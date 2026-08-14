Venue-Brezza को टक्कर देने आ रही Volkswagen की नई SUV, कीमत भी होगी कम

Volkswagen New Compact SUV India: अपने देश में इन दिनों कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट का क्रेज बढ़ता जा रहा है. बता दें कि, मारुति ब्रेजा, हुंडई वेन्यू और टाटा नेक्सन जैसी गाड़ियों ने इस कैटेगरी पर लंबे समय से अपना कब्जा जमा रखा है. जबकि अब मशहूर जर्मन कार निर्माता कंपनी फॉक्सवैगन भी इस सेगमेंट में अपने हाथ आजमाने की पूरी तैयारी कर चुकी है. पोलो और एमियो जैसी गाड़ियों के बंद होने के बाद से कंपनी इस ज्यादा डिमांड वाले सेगमेंट से बाहर चल रही थी.

लेकिन अब खबर पक्की हो गई है कि फॉक्सवैगन एक नई और काफी किफायती सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी लेकर आ रही है. कंपनी के ग्लोबल हेडक्वार्टर से करीब 275 करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी भी मिल चुकी है. यह नई एसयूवी भारतीय ग्राहकों के लिए जर्मन बिल्ड क्वालिटी और आधुनिक फीचर्स का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन साबित होने वाली है. अगर आप भी अपने लिए एक बजट-फ्रेंडली और मजबूत एसयूवी का इंतजार कर रहे हैं तो चलिए जानते हैं कि फॉक्सवैगन की इस नई गाड़ी में क्या-क्या खास देखने को मिलेगा.

स्कोडा काइलैक वाले प्लेटफॉर्म पर होगी तैयार

आपको बता दें कि, फॉक्सवैगन की यह नई एसयूवी स्कोडा की हालिया हिट कार काइलैक वाले MQB-A0 IN प्लेटफॉर्म पर ही बनाई जाएगी. हालांकि, दोनों ही गाड़ियां एक ही प्लेटफॉर्म और पुर्जों का इस्तेमाल करेंगी लेकिन फॉक्सवैगन इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन में बड़े बदलाव करने वाली है.

इससे यह कार देखने में स्कोडा से बिल्कुल अलग और ट्रेडमार्क फॉक्सवैगन लुक वाली दिखेगी. ब्राजील के बाजार में कंपनी इसी प्लेटफॉर्म पर टेरा नाम की एक एसयूवी बेचती है. माना जा रहा है कि भारत आने वाली कार का लुक काफी हद तक उसी से मिलता जुलता रह सकता है.





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मिलेगा आपको पावरफुल टर्बो पेट्रोल इंजन

बात करें अगर परफॉर्मेंस की तो इस नई एसयूवी में कंपनी का आजमाया हुआ 1.0-लीटर, 3-सिलेंडर टीएसआई टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलने वाला है. यह दमदार इंजन 115 PS की पावर और 178 Nm का बेहतरीन टॉर्क जनरेट करता है.

वहीं, गियरबॉक्स की बात करें तो इसमें 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ-साथ एक नया 8-स्पीड टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स भी दिया जा सकता है. यह पावरफुल टर्बो इंजन चलाने में काफी मजेदार होने के साथ-साथ शहर और हाईवे दोनों जगह आपको दमदार पिकअप का अहसास कराएगा.

मिलेंगे एडवांस टेक्नोलॉजी और फीचर्स

बता दें कि, भले ही यह फॉक्सवैगन की सबसे सस्ती एसयूवी होगी लेकिन फीचर्स के मामले में कंपनी कोई कंजूसी नहीं करने वाली. कार के केबिन में 10-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 8-इंच का फुल्ली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलेंगे.

जबकि इसके अलावा इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा और वायरलेस फोन चार्जर जैसी आधुनिक सुविधाएं भी देखने को मिल सकती हैं. पैसेंजर्स की सुरक्षा के लिए 6 एयरबैग्स और ईएससी जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड के तौर पर दिए जाने की उम्मीद है.

कितनी होगी कीमत और कब तक होगी लॉन्च?

अगर कीमत की बात करें तो फॉक्सवैगन इस कार को बहुत ही आक्रामक दाम पर बाजार में उतारने का प्लान बना रही है. माना जा रहा है कि इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 8 लाख रुपये के आसपास रखी जा सकती है. जो टॉप मॉडल के लिए 13 से 14 लाख रुपये तक जाएगी.





बता दें कि, यह गाड़ी सीधे तौर पर मारुति ब्रेजा, हुंडई वेन्यू, किआ सोनेट और टाटा नेक्सन को टक्कर देने वाली है. जहां तक इसके लॉन्च का सवाल है तो यह कार 2027 की शुरुआत तक भारतीय सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आ सकती है.

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