Mahindra XEV 9S Bharat NCAP Rating: जब भी आजकल कोई कार खरीदने जाता है तो उसके दिमाग में केवल गाड़ी का लुक ही नहीं बल्कि कार की सेफ्टी भी बहुत मायने रखती है. जबकि इसके अलावा जब भी कोई 7 सीटर गाड़ी खरीदता है तो और भी सेफ्टी का ध्यान देना पड़ता है.

इस बीच महिंद्रा की इलेक्ट्रिक SUV XEV 9S की सेफ्टी रेटिंग का खुलासा हुआ है. चलिए इस खबर में जानतें हैं कि महिंद्रा की इस इलेक्ट्रिक SUV को कितने स्टार मिले हैं और यह गाड़ी फैमिली के लिए कितनी सेफ है.

एडल्ट की सुरक्षा में हासिल किए रिकॉर्ड अंक

आपको बता दें कि भारत एनसीएपी क्रैश टेस्ट में एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन की सुरक्षा के मामले में XEV 9S ने 32 में से 31.15 अंक हासिल किए हैं. यह अब तक टेस्ट की गई किसी भी 7 सीटर एसयूवी द्वारा हासिल किया गया सबसे ज्यादा स्कोर है.

वहीं फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में इसे 16 में से 15.15 अंक मिले. जबकि साइड पोल इम्पैक्ट और मूवेबल बैरियर टेस्ट में भी गाड़ी की बॉडी ने ड्राइवर और आगे बैठे यात्री के शरीर के अहम हिस्सों को बेहतरीन सुरक्षा प्रदान की.

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बच्चों की सुरक्षा के लिए भी है भरोसेमंद

वहीं फैमिली कार होने के चलते बच्चों की सुरक्षा पर भी खास ध्यान दिया गया है. चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन टेस्ट में इस इलेक्ट्रिक एसयूवी ने 49 में से 45 अंक प्राप्त किए हैं.

इस टेस्ट में 18 महीने और 3 साल के बच्चों की डमी का इस्तेमाल किया गया था. जिन्हें आइसोफिक्स एंकरेज के जरिए चाइल्ड सीट पर बिठाया गया था. क्रैश टेस्ट के दौरान बच्चों के सिर और सीने को पूरी सुरक्षा मिली. जो इसे छोटे बच्चों वाले परिवारों के लिए एक बेहद सुरक्षित ऑप्शन बनाता है.

मिलते हैं दमदार सेफ्टी फीचर्स

खास बात यह है कि यह 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग XEV 9S के सभी वेरिएंट्स पर लागू होती है. कंपनी ने इसके सभी मॉडलों में स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग्स दिए हैं. जो तीनों रो में बैठे यात्रियों को कर्टेन प्रोटेक्शन देते हैं.

जबकि टॉप वेरिएंट्स में ड्राइवर नी-एयरबैग समेत कुल 7 एयरबैग मिलते हैं. इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, सभी सीटों के लिए सीट-बेल्ट रिमाइंडर, पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन और लेवल 2+ एडास जैसे आधुनिक फीचर्स सफर को और ज्यादा सुरक्षित बनाते हैं.

टाटा सफारी को भी छोड़ा पीछे

बता दें कि कुल 76.15 अंकों के साथ महिंद्रा XEV 9S ने न केवल इलेक्ट्रिक सेगमेंट बल्कि पारंपरिक पेट्रोल-डीजल 7-सीटर एसयूवी को भी पीछे छोड़ दिया है. इससे पहले टाटा सफारी को एडल्ट सेफ्टी में 30.08 और चाइल्ड सेफ्टी में 44.54 अंक मिले थे.

XEV 9S के 6-सीटर और 7-सीटर दोनों मॉडलों ने इस परीक्षा को शानदार तरीके से पास करके साबित कर दिया है कि यह बड़े परिवारों के लिए देश की सबसे सुरक्षित SUV में से एक है.

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