हैं.
Published at : 10 May 2026 09:06 AM (IST)
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Education

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