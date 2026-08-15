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हिंदी न्यूज़ऑटोनई BE6 Sporteq ने EV बाजार में मचाई हलचल, जानें कीमत

नई BE6 Sporteq ने EV बाजार में मचाई हलचल, जानें कीमत

Mahindra BE6 Sporteq: महिंद्रा ने लॉन्च की नई BE 6 Sporteq जिसकी शुरुआती कीमत BAAS मॉडल के साथ 11.45 लाख रुपये है. जानें इसके 3-स्क्रीन केबिन, गूगल जेमिनी एआई और नए फीचर्स की पूरी डिटेल.

Written By : सोमनाथ चटर्जी |  Edited By: Himanshu Singh |  Updated at : 15 Aug 2026 05:37 PM (IST)
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Mahindra BE6 Sporteq: भारत में महिंद्रा ने अपनी सबसे पॉपुलर कूप-स्टाइल इलेक्ट्रिक एसयूवी को एकदम नए अवतार में उतारकर बड़ा धमाका कर दिया है. महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी BE 6 के अपडेटेड वर्जन महिंद्रा बीई 6 स्पोर्टेक को भारत में आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है. यह नई सीरीज न सिर्फ ज्यादा स्मार्ट और हाई-टेक है बल्कि इसकी शुरुआती कीमत ने भी हर किसी को हैरान कर दिया है.

बता दें कि, महिंद्रा ने इस गाड़ी को दो अलग-अलग ओनरशिप मॉडल के साथ पेश किया है. अगर आप इसे बैटरी-ऐज-अ-सर्विस यानी BAAS स्कीम के साथ खरीदते हैं. तो इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 12 लाख रुपये से भी कम रखी गई है. लेकिन अगर बिना BAAS के पूरी गाड़ी खरीदने पर इसकी शुरुआती कीमत 19.45 लाख रुपये तय की गई है.

मिलेगा BAAS स्कीम

आपको बता दें कि, महिंद्रा की इस नई महिंद्रा बीई 6 स्पोर्टेक को अफोर्डेबल बनाने के पीछे इसकी BAAS स्कीम का सबसे बड़ा रोल है. इस ऑप्शन के तहत ग्राहक को कार का बेस वेरिएंट पैक वन सिर्फ 11.45 लाख रुपये में मिल जाता है और बैटरी के इस्तेमाल के लिए 3.75 रुपये प्रति किलोमीटर का किराया देना पड़ता है. हालांकि, यह  ऑप्शन केवल 59kWh बैटरी वाले पैक वन और टू वेरिएंट्स तक ही सीमित रखा गया है.

वहीं, अगर आप बिना BAAS स्कीम के यदि आप इसे सीधे खरीदते हैं तो बेस मॉडल 19.45 लाख रुपये का पड़ेगा. जबकि इसका टॉप-एंड वेरिएंट 26.95 लाख रुपये तक जाता है. महिंद्रा ने इस बार बैटरी पैक के ऑप्शन्स को भी बढ़ा दिया है. अब ग्राहकों को 59kWh और 79kWh के अलावा एक नया 70kWh बैटरी पैक चुनने का भी मौका मिलेगा. इससे खरीदार अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से बिल्कुल सटीक वेरिएंट का चुनाव कर सकते हैं.


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इंटीरियर में होगा बड़ा बदलाव

जबकि अब गाड़ी के लुक की बात करें तो महिंद्रा ने इसके स्पोर्टी और रेडिकल कूप डिजाइन को बरकरार रखा है. लेकिन केबिन के अंदर कदम रखते ही आपको एक बिल्कुल नया अहसास होने वाला है. महिंद्रा ने कार के इंटीरियर से पुराना सेंट्रल स्पाइन हटा दिया है और एक नया रेसिंग टैन इंटीरियर थीम दिया है. इस बदलाव से सेंटर कंसोल ज्यादा प्रैक्टिकल बन गया है और केबिन पहले से कहीं ज्यादा हवादार और खुला-खुला महसूस होता है.

