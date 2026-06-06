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हिंदी न्यूज़ऑटोनई कार खरीदने की जरूरत नहीं, इन आसान टिप्स से पुरानी कार भी देने लगेगी बेहतर माइलेज

नई कार खरीदने की जरूरत नहीं, इन आसान टिप्स से पुरानी कार भी देने लगेगी बेहतर माइलेज

Fuel Saving Tips: पुरानी कार का माइलेज कम हो गया है तो नई गाड़ी खरीदने की जरूरत नहीं. कुछ आसान ड्राइविंग और मेंटेनेंस टिप्स अपनाकर ईंधन खर्च कम किया जा सकता है.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 06 Jun 2026 05:36 PM (IST)
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Fuel Saving Tips: पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच हर कार मालिक चाहता है कि उसकी गाड़ी ज्यादा माइलेज दे. कई लोग मानते हैं कि पुरानी कार का माइलेज बेहतर नहीं हो सकता, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है. कई बार हमारी छोटी-छोटी गलतियां ही ईंधन की खपत बढ़ा देती हैं. अच्छी बात यह है कि कुछ आसान बदलाव और सही ड्राइविंग तरीके अपनाकर पुरानी कार से भी बेहतर माइलेज हासिल किया जा सकता है. 

इसके लिए न तो नई कार खरीदने की जरूरत है और न ही कोई बड़ा खर्च करना पड़ता है. कार की नियमित देखभाल, सही ड्राइविंग और कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखकर हर महीने ईंधन पर अच्छा पैसा बचाया जा सकता है. अगर आपकी कार पहले से ज्यादा पेट्रोल पी रही है, तो यह खबर आपके लिए काफी काम की साबित हो सकती है.

ड्राइविंग की ये आदतें बढ़ा सकती हैं माइलेज

कार का माइलेज केवल इंजन पर नहीं, बल्कि ड्राइविंग स्टाइल पर भी निर्भर करता है. तेज एक्सीलेरेशन और बार-बार अचानक ब्रेक लगाने से ईंधन की खपत बढ़ जाती है. विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि गाड़ी को एक समान गति पर चलाने की कोशिश करें. जरूरत न होने पर तेज रफ्तार से बचें और ट्रैफिक में बेवजह इंजन चालू रखकर खड़े न रहें. लंबे समय तक आइडलिंग करने से भी पेट्रोल की बर्बादी होती है. 

इसके अलावा सही समय पर गियर बदलना भी काफी जरूरी है. कम स्पीड पर ऊंचा गियर और ज्यादा स्पीड पर निचला गियर इस्तेमाल करने से इंजन पर दबाव बढ़ता है. अगर आप रोजाना इन छोटी बातों का ध्यान रखें, तो माइलेज में साफ अंतर दिखाई दे सकता है. यह तरीका बिल्कुल मुफ्त है और हर ड्राइवर आसानी से अपना सकता है.

यह भी पढ़ें: WagonR से Creta तक, Flex Fuel वाहनों की पूरी लिस्ट जिसने बढ़ाई ऑटो इंडस्ट्री की धड़कनें

कार की देखभाल भी है उतनी ही जरूरी

बेहतर माइलेज के लिए कार की नियमित सर्विस कराना बेहद जरूरी है. गंदा एयर फिल्टर, पुराने स्पार्क प्लग और खराब इंजन ऑयल ईंधन की खपत बढ़ा सकते हैं. टायर में सही हवा बनाए रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है. कम हवा वाले टायर इंजन पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं, जिससे ज्यादा पेट्रोल खर्च होता है. कार में जरूरत से ज्यादा सामान रखना भी माइलेज कम कर सकता है क्योंकि अतिरिक्त वजन के कारण इंजन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. 

साथ ही समय-समय पर व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग की जांच भी करानी चाहिए. विशेषज्ञों का कहना है कि सही मेंटेनेंस और समझदारी भरी ड्राइविंग से पुरानी कार का माइलेज काफी हद तक सुधारा जा सकता है. इसलिए नई कार खरीदने से पहले इन आसान उपायों को जरूर आजमाएं. हो सकता है आपकी मौजूदा कार ही पहले से ज्यादा किफायती साबित हो जाए.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 06 Jun 2026 05:36 PM (IST)
Tags :
Fuel Efficiency Car Mileage Tips Fuel Saving Tips Better Mileage Old Car Mileage
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