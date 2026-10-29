महाराष्ट्र MLC रिजल्ट: महायुति में अनबन! BJP-शिंदे गुट ने एक दूसरे पर साधा निशाना

महाराष्ट्र MLC चुनाव नतीजों के बाद महायुति में अनबन हो गई है. कैबिनेट मंत्री नितेश राणे ने कहा कि एक साथ चुनाव लड़ना चाहिए था. उन्होंने कहा कि साथ हैं तो सेफ हैं, बंटोगो तो कटोगो. नतीजों के बाद बीजेपी और शिवसेना शिंदे आमने सामने आए गए हैं. बीजेपी ने आरोप लगाया है कि शिवसेना शिंदे गुट ने समर्थन नहीं किया था इसलिए MLC चुनाव पर असर पड़ा है. राणे ने कहा है महायुति के तौर पर एक साथ लड़ना चाहिए था, क्योंकि विधानसभा चुनाव ताकत के साथ जीता था.

वहीं, शिवसेना नेता संजय निरुपम ने विधान परिषद चुनाव के नतीजों को लेकर बीजेपी के कुछ नेताओं पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि चुनाव के नतीजे सबके सामने हैं, लेकिन बीजेपी के कुछ नेता लगातार इन नतीजों को लेकर शिवसेना पर आरोप लगा रहे हैं, जो गलत है. उन्होंने कहा कि आज जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, उससे गठबंधन के सहयोगियों के बीच आपसी विश्वास पर सवाल खड़े होते हैं. ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए. किसी भी तरह की नाराजगी या मतभेद होने पर सार्वजनिक आरोप-प्रत्यारोप के बजाय आपस में बैठकर बातचीत करनी चाहिए.

गठबंधन में विश्वास बनाए रखना जरूरी- निरुपम

संजय निरुपम ने बीजेपी के अकेले चुनाव जीतने के प्रयासों और उसके मौजूदा रवैये पर भी विचार करने की जरूरत बताई. उन्होंने कहा कि गठबंधन में आपसी विश्वास बनाए रखना जरूरी है और इस तरह के आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला बंद होना चाहिए.

मने कभी भी बीजेपी पर आरोप नहीं लगाए- निरुपम

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस चुनाव से पहले नगर परिषद या नगराध्यक्ष चुनाव में भी ऐसे भी हुए जहां शिवसेना शिंदे और बीजेपी ने फ्रेंडली फाइट की. कई जगह हम हारे भी लेकिन हमने कभी भी बीजेपी पर आरोप नहीं लगाए. कल चुनाव के नतीज़ों के बाद शिवसेना पर जो गठबंधन धर्म का पालन ना करने का आरोप लगाया जा रहा है. उसपर हमारा ऐतराज़ है.

बता दें कि महाराष्ट्र में विधान परिषद की पांच में दो ही सीट पर महायुति के उम्मीदवार जीत पाए. वहीं बची तीन सीटों में महाविकास अघाड़ी से दो पर शरद पवार गुट और कांग्रेस को जीत मिली. कांग्रेस ने नागपुर ग्रेजुएट सीट पर जीत हासिल की. नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय और ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का गृह जिला भी है.

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