Volkswagen Golf GTI: जर्मन कार निर्माता कंपनी Volkswagen अपनी आइकॉनिक GTI बैजिंग के 50 साल पूरे होने का जश्न मना रही है. इसी खास मौके को यादगार बनाने के लिए कंपनी एक नए जीटीआई कॉन्सेप्ट मॉडल से पर्दा उठाने जा रही है. ग्लोबल डेब्यू से पहले कंपनी ने इस नई हॉट-हैचबैक का पहला आधिकारिक टीजर जारी किया है.

यह नया कॉन्सेप्ट मॉडल शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेश किया जाएगा. टीजर तस्वीरों में कार को एक चमकदार लाल कपड़े से ढका हुआ दिखाया गया है, लेकिन इसके बावजूद इसके दमदार और स्पोर्टी डिजाइन की झलक साफ नजर आ रही है.

रेसिंग कार जैसा आक्रामक डिजाइन

जारी किए गए टीजर से पता चलता है कि यह नया मॉडल स्टैंडर्ड गोल्फ जीटीआई के मुकाबले काफी ज्यादा चौड़ा और आक्रामक दिखता है. इसके फ्रंट में पतली हेडलाइट्स दी गई हैं, जो एक हॉरिजॉन्टल एलईडी लाइट स्ट्रिप से जुड़ी हुई हैं. यह फ्रंट लुक साल 2023 में पेश किए गए ID.GTI कॉन्सेप्ट की याद दिलाता है, हालांकि नया मॉडल आकार में उससे काफी बड़ा है.

कार के बोनट पर बड़े एयर वेंट्स और साइड में बेहद चौड़े व्हील आर्च दिए गए हैं. पीछे की तरफ एक बड़ा रियर स्पॉइलर नजर आ रहा है, जो तेज रफ्तार पर कार को बेहतर एयरोडायनामिक बैलेंस और डाउनफोर्स देने में मदद करता है. इसका पूरा लुक किसी आम सड़क पर चलने वाली कार के बजाय एक ट्रैक-फोकस्ड रेसिंग कार जैसा लगता है.

कंपनी के ट्रेनीज ने किया है तैयार

इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि इसे फॉक्सवैगन के ट्रेनीज द्वारा तैयार किया गया है. ऑटोमोबाइल जानकारों का मानना है कि यह नया कॉन्सेप्ट गोल्फ जीटीआई क्लबस्पोर्ट का एक बेहद एक्सट्रीम अवतार हो सकता है. बता दें कि कंपनी क्लबस्पोर्ट नाम का इस्तेमाल अपने ज्यादा पावरफुल और बेहतर चेसिस वाले परफॉर्मेंस मॉडल्स के लिए करती है.

इंजन और फीचर्स पर सस्पेंस बरकरार

फिलहाल फॉक्सवैगन ने इस नए कॉन्सेप्ट कार के इंजन, पावर आउटपुट या मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन्स से जुड़ी कोई जानकारी साझा नहीं की है. इसके अलावा, कंपनी ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि भविष्य में इसका प्रोडक्शन मॉडल बाजार में उतारा जाएगा या यह केवल एक डिजाइन कॉन्सेप्ट बनकर रहेगा. इन सभी सवालों के जवाब 20 नवंबर को होने वाले ऑफिशियल इवेंट में ही मिलेंगे.

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भारतीय बाजार में क्या है स्थिति?

भारतीय बाजार की बात करें तो फॉक्सवैगन ने इससे पहले साल 2016 में Polo GTI को लॉन्च किया था. इसके बाद कंपनी ने मई 2025 में लिमिटेड यूनिट्स के साथ गोल्फ जीटीआई को भारत में उतारा था, जो फिलहाल देश में बिक्री के लिए उपलब्ध है. हालांकि, नए टीज किए गए जीटीआई कॉन्सेप्ट को खासतौर पर ग्लोबल मार्केट के लिए तैयार किया गया है और इसे भारत लाने को लेकर कंपनी की तरफ से अभी कोई पुष्टि नहीं की गई है.

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