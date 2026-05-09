अब इथेनॉल पर चलेंगी बाइक्स, Royal Enfield से लेकर Yamaha तक कर रहीं टेस्टिंग, जानें डिटेल्स

भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर तेजी से बदल रहा है और अब यह बदलाव सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक सीमित नहीं है. सरकार और कंपनियाँ मिलकर ऐसे नए फ्यूल सिस्टम पर काम कर रही हैं जिससे पेट्रोल पर निर्भरता कम हो सके और प्रदूषण भी घटे. इसी दिशा में अब इथेनॉल-रेडी बाइक्स पर तेजी से काम चल रहा है, यानी ऐसी बाइक्स जो सिर्फ नॉर्मल पेट्रोल ही नहीं बल्कि इथेनॉल मिले हुए पेट्रोल (जैसे E20, E85) पर भी आसानी से चल सकें.

भारत में कुछ बड़ी टू-व्हीलर कंपनियों की ऐसी बाइक्स टेस्टिंग के दौरान देखी गई हैं. इनमें Royal Enfield, Suzuki और Yamaha Motor Company जैसी प्रमुख कंपनियों के नाम शामिल हैं. इन कंपनियों की कुछ प्रोटोटाइप बाइक्स सड़क पर टेस्टिंग के दौरान देखी गईं, जिससे यह संकेत मिलता है कि आने वाले समय में भारत में फ्लेक्स-फ्यूल टेक्नोलॉजी वाली बाइक्स आम हो सकती हैं.

क्या है इथेनॉल?

सरकार की तरफ से भी इस बदलाव को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है. आगे चलकर E85 और उससे भी ज्यादा इथेनॉल ब्लेंड तक ले जाने की योजना है. इसका उद्देश्य सिर्फ ईंधन की कीमत और आयात पर निर्भरता कम करना ही नहीं, बल्कि प्रदूषण को भी नियंत्रित करना है. इथेनॉल एक बायो-फ्यूल है जो गन्ने और कृषि उत्पादों से तैयार किया जाता है, इसलिए इसे पर्यावरण के लिए अपेक्षाकृत बेहतर माना जाता है.

नए अपडेट्स और एडवांस फीचर्स के साथ आई Skoda Kodiaq 2026, यहां पढ़े कैसा है रिव्यू?

टेस्टिंग के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा में Royal Enfield की एक बाइक रही. इसके एक टेस्ट मॉडल को सड़क पर देखा गया, जिस पर E85 fuel का स्टिकर लगा हुआ था. इसका मतलब यह है कि यह बाइक 85% इथेनॉल मिले फ्यूल पर चलने के लिए तैयार की जा रही है या कम से कम उस लेवल की टेस्टिंग से गुजर रही है. इसका डिजाइन काफी हद तक मौजूदा मॉडल जैसा ही है, लेकिन इसके अंदर इंजन और फ्यूल सिस्टम में जरूरी बदलाव किए गए हैं ताकि इथेनॉल के साथ लंबे समय तक चलने में कोई दिक्कत न आए.

अलग-अलग मॉडल्स पर किया जा रहा काम

इसी तरह Suzuki और Yamaha Motor Company भी अपने-अपने मॉडल्स पर काम कर रही हैं. इनके बारे में अभी ज्यादा तकनीकी जानकारी पब्लिक नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि ये कंपनियां अपने पॉपुलर कम्यूटर और मिड-सेगमेंट बाइक्स को भविष्य के फ्यूल स्टैंडर्ड के हिसाब से तैयार कर रही हैं. खासकर 100cc से 350cc सेगमेंट में इस तकनीक को तेजी से लागू किया जा सकता है, क्योंकि यही भारत का सबसे बड़ा बाइक बाजार है.

Ethanol-ready बाइक्स का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि ये अलग-अलग तरह के फ्यूल पर बिना किसी बड़ी तकनीकी समस्या के चल सकेंगी. इससे यूज़र को यह चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि पेट्रोल में कितना इथेनॉल मिला है. साथ ही, इथेनॉल के इस्तेमाल से कार्बन उत्सर्जन कुछ हद तक कम होने की संभावना है, जिससे पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा.

यह भी पढ़ें:-

Expired Driving License Rules: क्या आपका DL भी एक साल से पड़ा है एक्सपायर? तुरंत कराएं यह काम, वरना होगी इतनी दिक्कत