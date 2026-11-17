Maruti 800 FIVA Heritage Award: इंडिया में अपनी बेहद ही अलग पहचान बनाने वाली मारुती 800 का डंका अब विदेशों में बज रहा है. क्योंकि मारुती 800 को फेडरेशन इंटरनेशनेल डेस वेहिकल्स एंशियंस द्वारा वर्ल्ड व्हीकल हेरिटेज अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है.

बता दें कि यह सम्मान हासिल करने वाली मारुति 800 भारत की पहली और इकलौती गाड़ी बन गई है. चलिए इस खबर में जानते हैं इस ऐतिहासिक कार की दिलचस्प कहानी और इस अवॉर्ड की खासियतों के बारे में.

मारुति 800 को मिला है बड़ा सम्मान

आपको बता दें कि जिस खास कार को अंतरराष्ट्रीय अवॉर्ड मिला है वह 1983 मॉडल की Maruti 800 SS80 है. जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर DIA 6479 है. यह आम जनता को सौंपी गई देश की पहली मारुति 800 थी.

14 दिसंबर 1983 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक समारोह में लकी ड्रॉ के विजेता हरपाल सिंह को इस कार की चाबी सौंपी थी. साल 2010 में हरपाल सिंह के निधन तक यह कार उन्हीं के पास रही और बाद में 2017 में मारुति सुजुकी ने इसे अपने संरक्षण में ले लिया.

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फिर बनी एकदम नई जैसी

जानकारी दें दे कि इस ऐतिहासिक धरोहर को सहेजने के लिए मारुति सुजुकी ने करीब पांच साल तक इसके मरम्मत पर काम किया. कार को उसके असली और पुराने स्वरूप में वापस लाने के लिए भारत में बने पुर्जों के साथ-साथ जापान से भी खास पार्ट्स मंगवाए गए थे.

वहीं मरम्मत पूरा होने के बाद से इस कार को नई दिल्ली स्थित मारुति सुजुकी के मुख्यालय में सुरक्षित रखा गया है. तकनीकी तौर पर इसमें 796cc का 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन लगा है जो 39.5 bhp की पावर देता है.

कभी पहली पसंद थी यह कार

बता दें कि साल 1983 में जब मारुति 800 लॉन्च हुई थी तब भारतीय कार बाजार में केवल फिएट और एंबेसडर जैसी गिनी-चुनी गाड़ियां ही मौजूद थीं. जिन्हें खरीदना आम लोगों के लिए बेहद मुश्किल था.

महज 52,500 रुपये की शुरुआती कीमत पर आई इस छोटी कार ने भारत में पर्सनल मोबिलिटी की परिभाषा ही बदल दी. अपने तीन डिकेड के सफर में इस कार की 29 लाख से ज्यादा यूनिट्स का निर्माण हुआ. जिसने भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार बाजार बनाने की नींव रखी.

विदेश में भी था जलवा

मारुति 800 ने न केवल भारतीय सड़कों पर राज किया बल्कि विदेशों में भी मेड इन इंडिया कारों की पहचान बनाई. साल 1986-87 में कंपनी ने इसका एक्सपोर्ट शुरू किया और हंगरी, फ्रांस व बेल्जियम जैसे यूरोपीय देशों में सैकड़ों कारें भेजी गईं. आज के समय में मारुति सुजुकी हर साल 120 से ज्यादा देशों में 4 लाख से अधिक गाड़ियां एक्सपोर्ट करती है जिसकी शुरुआत इसी ऐतिहासिक कार ने की थी.

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