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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारप्रशांत किशोर अब इस केंद्रीय मंत्री की खोलेंगे कुंडली? दे दी चेतावनी

प्रशांत किशोर अब इस केंद्रीय मंत्री की खोलेंगे कुंडली? दे दी चेतावनी

Prashant Kishor News: प्रशांत किशोर ने बढ़ते अपराध के लिए सीएम सम्राट को जिम्मेदार बताया है. कहा कि सरकार का चरित्र ही अपराध का है तो अपराध मुक्त समाज की कल्पना करना ही बेईमानी है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 14 Aug 2026 06:42 PM (IST)
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जन सुराज (Jan Suraaj) के संस्थापक और पटना की बांकीपुर सीट (Bankipur Seat) से नवनिर्वाचित विधायक प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) अपने वार्ड के लोगों से मिल रहे हैं. उनकी समस्या को सुन रहे हैं और वादा भी कर रहे हैं सब कुछ ठीक होगा. शुक्रवार (14 अगस्त, 2026) को वार्ड नंबर 17 और वार्ड नंबर में जनता से मिले. इस दौरान प्रशांत किशोर ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह (Union Minsiter Giriraj Singh) पर बड़ा बयान दिया.

'जरूरत से ज्यादा अगर बोलेंगे तो…'

प्रशांत किशोर ने कहा कि बेगूसराय में कुशवाहा समाज के लोगों का वोट लेने के चक्कर में वे आज कल सम्राट चौधरी के पक्ष में बोलने की कोशिश कर रहे हैं. इस तरह की गंदी राजनीति को समाज समझता है. अनाप-शनाप अनर्गल प्रलाप वो हमेशा से करते रहे हैं. लोग उनको इग्नोर करते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा अगर बोलेंगे तो पूरी कुंडली जनता के सामने रखी जाएगी.

'...तो अपराध मुक्त समाज की कल्पना बेईमानी'

पटना के IGIMS के पास हुई फायरिंग पर प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को घेरा. कहा, "जब तक बिहार का नेतृत्व एक अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति के पास रहेगा जब सरकार का मुखिया ही अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, सरकार का चरित्र ही अपराध का है, तो अपराध मुक्त समाज की कल्पना करना ही बेईमानी है."

यह भी पढ़ें- 'बिहार में एक शब्द है, लफुआगिरी…', राहुल गांधी पर JDU का रिएक्शन

शराबबंदी को पीके ने बताया फर्जी

बिहार में बढ़ते सूखे नशे पर प्रशांत किशोर ने कहा, "...यहां जो फर्जी शराबबंदी का कानून है उसकी वजह से सूखा नशा आज है और आगे बढ़ेगा. मैंने दो वर्ष पहले ही कहा था उड़ता पंजाब की तरह उड़ता बिहार की बात होगी. फर्जी शराबबंदी का कानून... जो भ्रष्ट यहां पर पुलिस अफसर हैं, शराब माफिया हैं, उनकी वजह से घर-घर सूखा नशा बढ़ेगा. इससे समाज का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है."

यह भी पढ़ें- बिहार: शराबबंदी को अब आनंद मोहन ने बताया फेल, बोले- 'अगर कल को…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 14 Aug 2026 06:40 PM (IST)
Tags :
Prashant Kishor BIHAR NEWS
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