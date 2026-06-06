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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोBest Family Cars in India : लंबे टूर और बड़ी फैमिली के लिए बेस्ट हैं ये पांच कारें, खरीदने से पहले यहां देख लें लिस्ट

Best Family Cars in India : लंबे टूर और बड़ी फैमिली के लिए बेस्ट हैं ये पांच कारें, खरीदने से पहले यहां देख लें लिस्ट

Best Family Cars in India : अब बाजार में ऑप्शनस की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने कम्फर्ट और बेहतरीन फीचर्स से लोगों के बीच खास जगह बनाई है.

By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 06 Jun 2026 05:55 PM (IST)
Best Family Cars in India : अब बाजार में ऑप्शनस की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने कम्फर्ट और बेहतरीन फीचर्स से लोगों के बीच खास जगह बनाई है.

भारत में पिछले कुछ सालों में 7- सीटर कारों की मांग तेजी से बढ़ी है. अब लोग ऐसी कार ज्यादा खरीदना चाहते हैं जिसमें पूरी फैमिली एक साथ बैठ सके, लंबी टूर आराम से कर सके और जरूरत पड़ने पर ज्यादा सामान भी रखा जा सके. इसके लिए अब बाजार में ऑप्शनस की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने कम्फर्ट और बेहतरीन फीचर्स से लोगों के बीच खास जगह बनाई है. ऐसे में अगर आप भी अपनी फैमिली के लिए एक नई बड़ी कार खरीदने की प्लान बना रहे हैं, तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि लंबे टूर और बड़ी फैमिली के लिए कौन सी पांच कारें बेस्ट हैं.

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टोयोटा इनोवा उन फैमिलीज के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है जो कंर्फट, अच्छा प्रफोर्मेंस और मॉर्डन फीचर्स वाली बड़ी कार ढूंढ रहे हैं. सालों से भारतीय बाजार में अपनी मजबूत पहचान बना चुकी यह कार लंबी यात्राओं को बेहद कंर्फटेबल बना देती है. इसकी कैप्टन सीटें यात्रियों को प्रीमियम एक्सपीरियंस देती हैं. साथ ही इसके बड़ें केबिन और लेगरूम की वजह से बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी आराम से ट्रेवल कर सकते हैं. इनोवा में 6 और 7 सीटों का ऑप्शन मिलता है, साथ ही इसका हाइब्रिड इंजन बेहतर परफॉर्मेंस देता है और करीब 23 किमी/लीटर तक का माइलेज देता है. इसमें सुरक्षा के लिए ADAS जैसे एडवांस फीचर्स भी दिए गए हैं, जो ड्राइविंग को और सुरक्षित बनाते हैं. यह लगभग 19.99 लाख रुपये की शुरुआती कीमत के साथ बड़ी फैमिली के लिए सबसे भरोसेमंद और फेमस कारों में से एक मानी जाती है.
टोयोटा इनोवा उन फैमिलीज के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है जो कंर्फट, अच्छा प्रफोर्मेंस और मॉर्डन फीचर्स वाली बड़ी कार ढूंढ रहे हैं. सालों से भारतीय बाजार में अपनी मजबूत पहचान बना चुकी यह कार लंबी यात्राओं को बेहद कंर्फटेबल बना देती है. इसकी कैप्टन सीटें यात्रियों को प्रीमियम एक्सपीरियंस देती हैं. साथ ही इसके बड़ें केबिन और लेगरूम की वजह से बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी आराम से ट्रेवल कर सकते हैं. इनोवा में 6 और 7 सीटों का ऑप्शन मिलता है, साथ ही इसका हाइब्रिड इंजन बेहतर परफॉर्मेंस देता है और करीब 23 किमी/लीटर तक का माइलेज देता है. इसमें सुरक्षा के लिए ADAS जैसे एडवांस फीचर्स भी दिए गए हैं, जो ड्राइविंग को और सुरक्षित बनाते हैं. यह लगभग 19.99 लाख रुपये की शुरुआती कीमत के साथ बड़ी फैमिली के लिए सबसे भरोसेमंद और फेमस कारों में से एक मानी जाती है.
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मारुति सुजुकी अर्टिगा उन फैमिली के बेस्ट ऑप्शन है जो कम बजट में एक अच्छी कार खरीदना चाहते हैं. भारत की सबसे फेमस फैमिली कारों में शामिल अर्टिगा अपने बड़े केबिन, कंर्फटेबल सीटिंग और बेहतरीन स्पेस मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है. कार का सबसे बड़ा फायदा इसका कम मेंटेनेंस खर्च और शानदार माइलेज है, खास तौर पर इसका सीएनजी मॉडल एक किलो सीएनजी में लगभग 26.11 किलोमीटर तक चल सकता है. इसके अलावा, मारुति का बड़ा सर्विस नेटवर्क और मजबूत रीसेल वैल्यू इसे फेमिली के लिए एक अच्छा निवेश बनाते हैं. करीब 8.69 लाख रुपये की शुरुआती कीमत के साथ अर्टिगा उन लोगों के लिए बेहतरीन पैकेज है जो कम खर्च में ज्यादा सुविधाएं चाहते हैं.
मारुति सुजुकी अर्टिगा उन फैमिली के बेस्ट ऑप्शन है जो कम बजट में एक अच्छी कार खरीदना चाहते हैं. भारत की सबसे फेमस फैमिली कारों में शामिल अर्टिगा अपने बड़े केबिन, कंर्फटेबल सीटिंग और बेहतरीन स्पेस मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है. कार का सबसे बड़ा फायदा इसका कम मेंटेनेंस खर्च और शानदार माइलेज है, खास तौर पर इसका सीएनजी मॉडल एक किलो सीएनजी में लगभग 26.11 किलोमीटर तक चल सकता है. इसके अलावा, मारुति का बड़ा सर्विस नेटवर्क और मजबूत रीसेल वैल्यू इसे फेमिली के लिए एक अच्छा निवेश बनाते हैं. करीब 8.69 लाख रुपये की शुरुआती कीमत के साथ अर्टिगा उन लोगों के लिए बेहतरीन पैकेज है जो कम खर्च में ज्यादा सुविधाएं चाहते हैं.
Published at : 06 Jun 2026 05:55 PM (IST)
Tags :
7 Seater Car Best Car In India Best Family Car Travel Car

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