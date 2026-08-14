स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोCarVenue-Brezza को टक्कर देने आ रही Volkswagen की नई SUV, कीमत भी होगी कम

Venue-Brezza को टक्कर देने आ रही Volkswagen की नई SUV, कीमत भी होगी कम

Volkswagen New Compact SUV India: फॉक्सवैगन भारत में लाने जा रही है अपनी सबसे सस्ती सब-4-मीटर एसयूवी. स्कोडा काइलैक पर बेस्ड इस जर्मन कार की कीमत 8 लाख से शुरू हो सकती है. जानिए इसके फीचर्स.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 14 Aug 2026 03:19 PM (IST)
Preferred Sources

Volkswagen New Compact SUV India: अपने देश में इन दिनों कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट का क्रेज बढ़ता जा रहा है. बता दें कि, मारुति ब्रेजा, हुंडई वेन्यू और टाटा नेक्सन जैसी गाड़ियों ने इस कैटेगरी पर लंबे समय से अपना कब्जा जमा रखा है. जबकि अब मशहूर जर्मन कार निर्माता कंपनी फॉक्सवैगन भी इस सेगमेंट में अपने हाथ आजमाने की पूरी तैयारी कर चुकी है. पोलो और एमियो जैसी गाड़ियों के बंद होने के बाद से कंपनी इस ज्यादा डिमांड वाले सेगमेंट से बाहर चल रही थी.

लेकिन अब खबर पक्की हो गई है कि फॉक्सवैगन एक नई और काफी किफायती सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी लेकर आ रही है. कंपनी के ग्लोबल हेडक्वार्टर से करीब 275 करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी भी मिल चुकी है. यह नई एसयूवी भारतीय ग्राहकों के लिए जर्मन बिल्ड क्वालिटी और आधुनिक फीचर्स का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन साबित होने वाली है. अगर आप भी अपने लिए एक बजट-फ्रेंडली और मजबूत एसयूवी का इंतजार कर रहे हैं तो चलिए जानते हैं कि फॉक्सवैगन की इस नई गाड़ी में क्या-क्या खास देखने को मिलेगा.

स्कोडा काइलैक वाले प्लेटफॉर्म पर होगी तैयार

आपको बता दें कि, फॉक्सवैगन की यह नई एसयूवी स्कोडा की हालिया हिट कार काइलैक वाले MQB-A0 IN प्लेटफॉर्म पर ही बनाई जाएगी. हालांकि, दोनों ही गाड़ियां एक ही प्लेटफॉर्म और पुर्जों का इस्तेमाल करेंगी लेकिन फॉक्सवैगन इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन में बड़े बदलाव करने वाली है.

इससे यह कार देखने में स्कोडा से बिल्कुल अलग और ट्रेडमार्क फॉक्सवैगन लुक वाली दिखेगी. ब्राजील के बाजार में कंपनी इसी प्लेटफॉर्म पर टेरा नाम की एक एसयूवी बेचती है. माना जा रहा है कि भारत आने वाली कार का लुक काफी हद तक उसी से मिलता जुलता रह सकता है.


Venue-Brezza को टक्कर देने आ रही Volkswagen की नई SUV, कीमत भी होगी कम

यह भी पढ़ें: बैरियरलेस टोल पर संभलकर चलें, FASTag की ये गलती पड़ेगी भारी

मिलेगा आपको पावरफुल टर्बो पेट्रोल इंजन

बात करें अगर परफॉर्मेंस की तो इस नई एसयूवी में कंपनी का आजमाया हुआ 1.0-लीटर, 3-सिलेंडर टीएसआई टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलने वाला है. यह दमदार इंजन 115 PS की पावर और 178 Nm का बेहतरीन टॉर्क जनरेट करता है.

वहीं, गियरबॉक्स की बात करें तो इसमें 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ-साथ एक नया 8-स्पीड टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स भी दिया जा सकता है. यह पावरफुल टर्बो इंजन चलाने में काफी मजेदार होने के साथ-साथ शहर और हाईवे दोनों जगह आपको दमदार पिकअप का अहसास कराएगा.

मिलेंगे एडवांस टेक्नोलॉजी और फीचर्स

बता दें कि, भले ही यह फॉक्सवैगन की सबसे सस्ती एसयूवी होगी लेकिन फीचर्स के मामले में कंपनी कोई कंजूसी नहीं करने वाली. कार के केबिन में 10-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 8-इंच का फुल्ली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलेंगे.

जबकि इसके अलावा इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा और वायरलेस फोन चार्जर जैसी आधुनिक सुविधाएं भी देखने को मिल सकती हैं. पैसेंजर्स की सुरक्षा के लिए 6 एयरबैग्स और ईएससी जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड के तौर पर दिए जाने की उम्मीद है.

कितनी होगी कीमत और कब तक होगी लॉन्च?

अगर कीमत की बात करें तो फॉक्सवैगन इस कार को बहुत ही आक्रामक दाम पर बाजार में उतारने का प्लान बना रही है. माना जा रहा है कि इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 8 लाख रुपये के आसपास रखी जा सकती है. जो टॉप मॉडल के लिए 13 से 14 लाख रुपये तक जाएगी.