बता दें कि, इंटीरियर का सबसे बड़ा हाईलाइट है डैशबोर्ड पर दिया गया नया 3-स्क्रीन सेटअप जो इससे पहले XEV 9e में देखा गया था. यह कोस्ट-टू-कोस्ट डिजिटल कॉकपिट ड्राइवर और बगल में बैठे पैसेंजर दोनों के लिए एंटरटेनमेंट और जरूरी जानकारियों को बेहद आसान बना देता है. सेंटर कंसोल के नए लेआउट से अब वायरलेस चार्जर और कप होल्डर्स को एक्सेस करना भी पहले से काफी आसान हो गया है.

मिलेंगे कमाल के नए हाई-टेक फीचर्स

आपको बता दें कि, महिंद्रा बीई 6 स्पोर्टेक तकनीक के मामले में एक कदम और आगे निकल गई है. इसमें महिंद्रा का नया MAIA प्लेटफॉर्म दिया गया है. जिसके तहत 6 नए TEQ टेक्नोलॉजी सूट्स मिलते हैं. सबसे खास बात यह है कि इसका वॉइस असिस्टेंट गूगल जैमिनी AI पर काम करता है. यह कार में बैठे-बैठे 100 से ज्यादा गाड़ी के फंक्शंस और 48 से ज्यादा एप्स को आपकी आम बोलचाल की भाषा में कंट्रोल करने में मदद करता है.

जबकि इसके अलावा कार में कई हैरान कर देने वाले फीचर्स जोड़े गए हैं. इसमें TEQ_xting फीचर है. जिसकी मदद से आप कार के पिछले टेललैंप पर अपनी पसंद का कोई भी कस्टम मैसेज या शब्द डिस्प्ले कर सकते हैं. दूसरा सबसे बड़ा फीचर Revive SOS जो कार की बैटरी शून्य यानी 0% होने के बाद भी इमरजेंसी में 11 से 13 किलोमीटर की एक्स्ट्रा ड्राइविंग रेंज अनलॉक कर देता है. इसके अलावा इन-कार गेमिंग, कराओके, डिजिटल कार की सपोर्ट, 540-डिग्री कैमरा, ADAS और ऑटो-पार्क जैसे सेफ्टी फीचर्स भी शामिल हैं.


नई BE6 Sporteq ने EV बाजार में मचाई हलचल, जानें कीमत

कब हो सकती है लॉन्च?

आपको बता दें कि, महिंद्रा ने उन ग्राहकों का भी पूरा ध्यान रखा है जिन्हें रेसिंग पसंद है. कंपनी ने महिंद्रा बीई 6 स्पोर्टेक के साथ एक स्पेशल फार्मूला E फ्रीडम एडिशन भी पेश किया है. इस एडिशन में नया ब्राइट रेड और ऑरेंज फिनिश, ट्राइकलर एक्सेंट्स और 2-स्क्रीन वाला सिग्नेचर हालो कॉकपिट दिया गया है. यह एडिशन एक्सक्लूसिव एक्सीलरेशन बूस्ट फीचर के साथ आता है. जिससे गाड़ी महज 6.44 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है. इसकी कीमत 24.45 लाख रुपये से शुरू होती है.

जो लोग इस नई स्पोर्टी ईवी का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर यह है कि महिंद्रा BE 6 Sporteq की डिलीवरी इसी महीने 26 अगस्त 2026 से शुरू होने जा रही है. अगर आप बजट में एक बेहद हाई-टेक, प्रीमियम और लंबी रेंज वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी तलाश रहे हैं, तो BaaS प्लान के साथ महिंद्रा की यह नई पेशकश मार्केट में सबसे मजबूत दावेदार साबित होने वाली है.

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Published at : 15 Aug 2026 05:37 PM (IST)
Tags :
Mahindra BE6 Sporteq Price BE 6 Sporteq BaaS Scheme Mahindra BE6 Sporteq Features Google Gemini EV Mahindra
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