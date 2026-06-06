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हिंदी न्यूज़ऑटोWagonR से Creta तक, Flex Fuel वाहनों की पूरी लिस्ट जिसने बढ़ाई ऑटो इंडस्ट्री की धड़कनें

WagonR से Creta तक, Flex Fuel वाहनों की पूरी लिस्ट जिसने बढ़ाई ऑटो इंडस्ट्री की धड़कनें

Flex Fuel Vehicles India: भारत में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक को तेजी से बढ़ावा मिल रहा है. WagonR, Brezza, Grand Vitara, Creta और कई अन्य मॉडल E85 जैसे एथेनॉल मिश्रित ईंधन पर चलने की क्षमता के साथ प्रदर्शित किए जा चुके हैं.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 06 Jun 2026 04:37 PM (IST)
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Flex Fuel Vehicles India: भारत में अब पेट्रोल के अलावा दूसरे ईंधन पर चलने वाली गाड़ियों को बढ़ावा दिया जा रहा है. इसी कड़ी में फ्लेक्स फ्यूल कारों की चर्चा तेजी से बढ़ रही है. इन गाड़ियों की खास बात यह है कि ये सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, बल्कि ज्यादा एथेनॉल वाले ईंधन पर भी चल सकती हैं. सरकार भी एथेनॉल के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है ताकि पेट्रोल पर खर्च कम हो और देश का आयात बिल घट सके. 

यही वजह है कि कई बड़ी कार कंपनियां अपनी फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां भारत में दिखा चुकी हैं. WagonR से लेकर Creta तक कई लोकप्रिय मॉडल अब इस नई तकनीक के साथ सामने आ चुके हैं. आने वाले समय में जब देशभर में एथेनॉल पंप बढ़ेंगे, तब ऐसी गाड़ियों की मांग और ज्यादा बढ़ सकती है.

Maruti से Hyundai तक, इन कारों ने बटोरी सुर्खियां

फ्लेक्स फ्यूल तकनीक को सबसे ज्यादा आगे बढ़ाने वाली कंपनियों में Maruti Suzuki का नाम शामिल है. कंपनी ने WagonR Flex Fuel, Brezza Flex Fuel और Grand Vitara Flex Fuel जैसे मॉडल पेश किए हैं. ये गाड़ियां E20 से लेकर E85 तक अलग-अलग एथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन पर चल सकती हैं. वहीं Hyundai ने भी Flex Fuel Creta को पेश कर इस दौड़ में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है. 

इन गाड़ियों में खास तरह का इंजन और फ्यूल सिस्टम लगाया जाता है, जो ज्यादा एथेनॉल वाले ईंधन को आसानी से संभाल सकता है. यही वजह है कि सामान्य पेट्रोल कार और फ्लेक्स फ्यूल कार में बड़ा अंतर होता है. आने वाले वर्षों में और भी कंपनियां इस तकनीक के साथ नए मॉडल ला सकती हैं.

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आखिर क्यों बढ़ रही है Flex Fuel कारों की मांग?

फ्लेक्स फ्यूल कारों की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इनमें ईंधन को लेकर ज्यादा विकल्प मिलते हैं. अगर भविष्य में E85 जैसे ईंधन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, तो वाहन मालिक अपनी जरूरत के हिसाब से पेट्रोल या एथेनॉल मिश्रित ईंधन का इस्तेमाल कर सकेंगे. इससे ईंधन पर होने वाला खर्च भी कम हो सकता है. साथ ही एथेनॉल का उत्पादन देश में होने के कारण किसानों को भी फायदा मिलने की उम्मीद है. 

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर एथेनॉल पंपों की संख्या तेजी से बढ़ती है, तो फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां भारतीय बाजार में एक बड़ा बदलाव ला सकती हैं. WagonR, Brezza, Grand Vitara और Creta जैसे लोकप्रिय मॉडल यह दिखा रहे हैं कि आने वाले समय में ग्राहकों के पास पेट्रोल के अलावा भी कई नए विकल्प मौजूद होंगे.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 06 Jun 2026 04:37 PM (IST)
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