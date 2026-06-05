जलती कार के पास भूलकर भी न करें जाने की गलती, चंद सेकंड में चली जाएगी जान

Burning car safety: गर्मियों का मौसम सिर्फ लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि वाहनों के लिए भी काफी मुश्किल भरा होता है. तेज धूप और बढ़ते तापमान का असर कार, बाइक और अन्य वाहनों पर साफ दिखाई देता है. अक्सर हर 10 खबरों में से एक खबर ऐसी सुनने को मिल ही जाती है कि किसी इलाके में छोटी-सी लापरवाही के कारण वाहन में आग लग गई और देखते ही देखते लाखों रुपये का नुकसान हो गया.

ऐसे में आसपास खड़े लोगों को समझ नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए. वहीं, जानकारी की कमी के कारण लोग अनजाने में ऐसी गलती कर बैठते हैं, जिससे उनकी जान तक जा सकती है. कई बार आग इतनी तेजी से फैलती है कि लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिलता. साथ ही विशेषज्ञों का कहना है कि आग लगी कार किसी भी समय बड़ा धमाका कर सकती है, जिससे आसपास खड़े लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है. ऐसे में जरूरी है कि अनजाने में होने वाली इन गलतियों से बचें और कुछ जरूरी सेफ्टी टिप्स अपनाकर अपनी सुरक्षा करें.

कुछ ही सेकंड में हो सकता है बड़ा विस्फोट

जब किसी कार में आग लगती है तो उसका तापमान बहुत तेजी से बढ़ने लगता है. खासकर इस तपती गर्मी में आग तेजी से इंजन, वायरिंग, टायर और फ्यूल सिस्टम तक पहुंच सकती है. यदि आग ईंधन टैंक या गैस से जुड़े हिस्सों तक पहुंच जाए तो धमाका होने का खतरा काफी बढ़ जाता है. ऐसे मामलों में अक्सर कार के शीशे भी तेज दबाव के कारण अचानक टूट सकते हैं. यही वजह है कि जलती हुई कार के पास खड़े रहना या उसके करीब जाकर देखने की कोशिश करना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है. एक छोटी सी गलती गंभीर चोट या जान के नुकसान का कारण बन सकती है.

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वीडियो बनाने और तमाशा देखने से बचें

आजकल कई लोग किसी भी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए तुरंत मोबाइल निकालकर रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं. ऐसे में बता दें कि आग लगी कार के मामलों में यह आदत सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है. कई बार लोग बेहतर वीडियो बनाने के चक्कर में यह भूल जाते हैं कि वे कार के कितने करीब खड़े हैं. उन्हें यह अंदाजा नहीं होता कि अगले ही पल आग भड़क सकती है या कार का कोई हिस्सा फट सकता है. ऐसी स्थिति में सबसे जरूरी काम अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना है. अगर कहीं कार में आग लगी दिखाई दे तो तुरंत सुरक्षित दूरी बना लें और आसपास मौजूद लोगों को भी दूर रहने के लिए कहें.

खुद को और दूसरों को ऐसे रखें सुरक्षित

यदि सड़क पर किसी कार में आग लगी दिखाई दे तो सबसे पहले फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दें. अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर कार से हल्का धुआं निकल रहा है तो वे खुद ही स्थिति को संभाल सकते हैं, लेकिन कई मामलों में चीजें वैसी नहीं होतीं जैसी दिखाई देती हैं. ऐसे में कार के करीब जाने, उसे छूने या खुद आग बुझाने की कोशिश करना खतरनाक साबित हो सकता है. खासकर तब जब आग काफी फैल चुकी हो। कम से कम 30 से 40 मीटर की दूरी बनाकर रखना बेहतर माना जाता है. याद रखें, जलती हुई कार सिर्फ एक वाहन नहीं बल्कि चलते-फिरते खतरे की तरह होती है. कुछ मिनटों की सावधानी आपकी और दूसरों की जान बचा सकती है.