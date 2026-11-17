Bajaj Pulsar 180: बजाज कंपनी की पल्सर की डिमांड हमारे देश में बहुत ज्यादा है. पल्सर सभी उम्र के लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है. जबकि इस बीच कंपनी के पल्सर 180 सीरीज को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल देश की दिग्गज मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी बजाज ऑटो ने अपनी आइकॉनिक बाइक पल्सर 180 को भारतीय बाजार में एक बार फिर बंद कर दिया है.

कंपनी ने हाल ही में अपनी आधिकारिक वेबसाइट को अपडेट किया है. जहां से इस बाइक का नाम हटा दिया गया है. चलिए जानतें हैं कि पल्सर 180 को बार-बार बंद करने के पीछे क्या कारण हैं.

दूसरी बार बंद हुई पल्सर 180

जानकारी दें दे कि बजाज पल्सर 180 का सफर पिछले कुछ सालों से काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है. कंपनी ने इसे पहले साल 2022 में कम बिक्री के चलते बंद किया था.

जबकि इसके बाद ग्राहकों की पुरानी यादों और डिमांड को देखते हुए अप्रैल 2026 में इसे 1.22 लाख रुपये की कीमत पर फिर से उतारा गया था और इसका सीधा मुकाबला TVS अपाचे RTR 180 से था. लेकिन यह बाइक बिक्री के मामले में कंपनी की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई.

यह भी पढ़ें: Upcoming Cars in November: नवंबर के आखिरी हफ्ते में आएंगी ये नई कारें, पढ़ें कीमत से फीचर्स तक हर डिटेल

नई जेनरेशन अपडेट नहीं मिला

आपको बता दें कि हाल ही में बजाज ने अपनी क्लासिक पल्सर रेंज की पल्सर 125 और पल्सर 150 को बड़े इंजन और प्लेटफॉर्म अपडेट्स के साथ नया रूप दिया है. लेकिन कंपनी ने साफ कर दिया था कि पल्सर 180 को यह नेक्स्ट-जेनरेशन अपडेट नहीं दिया जाएगा.

वहीं आधुनिक दौर में ग्राहकों की पसंद तेजी से Pulsar N160 और NS200 जैसी नई बाइक्स की तरफ शिफ्ट हो गई है. जिसके कारण पुरानी स्टाइल वाली पल्सर 180 बाजार में अपनी जगह नहीं बना सकी.

आधुनिक फीचर्स से लैस थी बाइक

बता दें कि अप्रैल 2026 में लॉन्च हुए मॉडल में बजाज ने कई नए फीचर्स भी जोड़े थे. इसमें 178.6cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन मिलता था जो 17 bhp की पावर और 15 Nm का टॉर्क जेनरेट करता था.

जबकि इसके अलावा कंपनी ने इसमें पहली बार LED हेडलैंप, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला फुल-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सिंगल-चैनल ABS और नाइट्रॉक्स रियर सस्पेंशन जैसे फीचर्स भी दिए थे.

क्या खरीद सकते हैं पल्सर 180?

भले ही बजाज ने अपनी वेबसाइट से इस बाइक को हटा दिया है. लेकिन कंपनी की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है. ऑटो जानकारों के मुताबिक देश के कई डीलरशिप पर अभी भी पल्सर 180 का पुराना स्टॉक बचा हुआ है.

ऐसे में अगर आप इस क्लासिक बाइक के फैन हैं और इसे खरीदना चाहते हैं तो नजदीकी बजाज शोरूम पर जाकर स्टॉक खत्म होने से पहले इसे बुक कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: Monarc Tracer Electric Cycle: कार और बाइक को टक्कर देगी इलेक्ट्रिक साइकिल, एक चार्ज पर 209KM की रेंज