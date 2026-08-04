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हिंदी न्यूज़ऑटो15 लाख सेल का आंकड़ा पार, अब कंपनी दे रही गाड़ी पर बड़ा डिस्काउंट

15 लाख सेल का आंकड़ा पार, अब कंपनी दे रही गाड़ी पर बड़ा डिस्काउंट

Hyundai i20 Discount: यह कार पहली बार भारतीय बाजार में साल 2008 में लॉन्च हुई थी. पिछले करीब 18 सालों में यह कार तीन अलग-अलग जनरेशन के साथ लगातार अपडेट होती रही है.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 04 Aug 2026 11:18 AM (IST)
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अगर आप नई प्रीमियम हैचबैक खरीदने की योजना बना रहे हैं तो अगस्त का महीना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. हुंडई मोटर इंडिया अपनी पॉपुलर प्रीमियम हैचबैक Hyundai i20 पर इस महीने 45,000 रुपये तक का डिस्काउंट दे रही है. खास बात यह है कि हाल ही में i20 ने भारत में 15 लाख यानी 1.5 मिलियन यूनिट बिक्री का बड़ा आंकड़ा भी पार कर लिया है. ऐसे में कंपनी ग्राहकों के लिए खास ऑफर्स के साथ जश्न मना रही है.

Hyundai i20 पहली बार भारतीय बाजार में साल 2008 में लॉन्च हुई थी. पिछले करीब 18 सालों में यह कार तीन अलग-अलग जनरेशन के साथ लगातार अपडेट होती रही है. शानदार डिजाइन, प्रीमियम इंटीरियर, मॉडर्न फीचर्स और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के चलते इस कार ने लाखों ग्राहकों का भरोसा जीता है. अब 15 लाख से ज्यादा यूनिट की बिक्री का आंकड़ा पार करना इसकी पॉपुलेरिटी को साबित करता है.

अगस्त में कितना मिल रहा है डिस्काउंट?

  • अगस्त 2026 के दौरान Hyundai i20 पर कंपनी 45,000 रुपये तक का कुल फायदा दे रही है. इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के साथ एक्सचेंज बोनस और अन्य बेनिफिट्स भी शामिल हो सकते हैं. हालांकि अलग-अलग शहर, डीलरशिप, वेरिएंट और स्टॉक के अनुसार ऑफर में थोड़ा अंतर हो सकता है. इसलिए खरीदारी से पहले नजदीकी Hyundai डीलरशिप से ऑफर की पूरी जानकारी लेना बेहतर रहेगा.


15 लाख सेल का आंकड़ा पार, अब कंपनी दे रही गाड़ी पर बड़ा डिस्काउंट

इंजन और परफॉर्मेंस

  • Hyundai i20 में 1.2-लीटर Kappa पेट्रोल इंजन मिलता है. यह इंजन रोजाना इस्तेमाल के लिए अच्छा परफॉर्मेंस और स्मूद ड्राइविंग अनुभव देता है. इसमें 5-स्पीड मैनुअल और CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है. वहीं स्पोर्टी ड्राइव पसंद करने वाले ग्राहकों के लिए Hyundai i20 N Line भी उपलब्ध है, जिसमें 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड DCT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया जाता है.

इन फीचर्स से भरपूर गाड़ी

  • फीचर्स के मामले में Hyundai i20 अपनी कैटेगरी की सबसे बेहतर कारों में गिनी जाती है. इसमें 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, वायरलेस मोबाइल चार्जर, वॉयस कमांड के साथ इलेक्ट्रिक सनरूफ, डिजिटल कनेक्टिविटी, मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग व्हील और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे कई आधुनिक फीचर्स मिलते हैं.
  • इसके अलावा कंपनी इसमें 60 से ज्यादा BlueLink कनेक्टेड फीचर्स, Bose का 7-स्पीकर प्रीमियम साउंड सिस्टम, बिल्ट-इन डैशकैम और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) भी देती है, जिससे यह कार तकनीक के मामले में काफी आगे नजर आती है.

सेफ्टी का भी रखा गया है पूरा ध्यान

  • Hyundai i20 में सुरक्षा के लिए भी कई महत्वपूर्ण फीचर्स दिए गए हैं. इसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट (VSM), हिल स्टार्ट असिस्ट, रियर पार्किंग कैमरा और कई अन्य सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं. यही वजह है कि यह कार फैमिली ग्राहकों के बीच भी काफी पसंद की जाती है.


15 लाख सेल का आंकड़ा पार, अब कंपनी दे रही गाड़ी पर बड़ा डिस्काउंट

कितनी है गाड़ी की कीमत?

  • भारतीय बाजार में Hyundai i20 की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 5.99 लाख रुपये से शुरू होकर 10.63 लाख रुपये तक जाती है. अलग-अलग वेरिएंट और शहर के हिसाब से इसकी ऑन-रोड कीमत अलग हो सकती है. अगर आप अगस्त के दौरान इसे खरीदते हैं, तो कंपनी की ओर से दिए जा रहे डिस्काउंट की वजह से आपकी अच्छी-खासी बचत हो सकती है.

Hyundai i20 खरीदना क्यों बेहतर?

  • अगर आप एक ऐसी प्रीमियम हैचबैक चाहते हैं जिसमें आकर्षक डिजाइन, आरामदायक केबिन, आधुनिक फीचर्स, मजबूत सुरक्षा और भरोसेमंद इंजन मिले, तो Hyundai i20 एक अच्छा विकल्प साबित हो सकती है. ऊपर से अगस्त में मिल रहे 45 हजार रुपये तक के डिस्काउंट के चलते यह डील पहले से और भी ज्यादा आकर्षक बन गई है.
  • भारतीय बाजार में Hyundai i20 का मुकाबला Maruti Baleno, Toyota Glanza और Tata Altroz जैसी पॉपुलर प्रीमियम हैचबैक कारों से होता है. हालांकि डिजाइन, फीचर्स और मौजूदा डिस्काउंट ऑफर की वजह से i20 इस समय ग्राहकों के लिए एक मजबूत ऑप्शन बनकर सामने आई है.

यह भी पढ़ें:- टैक्स में छूट ने बढ़ाई बिक्री की रफ्तार, इन गाड़ियों को बड़ा फायदा 

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 04 Aug 2026 11:18 AM (IST)
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