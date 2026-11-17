स्ट्रैट ऑफ होर्मुज के पास एक और भारतीय नाविक सवार जहाज पर हमला हुआ है. भारतीय अधिकारियों और UK मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (UKMTO) से मिली जानकारी के अनुसार, पनामा के झंडे वाले एक LPG टैंकर को मिसाइल हमले का निशाना बनाया गया. इस जहाज में 24 भारतीय सवार थे. सभी के सुरक्षित होने की खबर मिली है. इसकी जानकारी भारत के जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दी है.

भारतीय अधिकारियों और UK मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (UKMTO) के अनुसार, 16 नवंबर को होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से गुजरते समय, पनामा के झंडे वाले एक LPG टैंकर को मिसाइल हमले का निशाना बनाया गया. इस हमले के कारण जहाज खराब हो गया और उसके इंजन रूम में आग लग गई.

भारत के जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अपने 'X' अकाउंट पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि "16 नवंबर को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में पनामा के झंडे वाले एलपीजी टैंकर 'तारा गैस' पर मिसाइल से हमला किया गया. इस जहाज पर 24 भारतीय नाविक सवार थे.

आगे उन्होंने कहा कि "सभी 24 भारतीय नागरिकों सहित, जहाज के कुल 25 सदस्यीय चालक दल के सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं और उन्हें कोई चोट नहीं आई है. हम लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और अपने नाविकों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए जहाज प्रबंधन कंपनी के साथ लगातार संपर्क में हैं."

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