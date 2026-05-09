हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोअब इथेनॉल पर चलेंगी बाइक्स, Royal Enfield से लेकर Yamaha तक कर रहीं टेस्टिंग, जानें डिटेल्स

अब इथेनॉल पर चलेंगी बाइक्स, Royal Enfield से लेकर Yamaha तक कर रहीं टेस्टिंग, जानें डिटेल्स

Ethanol Ready Bikes: टेस्टिंग के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा में Royal Enfield की एक बाइक रही. इसके एक टेस्ट मॉडल को सड़क पर देखा गया. इस बाइक पर E85 फ्यूल का स्टिकर लगा हुआ था.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 09 May 2026 02:23 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर तेजी से बदल रहा है और अब यह बदलाव सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक सीमित नहीं है. सरकार और कंपनियाँ मिलकर ऐसे नए फ्यूल सिस्टम पर काम कर रही हैं जिससे पेट्रोल पर निर्भरता कम हो सके और प्रदूषण भी घटे. इसी दिशा में अब इथेनॉल-रेडी बाइक्स पर तेजी से काम चल रहा है, यानी ऐसी बाइक्स जो सिर्फ नॉर्मल पेट्रोल ही नहीं बल्कि इथेनॉल मिले हुए पेट्रोल (जैसे E20, E85) पर भी आसानी से चल सकें.

भारत में कुछ बड़ी टू-व्हीलर कंपनियों की ऐसी बाइक्स टेस्टिंग के दौरान देखी गई हैं. इनमें Royal Enfield, Suzuki और Yamaha Motor Company जैसी प्रमुख कंपनियों के नाम शामिल हैं. इन कंपनियों की कुछ प्रोटोटाइप बाइक्स सड़क पर टेस्टिंग के दौरान देखी गईं, जिससे यह संकेत मिलता है कि आने वाले समय में भारत में फ्लेक्स-फ्यूल टेक्नोलॉजी वाली बाइक्स आम हो सकती हैं.

क्या है इथेनॉल?

सरकार की तरफ से भी इस बदलाव को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है. आगे चलकर E85 और उससे भी ज्यादा इथेनॉल ब्लेंड तक ले जाने की योजना है. इसका उद्देश्य सिर्फ ईंधन की कीमत और आयात पर निर्भरता कम करना ही नहीं, बल्कि प्रदूषण को भी नियंत्रित करना है. इथेनॉल एक बायो-फ्यूल है जो गन्ने और कृषि उत्पादों से तैयार किया जाता है, इसलिए इसे पर्यावरण के लिए अपेक्षाकृत बेहतर माना जाता है.

नए अपडेट्स और एडवांस फीचर्स के साथ आई Skoda Kodiaq 2026, यहां पढ़े कैसा है रिव्यू? 

टेस्टिंग के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा में Royal Enfield की एक बाइक रही. इसके एक टेस्ट मॉडल को सड़क पर देखा गया, जिस पर E85 fuel का स्टिकर लगा हुआ था. इसका मतलब यह है कि यह बाइक 85% इथेनॉल मिले फ्यूल पर चलने के लिए तैयार की जा रही है या कम से कम उस लेवल की टेस्टिंग से गुजर रही है. इसका डिजाइन काफी हद तक मौजूदा मॉडल जैसा ही है, लेकिन इसके अंदर इंजन और फ्यूल सिस्टम में जरूरी बदलाव किए गए हैं ताकि इथेनॉल के साथ लंबे समय तक चलने में कोई दिक्कत न आए.

अलग-अलग मॉडल्स पर किया जा रहा काम

इसी तरह Suzuki और Yamaha Motor Company भी अपने-अपने मॉडल्स पर काम कर रही हैं. इनके बारे में अभी ज्यादा तकनीकी जानकारी पब्लिक नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि ये कंपनियां अपने पॉपुलर कम्यूटर और मिड-सेगमेंट बाइक्स को भविष्य के फ्यूल स्टैंडर्ड के हिसाब से तैयार कर रही हैं. खासकर 100cc से 350cc सेगमेंट में इस तकनीक को तेजी से लागू किया जा सकता है, क्योंकि यही भारत का सबसे बड़ा बाइक बाजार है.

Ethanol-ready बाइक्स का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि ये अलग-अलग तरह के फ्यूल पर बिना किसी बड़ी तकनीकी समस्या के चल सकेंगी. इससे यूज़र को यह चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि पेट्रोल में कितना इथेनॉल मिला है. साथ ही, इथेनॉल के इस्तेमाल से कार्बन उत्सर्जन कुछ हद तक कम होने की संभावना है, जिससे पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा.

