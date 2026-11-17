बिहार में चीनी उद्योग को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने नई पहल शुरू की है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में अभी 10 चीनी मिलें काम कर रही हैं. जल्द ही 5 और चीनी मिलें शुरू की जाएंगी. सरकार बंद पड़ी पुरानी चीनी मिलों को फिर से चालू करने और नई मिलें लगाने की दिशा में काम कर रही है. इससे गन्ना किसानों की आमदनी बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.

मुख्यमंत्री ने मंगलवार, 17 नवंबर को मुख्यमंत्री सचिवालय में 'गन्ना विकास रथ-2026' अभियान की शुरुआत की. उन्होंने सभी जिलों के लिए गन्ना विकास रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

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किसानों तक पहुंचेगी आधुनिक खेती की जानकारी

सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में गन्ना उत्पादन बढ़ाना और चीनी उद्योग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है. 'समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार' के संकल्प के साथ यह अभियान शुरू किया गया है. इसके जरिए किसानों को आधुनिक तकनीक और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी. गन्ना विकास रथ गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक करेंगे. उन्हें उन्नत गन्ना किस्मों, वैज्ञानिक खेती और जैविक खाद के इस्तेमाल की जानकारी मिलेगी.

संवाद, मुख्यमंत्री सचिवालय से सभी जिलों के लिए किसानों की समृद्धि और गन्ना खेती के विस्तार के लिए "गन्ना विकास रथ-2026" को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आधुनिक तकनीक और सरकारी योजनाओं की जानकारी हर किसानों तक पहुँचेगी। #GannaVikasRath2026 #SamriddhBihar #ViksitBharat https://t.co/7yrJpn1wgE — Samrat Choudhary (@samrat4bjp) November 17, 2026

कृषि यंत्रों और गन्ना बीज पर मिलेगा अनुदान

इस अभियान के तहत किसानों को गन्ना यंत्रीकरण योजना की जानकारी दी जाएगी. कृषि यंत्र खरीदने पर मिलने वाले अनुदान के बारे में भी बताया जाएगा. मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के तहत प्रमाणित गन्ना बीज पर मिलने वाली सहायता की जानकारी दी जाएगी. नए इलाकों में गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को निशुल्क गन्ना बीज उपलब्ध कराने की जानकारी भी दी जाएगी. सरकार का लक्ष्य गन्ने की खेती का दायरा बढ़ाना है.

गन्ना ID और AI चैटबॉट से मिलेगी सुविधा

सरकार किसानों को डिजिटल सेवाओं से जोड़ने पर भी जोर दे रही है. इसके लिए 'गन्ना ID' और 'गन्ना साथी' AI चैटबॉट की सुविधा शुरू की गई है. इसके जरिए किसान जरूरी जानकारी और सेवाएं आसानी से प्राप्त कर सकेंगे. इसके अलावा किसान गोष्ठियों और नुक्कड़ नाटकों के जरिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा. इससे किसानों को योजनाओं का लाभ लेने में मदद मिलेगी.

रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि गन्ने की खेती किसानों की आमदनी बढ़ाने का बड़ा माध्यम है. चीनी मिलों के विस्तार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी. इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे. कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, बिजेंद्र प्रसाद यादव, गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार और मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

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