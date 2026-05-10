होम साइंस में पढ़ाई के लिए ये हैं शानदार कॉलेज, एक क्लिक में चेक कर लें टॉप संस्थानों की लिस्ट

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होम साइंस में पढ़ाई के लिए ये हैं शानदार कॉलेज, एक क्लिक में चेक कर लें टॉप संस्थानों की लिस्ट
अगर आपने 12वीं पास कर ली है और अब ऐसा कोर्स ढूंढ रहे हैं जिसमें पढ़ाई के साथ-साथ करियर की गारंटी भी हो, तो होम साइंस और फूड न्यूट्रिशन आपके लिए बेहतरीन विकल्प बन सकता है.
अगर आप 12वीं के बाद होम साइंस या फूड न्यूट्रिशन में करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये खबर है. देश के कई बड़े कॉलेज अब CUET UG 2026 के जरिए बीएससी होम साइंस कोर्स में एडमिशन देने जा रहे हैं.इन कोर्स में छात्रों को हेल्थ, न्यूट्रिशन और फूड इंडस्ट्री से जुड़ी शिक्षा दी जाती है.
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Published at : 10 May 2026 09:06 AM (IST)
Tags :Education
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रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
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