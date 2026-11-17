आईपीएल 2027 की रिटेंशन लिस्ट आने से पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने आधिकारिक घोषणा करते हुए बताया कि महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल से संन्यास ले लिया है. धोनी को CSK टीम का मेंटोर नियुक्त किया गया है. धोनी के रिटायरमेंट की अटकलें पहले से थी, वह पिछले संस्करण एक भी मैच में नहीं खेले थे. आईपीएल के पहले सीजन में सीएसके ने धोनी को खरीदा था. जानिए पहले सीजन से अभी तक हर सीजन उनकी सैलरी कितनी रही? उनकी कुल कमाई कितनी हुई? सीएसके से उन्होंने कितना कमाया?

आईपीएल का पहला संस्करण 2008 में हुआ था, इससे पहले एमएस धोनी अपनी कप्तानी में भारत को टी20 वर्ल्ड कप जितवा चुके थे. धोनी के स्टेट की टीम आईपीएल में नहीं थी, चेन्नई से भी कोई बहुत बड़ा प्लेयर तब नहीं था. ऐसे में सीएसके ने धोनी को अपना चेहरा बनाया. बता दें कि पहले सीजन हर फ्रेंचाइजी अपने स्टेट के नामी प्लेयर को कप्तान बनाना चाहती थी. जैसे सचिन तेंदुलकर को मुंबई इंडियंस, सौरव गांगुली को कोलकाता नाइट राइडर्स ने, युवराज सिंह को पंजाब किंग्स ने, वीरेंद्र सहवाग को दिल्ली कैपिटल्स ने कप्तान बनाया था.

IPL 2008 के सबसे महंगे प्लेयर थे एमएस धोनी

एमएस धोनी भारत की टी20 टीम के कप्तान थे, वर्ल्ड कप जीत चुके थे. इसका असर उनके प्राइस पर भी दिखा, वह 2008 यानी आईपीएल के पहले संस्करण के सबसे महंगे प्लेयर बने. चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें 6 करोड़ रुपये में अपनी टीम का हिस्सा बनाया और कप्तान नियुक्त किया. 2010 में चेन्नई ने अपना पहला आईपीएल खिताब जीता, इस संस्करण तक धोनी का प्राइस 6 करोड़ रुपये ही था. 2011 में प्राइस बढ़ा.

एमएस धोनी का आईपीएल प्राइस (2008 से 2026)

2008 (CSK)- 6 करोड़ रुपये

2009 (CSK)- 6 करोड़ रुपये

2010 (CSK)- 6 करोड़ रुपये

2011 (CSK)- 8.28 करोड़ रुपये

2012 (CSK)- 8.28 करोड़ रुपये

2013 (CSK)- 8.28 करोड़ रुपये

2014 (CSK)- 12.5 करोड़ रुपये

2015 (CSK)- 12.5 करोड़ रुपये

2016 (RPS)- 12.5 करोड़ रुपये

2017 (RPS)- 12.5 करोड़ रुपये

2018 (CSK)- 15 करोड़ रुपये

2019 (CSK)- 15 करोड़ रुपये

2020 (CSK)- 15 करोड़ रुपये

2021 (CSK)- 15 करोड़ रुपये

2022 (CSK)- 12 करोड़ रुपये

2023 (CSK)- 12 करोड़ रुपये

2024 (CSK)- 12 करोड़ रुपये

2025 (CSK)- 4 करोड़ रुपये

2026 (CSK)- 4 करोड़ रुपये

धोनी की कुल IPL कमाई कितनी?

आईपीएल प्राइस को देखें तो महेंद्र सिंह धोनी ने 19 सीजन से कुल 196.84 करोड़ रुपये कमाए. इसमें 2 सीजन राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स से कमाई रकम भी शामिल है.

धोनी ने CSK से कितनी कमाई की?

आईपीएल प्राइस को देखें तो एमएस धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 17 सीजन से 171.84 करोड़ रुपये कमाए.