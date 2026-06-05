कार खरीदने वालों की हुई बल्ले-बल्ले, Tata की इन गाड़ियों पर मिल रहा बंपर डिस्काउंट

Tata Car Discount: अगर आप नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह समय आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. देश की प्रमुख वाहन निर्माता Tata Motors जून 2026 में अपनी कुछ लोकप्रिय हैचबैक और सेडान कारों पर आकर्षक ऑफर लेकर आई है. कंपनी ग्राहकों को नकद छूट, एक्सचेंज बोनस और अन्य विशेष लाभों के जरिए हजारों रुपये की बचत का मौका दे रही है.

बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच कंपनियां ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए लगातार नए ऑफर पेश कर रही हैं और Tata भी इसी रणनीति पर काम कर रही है. खास बात यह है कि ये फायदे उन ग्राहकों के लिए और भी उपयोगी हो सकते हैं जो लंबे समय से नई कार खरीदने का इंतजार कर रहे थे. अगर आप कम बजट में ज्यादा वैल्यू वाली कार चाहते हैं तो यह ऑफर आपके लिए एक अच्छा अवसर साबित हो सकता है.

किन Tata कारों पर मिल रहा है बड़ा फायदा?

जून 2026 के दौरान Tata Motors अपनी लोकप्रिय हैचबैक और सेडान कारों पर विशेष लाभ दे रही है. रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी की Tiago और Tigor जैसी कारों पर कुल 40,000 रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं. यह लाभ अलग-अलग वेरिएंट और मॉडल वर्ष के अनुसार बदल सकते हैं. ऑफर में नकद छूट के साथ एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट लाभ भी शामिल हो सकते हैं. Tiago को अपनी मजबूत बिल्ड क्वालिटी, अच्छे फीचर्स और किफायती कीमत के लिए पसंद किया जाता है.

वहीं Tigor उन ग्राहकों के बीच लोकप्रिय है जो बजट में एक स्टाइलिश और प्रैक्टिकल सेडान की तलाश करते हैं. ऐसे में यह ऑफर उन लोगों के लिए काफी आकर्षक हो सकता है जो पहली बार कार खरीदने की योजना बना रहे हैं या अपनी पुरानी कार को अपग्रेड करना चाहते हैं. हालांकि अंतिम लाभ डीलरशिप और शहर के अनुसार अलग हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें: ऑटो बाजार का सबसे बड़ा सवाल, SUV, EV या Hybrid, कौन है असली किंग?

खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

डिस्काउंट ऑफर का फायदा उठाने से पहले ग्राहकों को कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देना चाहिए. सबसे पहले अपने नजदीकी डीलरशिप से ऑफर की पूरी जानकारी जरूर लें, क्योंकि अलग-अलग शहरों में लाभ की राशि बदल सकती है. इसके अलावा यह भी जांच लें कि ऑफर किस मॉडल वर्ष की कार पर लागू है. कई बार पुराने स्टॉक वाले वाहनों पर ज्यादा छूट दी जाती है. यदि आपके पास पुरानी कार है तो एक्सचेंज बोनस का लाभ भी कुल बचत को बढ़ा सकता है.

साथ ही फाइनेंस और बीमा ऑफर की तुलना करना भी समझदारी होगी. विशेषज्ञों का मानना है कि त्योहारी सीजन से पहले मिलने वाले ऐसे ऑफर ग्राहकों को बेहतर डील हासिल करने का मौका देते हैं. अगर आप Tiago या Tigor खरीदने की सोच रहे हैं तो जून का यह ऑफर आपकी कुल खरीद लागत को काफी हद तक कम कर सकता है.

यह भी पढ़ें: अब नए अपडेट के साथ मिलेगी Toyota Innova Crysta, जानिए पहले से कितनी बदल गई?