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हिंदी न्यूज़ऑटोनॉर्मल पेट्रोल से कितना सस्ता पड़ेगा E85 फ्यूल, जान लें 100KM का हिसाब-किताब?

नॉर्मल पेट्रोल से कितना सस्ता पड़ेगा E85 फ्यूल, जान लें 100KM का हिसाब-किताब?

E85 Fuel Cost Per 100 KM: E85 फ्यूल पेट्रोल की तुलना में सस्ता है. सही फ्लेक्स फ्यूल वाहन में इसका इस्तेमाल करने पर रोजाना और मासिक ईंधन खर्च में अच्छी बचत हो सकती है.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 06 Jun 2026 03:40 PM (IST)
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E85 Fuel Cost Per 100 KM: देश में एथेनॉल आधारित ईंधन को बढ़ावा देने की कोशिशें तेज हो गई हैं और E85 फ्यूल को भविष्य के महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देखा जा रहा है. E85 में 85 प्रतिशत एथेनॉल और 15 प्रतिशत पेट्रोल का मिश्रण होता है. सरकार का मानना है कि इससे कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी और किसानों को भी फायदा मिलेगा. लेकिन आम वाहन मालिक के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि E85 इस्तेमाल करने पर वास्तव में कितनी बचत होगी. 

अगर कोई व्यक्ति रोजाना लंबी दूरी तय करता है तो ईंधन खर्च में छोटा सा अंतर भी महीने के अंत में बड़ी बचत में बदल सकता है. हालांकि यह समझना जरूरी है कि E85 का उपयोग केवल फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाली गाड़ियों में ही किया जा सकता है. ऐसे में आइए समझते हैं कि 100 किलोमीटर की यात्रा पर E85 और सामान्य पेट्रोल के बीच खर्च का अंतर कितना हो सकता है.

100KM पर कितना बदल जाता है ईंधन का खर्च?

रिपोर्ट के अनुसार E85 की कीमत सामान्य पेट्रोल से काफी कम रखी जा सकती है, जिससे प्रति किलोमीटर चलने की लागत घटने की संभावना बनती है. उदाहरण के तौर पर यदि पेट्रोल की कीमत लगभग 100 रुपये प्रति लीटर और E85 की कीमत करीब 70 से 75 रुपये प्रति लीटर मानी जाए, तो खर्च में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है. हालांकि एथेनॉल की ऊर्जा क्षमता पेट्रोल से थोड़ी कम होती है, इसलिए E85 पर माइलेज कुछ कम हो सकता है. 

इसके बावजूद कम कीमत के कारण कुल रनिंग कॉस्ट में बचत संभव है. यदि कोई फ्लेक्स फ्यूल कार 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो पेट्रोल की तुलना में E85 पर खर्च कम आ सकता है. यही कारण है कि सरकार और वाहन निर्माता इस ईंधन को भविष्य के विकल्प के रूप में देख रहे हैं. लंबे समय तक उपयोग करने पर यह अंतर हजारों रुपये की बचत में बदल सकता है.

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रोजाना और महीने भर में कितना फायदा हो सकता है?

मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रतिदिन 50 से 100 किलोमीटर की यात्रा करता है. ऐसे में प्रति दिन होने वाली छोटी बचत महीने के अंत तक काफी बड़ी राशि बन सकती है. रिपोर्ट में बताया गया है कि नियमित उपयोग करने वाले वाहन मालिक हर महीने ईंधन खर्च में अच्छी बचत कर सकते हैं. खासकर टैक्सी ऑपरेटर, फ्लीट मालिक और लंबी दूरी तय करने वाले लोगों के लिए इसका लाभ ज्यादा हो सकता है. 

हालांकि यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि E85 का उपयोग केवल फ्लेक्स फ्यूल तकनीक वाली गाड़ियों में ही किया जाना चाहिए. सामान्य E20 या पेट्रोल इंजन में E85 भरवाने से इंजन और फ्यूल सिस्टम को नुकसान पहुंच सकता है. इसलिए बचत के साथ सही तकनीक का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है. आने वाले वर्षों में यदि E85 का नेटवर्क और उपलब्धता बढ़ती है, तो यह भारतीय ऑटो बाजार में एक महत्वपूर्ण बदलाव साबित हो सकता है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 06 Jun 2026 03:40 PM (IST)
Tags :
Ethanol Fuel Flex Fuel Car E85 Fuel Petrol Savings
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