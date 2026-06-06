टोयोटा इनोवा उन फैमिलीज के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है जो कंर्फट, अच्छा प्रफोर्मेंस और मॉर्डन फीचर्स वाली बड़ी कार ढूंढ रहे हैं. सालों से भारतीय बाजार में अपनी मजबूत पहचान बना चुकी यह कार लंबी यात्राओं को बेहद कंर्फटेबल बना देती है. इसकी कैप्टन सीटें यात्रियों को प्रीमियम एक्सपीरियंस देती हैं. साथ ही इसके बड़ें केबिन और लेगरूम की वजह से बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी आराम से ट्रेवल कर सकते हैं. इनोवा में 6 और 7 सीटों का ऑप्शन मिलता है, साथ ही इसका हाइब्रिड इंजन बेहतर परफॉर्मेंस देता है और करीब 23 किमी/लीटर तक का माइलेज देता है. इसमें सुरक्षा के लिए ADAS जैसे एडवांस फीचर्स भी दिए गए हैं, जो ड्राइविंग को और सुरक्षित बनाते हैं. यह लगभग 19.99 लाख रुपये की शुरुआती कीमत के साथ बड़ी फैमिली के लिए सबसे भरोसेमंद और फेमस कारों में से एक मानी जाती है.