यह भी पढ़ें:-

Expired Driving License Rules: क्या आपका DL भी एक साल से पड़ा है एक्सपायर? तुरंत कराएं यह काम, वरना होगी इतनी दिक्कत 

Published at : 09 May 2026 02:23 PM (IST)
Tags :
Royal Enfield Suzuki Bikes Ethanol Ready Bikes Yamaha Motor Company
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
अब इथेनॉल पर चलेंगी बाइक्स, Royal Enfield से लेकर Yamaha तक कर रहीं टेस्टिंग, जानें डिटेल्स
अब इथेनॉल पर चलेंगी बाइक्स, Royal Enfield से लेकर Yamaha तक कर रहीं टेस्टिंग, जानें डिटेल्स
ऑटो
Expired Driving License Rules: क्या आपका DL भी एक साल से पड़ा है एक्सपायर? तुरंत कराएं यह काम, वरना होगी इतनी दिक्कत
क्या आपका DL भी एक साल से पड़ा है एक्सपायर? तुरंत कराएं यह काम, वरना होगी इतनी दिक्कत
ऑटो
बस कार में करा लीजिए ये छोटे काम, लाखों रुपये बढ़ जाएगी रीसेल वैल्यू, मिलेगा एक्स्ट्रा फायदा
बस कार में करा लीजिए ये छोटे काम, लाखों रुपये बढ़ जाएगी रीसेल वैल्यू, जानिए डिटेल्स
ऑटो
सिंगल चार्ज में 610 KM रेंज, कड़ाके की ठंड में भी देती है अच्छी परफॉर्मेंस, लॉन्च होगी ये शानदार EV
सिंगल चार्ज में 610 KM रेंज, कड़ाके की ठंड में भी देती है अच्छी परफॉर्मेंस, लॉन्च होगी ये शानदार EV
Advertisement

वीडियोज

Suvendu Adhikari Oath Ceremony: शुभेंदु के स्वागत में सजा बंगाल! | Brigade Parade Ground
Suvendu Adhikari Oath Ceremony: BJP का शपथ ग्रहण से पहले नया खेल ? | Brigade Parade Ground
Sansani: Gurugram में मनचले की छेडछाड़ से परेशान छात्रा ने की खुदकुशी! | Crime News | Haryana
Breaking News | Governor Dissolves Bengal Assembly: Suvendu सरकार बनते ही TMC के उड़े होश! | BJP
Bharat Ki Baat | Vijay: Tamil Nadu में बड़ा ऐतिहासिक उलटफेर, विजय बनने जा रहे हैं नए CM!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
West Bengal CM Oath: कौन हैं खुदीराम टुडू, जिन्होंने शुभेंदु अधिकारी के साथ ली मंत्री पद की शपथ, बंगाल की राजनीति में कितना बड़ा नाम?
कौन हैं खुदीराम टुडू, जिन्होंने शुभेंदु अधिकारी के साथ ली मंत्री पद की शपथ, बंगाल की राजनीति में कितना बड़ा नाम?
महाराष्ट्र
'भ्रष्ट व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने की परंपरा...', शुभेंदु अधिकारी बने CM तो बोले संजय राउत
'भ्रष्ट व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने की परंपरा...', शुभेंदु अधिकारी बने CM तो बोले संजय राउत
इंडिया
सत्ता की दहलीज पर विजय: 10 बड़े ट्विस्ट, जिन्होंने तमिलनाडु की CM पोस्ट की रेस को बना दिया 'पॉलिटिकल थ्रिलर'
सत्ता की दहलीज पर विजय: 10 बड़े ट्विस्ट, जिन्होंने तमिलनाडु की CM पोस्ट की रेस को बना दिया 'पॉलिटिकल थ्रिलर'
बॉलीवुड
Agnimitra Paul Net Worth: 10 लाख इनकम, 1.2 करोड़ कर्ज, 5 साल में दोगुना हुई अग्निमित्रा पॉल की संपत्ति, जानिए नेटवर्थ
10 लाख इनकम, 1.2 करोड़ कर्ज, 5 साल में दोगुना हुई अग्निमित्रा पॉल की संपत्ति, जानिए नेटवर्थ
आईपीएल 2026
DC VS KKR: दिल्ली कैपिटल्स की हार से टूटे अक्षर पटेल, बोले- 'अब अगले साल...'
DC VS KKR: दिल्ली कैपिटल्स की हार से टूटे अक्षर पटेल, बोले- 'अब अगले साल...'
इंडिया
शुभेंदु अधिकारी ने ली CM पद की शपथ, PM मोदी ने मंच से बंगाल को किया दंडवत प्रणाम, Video
शुभेंदु अधिकारी ने ली CM पद की शपथ, PM मोदी ने मंच से बंगाल को किया दंडवत प्रणाम, Video
हेल्थ
Fitness Supplements Side Effects : फिटनेस सप्लीमेंट लेते हुए ये गलतियां तो नहीं करते आप, लिवर को हो सकता है नुकसान
फिटनेस सप्लीमेंट लेते हुए ये गलतियां तो नहीं करते आप, लिवर को हो सकता है नुकसान
एग्रीकल्चर
केले खाकर छिलके गमले में दबा देते हो? ऐसे नहीं बनता फर्टीलाइजर, नोट कर लें तरीका
केले खाकर छिलके गमले में दबा देते हो? ऐसे नहीं बनता फर्टीलाइजर, नोट कर लें तरीका
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Embed widget