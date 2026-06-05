आंधी-तूफान में चटक गई कार की विंडशील्ड, जानें क्लेम मिलेगा या नहीं

Car Insurance Claim: देश के कई हिस्सों में इन दिनों तेज आंधी, बारिश और तूफान जैसी मौसम संबंधी घटनाएं देखने को मिल रही हैं. ऐसे मौसम में सड़क पर खड़ी या चल रही कारों को नुकसान पहुंचने का खतरा काफी बढ़ जाता है. कई बार तेज हवा में उड़कर आए पत्थर, टिन की चादर, पेड़ की शाखा या अन्य भारी वस्तु कार की विंडशील्ड पर गिर जाती है और शीशा चटक जाता है.

ऐसे में ज्यादातर वाहन मालिकों के मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि क्या इस नुकसान का इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा या पूरा खर्च खुद उठाना पड़ेगा. अच्छी बात यह है कि कई मामलों में बीमा कंपनी नुकसान की भरपाई कर सकती है. हालांकि इसके लिए आपकी पॉलिसी का प्रकार और उसमें शामिल कवर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इसलिए नियमों को समझना हर कार मालिक के लिए जरूरी है.

किन परिस्थितियों में मिल सकता है इंश्योरेंस क्लेम?

अगर आपकी कार की विंडशील्ड आंधी, तूफान, ओलावृष्टि, पेड़ गिरने या किसी अन्य प्राकृतिक कारण से क्षतिग्रस्त हुई है तो आमतौर पर व्यापक बीमा यानी कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत क्लेम किया जा सकता है. इस तरह की पॉलिसी वाहन को प्राकृतिक आपदाओं और बाहरी दुर्घटनाओं से होने वाले नुकसान के लिए कवर देती है. यदि आपकी कार केवल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के तहत बीमित है तो अपनी कार के नुकसान के लिए क्लेम नहीं मिलेगा.

क्लेम प्रक्रिया शुरू करने के लिए नुकसान की फोटो लेना, बीमा कंपनी को तुरंत सूचना देना और आवश्यक दस्तावेज जमा करना जरूरी होता है. कई कंपनियां डिजिटल क्लेम सुविधा भी देती हैं जिससे प्रक्रिया आसान हो जाती है. हालांकि अंतिम मंजूरी बीमा कंपनी की जांच और पॉलिसी की शर्तों के आधार पर तय होती है. इसलिए पॉलिसी दस्तावेज को ध्यान से पढ़ना हमेशा जरूरी है.

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क्लेम करते समय इन बातों का रखें खास ध्यान

कई वाहन मालिक छोटी गलती के कारण क्लेम का फायदा नहीं उठा पाते. यदि विंडशील्ड टूटने के बाद आप बिना जानकारी दिए तुरंत रिपेयर करा लेते हैं तो बीमा कंपनी दावा अस्वीकार भी कर सकती है. इसलिए सबसे पहले नुकसान की सूचना बीमाकर्ता को दें और उनकी सलाह के अनुसार आगे की प्रक्रिया पूरी करें. कुछ मामलों में सर्वेयर वाहन की जांच भी कर सकता है.

यदि आपकी पॉलिसी में जीरो डेप्रिसिएशन कवर शामिल है तो क्लेम के दौरान जेब से खर्च कम हो सकता है. वहीं सामान्य पॉलिसी में कुछ राशि आपको स्वयं भी वहन करनी पड़ सकती है. विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम से होने वाले नुकसान के बढ़ते मामलों को देखते हुए वाहन मालिकों को कॉम्प्रिहेंसिव कवर और अतिरिक्त सुरक्षा विकल्पों पर जरूर विचार करना चाहिए. सही बीमा कवर मुश्किल समय में हजारों रुपये का खर्च बचा सकता है और मानसिक तनाव भी कम कर सकता है.

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