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Duster चलाते हुए नजर आए सीएम Vijay Thalapathy, जानें खासियत
Renault Duster Video: विजय थलापति की वायरल वीडियो के बाद Renault Duster एक बार फिर चर्चा में आ गई है. नई Duster को मॉडर्न डिजाइन, नए फीचर्स और बेहतर तकनीक के साथ पेश किया गया है.
साउथ सिनेमा के सुपरस्टार और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय एक बार फिर चर्चा में हैं. इस बार वजह उनकी कोई फिल्म या राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि नई Renault Duster SUV से जुड़ा एक वीडियो है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में विजय नई Duster को खुद चलाते और उसकी बारीकी से जांच करते नजर आ रहे हैं. अब Renault Duster को लेकर भी लोगों की उत्सुकता पहले से ज्यादा बढ़ गई है.
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
- विजय नई Renault Duster की ड्राइविंग सीट पर बैठकर SUV चलाते दिखाई दे रहे हैं. ड्राइविंग के दौरान वह कार के रोड प्रेजेंस और ड्राइविंग एक्सपीरियंस को महसूस करते नजर आते हैं. कुछ देर बाद वह कार को रोककर बाहर निकलते हैं और उसके डिजाइन, बॉडी और दूसरे हिस्सों को ध्यान से देखते हैं. उनके इस अंदाज ने सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोरी हैं.
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- वीडियो में विजय केवल कार चलाते ही नहीं दिखते, बल्कि उसके एक्सटीरियर और इंटीरियर का भी बारीकी से निरीक्षण किया. रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने फ्रंट डिजाइन, केबिन लेआउट, फिट-फिनिश और अन्य डिटेल्स पर भी गौर किया.
- सोशल मीडिया पर कई लोगों ने लिखा कि जिस तरह विजय कार की हर छोटी-बड़ी डिटेल को देख रहे थे, उससे उनकी दिलचस्पी साफ नजर आती है. इससे साफ है कि वह कार के हर पहलू को करीब से समझने की कोशिश कर रहे थे. इसी वजह से यह वीडियो ऑटो सेक्टर में भी चर्चा का विषय बन गया.
फैंस कर रहे तारीफ
- वीडियो सामने आते ही फैंस ने इसे सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर करना शुरू कर दिया. कई लोगों ने विजय के सादगी भरे अंदाज और कारों में उनकी दिलचस्पी की तारीफ की. वहीं कुछ यूजर्स ने नई Renault Duster के डिजाइन और लुक्स की भी सराहना की. कम समय में यह वीडियो बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच गया और इस पर लगातार प्रतिक्रियाएं आने लगीं.
- इस वायरल वीडियो के बाद Renault Duster एक बार फिर चर्चा में आ गई है. नई Duster को मॉडर्न डिजाइन, नए फीचर्स और बेहतर तकनीक के साथ पेश किया गया है. विजय के वीडियो ने इस SUV को लेकर लोगों की उत्सुकता और बढ़ा दी है.
कैसा है गाड़ी का लुक?
- नई Duster का डिजाइन काफी बैलेंस्ड और मजबूत है. नई Renault Duster में पुराने मॉडल की झलक भी मिलती है, लेकिन इसे ज्यादा मॉडर्न और रफ लुक दिया गया है. मोटी बॉडी क्लैडिंग, 18 इंच के बड़े व्हील और ऊंचा स्टांस इसे एक दमदार SUV लुक देते हैं. इसका सिपंल और मजबूत डिजाइन इसे बाकी गाड़ियों से अलग बनाता है. इसके पीछे की तरफ C-पिलर में छिपे डोर हैंडल इसे और ज्यादा यूनिक बनाते हैं.
गाड़ी का इंटीरियर और फीचर्स
- नई Duster का इंटीरियर डुअल-टोन ब्लैक और ग्रीन थीम में आता है, जो इसे अलग लुक देता है. इसका डिजाइन सिंपल और साफ है. गाड़ी में फीचर्स की कोई कमी नहीं है. इसमें 360 डिग्री कैमरा, ADAS, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, गूगल बिल्ट-इन सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स मिलते हैं. टचस्क्रीन ड्राइवर की तरफ झुकी हुई है, जिससे इस्तेमाल करना आसान होता है. बूट स्पेस काफी बड़ा है, जो इस सेगमेंट में इसे आगे रखता है.
कितनी है गाड़ी की पावर?
- नई Duster में कई इंजन ऑप्शन दिए गए हैं. गाड़ी में 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो 100bhp की पावर देता है. इसके अलावा 1.3 लीटर टर्बो इंजन भी है, जो 160bhp की ताकत देता है और मैनुअल या DCT गियरबॉक्स के साथ आता है. इसका हाइब्रिड वर्जन भी आएगा, जिसमें ज्यादातर ड्राइविंग इलेक्ट्रिक मोड में हो सकेगी. ड्राइविंग के दौरान यह SUV काफी आरामदायक लगती है और इसकी राइड क्वालिटी अच्छी है.
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