Venue-Brezza को टक्कर देने आ रही Volkswagen की नई SUV, कीमत भी होगी कम

बता दें कि, यह गाड़ी सीधे तौर पर मारुति ब्रेजा, हुंडई वेन्यू, किआ सोनेट और टाटा नेक्सन को टक्कर देने वाली है. जहां तक इसके लॉन्च का सवाल है तो यह कार 2027 की शुरुआत तक भारतीय सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आ सकती है.

यह भी पढ़ें: Brezza-Venue की EMI में कितना फर्क? जानें पूरा हिसाब

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 14 Aug 2026 03:19 PM (IST)
Tags :
Volkswagen New Compact SUV India VW Sub 4 Meter SUV Skoda Kylaq Based Volkswagen Tera India Launch Brezza Venue Rival VW SUV
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

कार
Venue-Brezza को टक्कर देने आ रही Volkswagen की नई SUV, कीमत भी होगी कम
Venue-Brezza को टक्कर देने आ रही Volkswagen की नई SUV, कीमत भी होगी कम
कार
Safest Cars Of India: देश की 15 सबसे सुरक्षित कारें, देखें किसे मिली सबसे ज्यादा रेटिंग
देश की 15 सबसे सुरक्षित कारें, देखें किसे मिली सबसे ज्यादा रेटिंग
कार
सफेद-सिल्वर छोड़िए, Virtus का ये रंग है सबसे अलग
सफेद-सिल्वर छोड़िए, Virtus का ये रंग है सबसे अलग
कार
Car Leaking Water: कार के नीचे पानी टपक रहा है, कब नॉर्मल और कब खतरे है की बात?
कार के नीचे पानी टपक रहा है, कब नॉर्मल और कब खतरे है की बात?
Advertisement

वीडियोज

The Traitors India Season 2 में बड़ा खेल, 3 एपिसोड में 4 कंटेस्टेंट्स हुए बाहर
Pawan Singh की शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife!
Ramayana के VFX Trolls पर Ranbir Kapoor का जवाब, बोले- लोग CG Critics बन गए हैं
Pati Brahmachari:😍Isha-Suraj के बीच दिखी केमिस्ट्री, पर इस खुशी के पीछे का राज क्या? #sbs
Bollywood News: संजू-सलमान की जोड़ी! फिल्म में सलमान खान और संजय दत्त का धमाकेदार स्पेशल एक्शन कैमियो देखने को मिलेगा (13.08.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्या बीजेपी और अकाली दल में गठबंधन तय है? 3 घटनाक्रम से समझें
क्या बीजेपी और अकाली दल में गठबंधन तय है? 3 घटनाक्रम से समझें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'चच्चू को संभालिए, नहीं तो सत्ता में नहीं आने देंगे', योगी के मंत्री की अखिलेश यादव को नसीहत 
'चच्चू को संभालिए, नहीं तो सत्ता में नहीं आने देंगे', योगी के मंत्री की अखिलेश यादव को नसीहत 
तमिल सिनेमा
DC Box Office: इस तमिल फिल्म ने एक हफ्ते में चुपचाप लूट लिया बॉक्स ऑफिस, इतना तगड़ा रिकॉर्ड भी बना डाला
इस तमिल फिल्म ने एक हफ्ते में चुपचाप लूट लिया बॉक्स ऑफिस, इतना तगड़ा रिकॉर्ड भी बना डाला
स्पोर्ट्स
युवराज समेत कितने बल्लेबाजों ने इंटरनेशनल क्रिकेट में लगाए हैं 6 छक्के?
युवराज समेत कितने बल्लेबाजों ने इंटरनेशनल क्रिकेट में लगाए हैं 6 छक्के?
ऑटो
बैरियरलेस टोल पर संभलकर चलें, FASTag की ये गलती पड़ेगी भारी
बैरियरलेस टोल पर संभलकर चलें, FASTag की ये गलती पड़ेगी भारी
इंडिया
श्रीलंका में भारत की धाक और पाकिस्तान में...! Pew रिसर्च में खुलासा
श्रीलंका में भारत की धाक और पाकिस्तान में...! Pew रिसर्च में खुलासा
बिहार
बिहार: कुएं में गैस से पिता-पुत्र समेत 4 की मौत, मोटर ठीक करने के दौरान हादसा
बिहार: कुएं में गैस से पिता-पुत्र समेत 4 की मौत, मोटर ठीक करने के दौरान हादसा
टेक्नोलॉजी
Instagram ने 10 साल बाद बदला अपना लोगो! जानें क्या-क्या हुआ बदलाव
Instagram ने 10 साल बाद बदला अपना लोगो! जानें क्या-क्या हुआ बदलाव
ENT LIVE
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में बड़ा ट्विस्ट, Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, मिलेंगी 2 Lives
Bigg Boss 20 में बड़ा ट्विस्ट, Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, मिलेंगी 2 Lives
ENT LIVE
Mirzapur The Movie का धांसू ट्रेलर, Kaleen Bhaiya और Guddu Pandit फिर आमने-सामने
Mirzapur The Movie का धांसू ट्रेलर, Kaleen Bhaiya और Guddu Pandit फिर आमने-सामने
ABP NEWS
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
ABP NEWS
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
Embed widget