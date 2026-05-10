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हिंदी न्यूज़ऑटोइन 5 जगहों पर गाड़ी पार्क की तो पछताना पड़ेगा, गर्मियों में हो सकता है बड़ा नुकसान, यहां जानें

इन 5 जगहों पर गाड़ी पार्क की तो पछताना पड़ेगा, गर्मियों में हो सकता है बड़ा नुकसान, यहां जानें

Car Parking in Summer: गर्मियों में कार पार्क करते समय जगह का चुनाव बहुत सोच-समझकर करना चाहिए. एक छोटी सी लापरवाही आपकी कार की हालत खराब कर सकती है. आइए जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 10 May 2026 06:45 AM (IST)
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गर्मी का मौसम सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, बल्कि गाड़ियों के लिए भी काफी मुश्किल भरा होता है. तेज धूप, गर्म हवा और बढ़ता तापमान कार के इंजन, बैटरी, पेंट और इंटीरियर पर बुरा असर डाल सकता है. कई बार लोग जल्दी के चक्कर में अपनी कार ऐसी जगह पार्क कर देते हैं, जहां से बाद में बड़ा नुकसान हो सकता है. यही वजह है कि गर्मियों में कार पार्क करते समय जगह का चुनाव बहुत सोच-समझकर करना चाहिए. एक छोटी सी लापरवाही आपकी कार की हालत खराब कर सकती है और भारी खर्च भी करा सकती है.

छांव में गाड़ी करें पार्क

सबसे बड़ी गलती होती है कार को सीधी धूप में खुले स्थान पर पार्क करना. जब कार कई घंटों तक तेज धूप में खड़ी रहती है तो उसका अंदरूनी तापमान बहुत तेजी से बढ़ जाता है. डैशबोर्ड, सीटें और स्टीयरिंग इतने गर्म हो जाते हैं कि उन्हें छूना भी मुश्किल हो जाता है. लगातार धूप पड़ने से कार का पेंट फीका पड़ सकता है और प्लास्टिक के पार्ट्स कमजोर होने लगते हैं. लंबे समय तक ऐसा होने पर कार का इंटीरियर भी जल्दी खराब होने लगता है. इसलिए गर्मियों में हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि कार को छांव या कवर पार्किंग में ही खड़ा करें.

गर्मियों में ये हो सकता है नुकसानदायक

कई लोग सोचते हैं कि पेड़ के नीचे कार पार्क करना सबसे सेफ ऑप्शन है, लेकिन गर्मियों में यह भी नुकसानदायक हो सकता है. पेड़ों से गिरने वाली चिपचिपी रेजिन, सूखे पत्ते और पक्षियों की बीट कार की बॉडी और पेंट को खराब कर सकती है. तेज गर्मी में ये गंदगी कार पर जम जाती है और बाद में साफ करना मुश्किल हो जाता है. कुछ मामलों में पेड़ों की कमजोर शाखाएं टूटकर कार पर गिर सकती हैं, जिससे बॉडी डैमेज होने का खतरा भी रहता है.

गर्म दीवारों या बंद जगह पर न करें पार्क

गर्म दीवारों या पूरी तरह बंद जगहों के पास कार पार्क करना भी सही नहीं माना जाता. ऐसी जगहों पर हवा का सही प्रवाह नहीं होता और गर्मी फंस जाती है. इससे कार का इंजन और बैटरी ज्यादा गर्म हो सकते हैं. लगातार ज्यादा तापमान में रहने से बैटरी की लाइफ कम हो सकती है और इंजन पर भी दबाव बढ़ सकता है. गर्मियों में बैटरी और कूलिंग सिस्टम पहले ही ज्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए कार को हवादार जगह पर पार्क करना बेहतर माना जाता है.

कचरे के पास पार्क करना खतरनाक

सड़क किनारे पड़े कचरे के ढेर के पास कार पार्क करना भी खतरनाक हो सकता है. गर्मियों में अधिक तापमान की वजह से कई बार कचरे में अपने आप आग लग जाती है. अगर आपकी कार उसके पास खड़ी हो, तो आग फैलने का खतरा बढ़ सकता है.इससे कार को भारी नुकसान हो सकता है और कभी-कभी पूरी गाड़ी भी जल सकती है. इसलिए हमेशा साफ और सुरक्षित जगह पर ही पार्किंग करनी चाहिए.

बिजली के ट्रांसफॉर्मर के पास भी नहीं सेफ

बिजली के ट्रांसफॉर्मर या बिजली के तारों के नीचे कार पार्क करना भी जोखिम भरा हो सकता है.गर्मियों में बिजली उपकरणों पर ज्यादा लोड पड़ता है, जिससे स्पार्किंग या तकनीकी खराबी का खतरा बढ़ जाता है.अगर ट्रांसफॉर्मर में कोई समस्या आ जाए या तार टूटकर गिर जाए, तो कार को गंभीर नुकसान हो सकता है.इसलिए ऐसी जगहों से दूरी बनाकर रखना बेहतर माना जाता है.

यह भी पढ़ें:- पावरफुल इंजन, शानदार फीचर्स और बहुत कुछ, Honda भारत में पेश करने जा रही प्रीमियम स्कूटर 

Published at : 10 May 2026 06:45 AM (IST)
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