मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोकिफायती कीमत के साथ जल्द Hyundai लॉन्च करेगी Bayon, इतनी होगी खास

किफायती कीमत के साथ जल्द Hyundai लॉन्च करेगी Bayon, इतनी होगी खास

Hyundai Bayon: यह SUV कंपनी की Venue और Creta के बीच अपनी जगह बनाएगी. माना जा रहा है कि इसमें पेट्रोल इंजन के साथ CNG का ऑप्शन भी मिल सकता है. आइए गाड़ी के बारे में जानते हैं.

Written By : सोमनाथ चटर्जी |  Updated at : 04 Aug 2026 11:41 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय SUV बाजार लगातार तेजी से बढ़ रहा है और इसी को देखते हुए Hyundai अपनी SUV लाइनअप को और मजबूत करने की तैयारी में है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी जल्द ही Hyundai Bayon नाम की नई कॉम्पैक्ट SUV लॉन्च कर सकती है.

यह SUV कंपनी की Venue और Creta के बीच अपनी जगह बनाएगी. माना जा रहा है कि इसमें पेट्रोल इंजन के साथ CNG का ऑप्शन भी मिल सकता है, जिससे यह ज्यादा माइलेज चाहने वाले ग्राहकों के लिए एक आकर्षक विकल्प बन सकती है.

Venue से बड़ी तो क्रेटा से होगी छोटी

  • Hyundai Bayon को इस तरह तैयार किया जा रहा है कि यह साइज के मामले में Venue से बड़ी और Creta से थोड़ी छोटी होगी. यानी जो ग्राहक Venue से थोड़ा ज्यादा स्पेस चाहते हैं, लेकिन Creta खरीदना नहीं चाहते, उनके लिए यह SUV एक नया ऑप्शन बन सकती है. कंपनी की SUV रेंज में जो गैप अभी मौजूद है, उसे Bayon भरने का काम करेगी.

किस गाड़ी से होगा मुकाबला?

  • रिपोर्ट्स के मुताबिक, Hyundai Bayon का मुकाबला Maruti Suzuki Victoris जैसी कॉम्पैक्ट SUV से होगा. पिछले कुछ समय में इस सेगमेंट की मांग तेजी से बढ़ी है, इसलिए Hyundai भी इस कैटेगरी में अपनी मौजूदगी मजबूत करना चाहती है. कंपनी को उम्मीद है कि Bayon की लॉन्चिंग से उसकी SUV बिक्री में और बढ़ोतरी होगी.

किफायती कीमत के साथ जल्द Hyundai लॉन्च करेगी Bayon, इतनी होगी खास

  • नई Bayon में सबसे पहले पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है. इसके अलावा कंपनी इसमें फैक्ट्री-फिटेड CNG वेरिएंट भी ला सकती है. हालांकि फिलहाल इसमें डीजल इंजन मिलने की उम्मीद कम बताई जा रही है. CNG ऑप्शन आने से यह SUV उन ग्राहकों को आकर्षित करेगी, जो कम रनिंग कॉस्ट और बेहतर माइलेज वाली कार खरीदना चाहते हैं.
  • पेट्रोल वेरिएंट में CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिल सकता है. वहीं CNG वेरिएंट को भी खास अंडरबॉडी डिजाइन के साथ तैयार किया जा सकता है, जिससे बूट स्पेस और प्रैक्टिकलिटी बेहतर बनी रहे. इससे रोजाना इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को ज्यादा सुविधा मिल सकती है.

ऐसा होगा डिजाइन और फीचर्स 

  • Hyundai Bayon का डिजाइन कंपनी की नई SUV स्टाइलिंग पर बेस्ड होगा. इसमें स्लीक फ्रंट लुक, नई LED लाइटिंग, आकर्षक ग्रिल और मॉडर्न बॉडी डिजाइन देखने को मिल सकता है. इसकी लंबाई 4 मीटर से ज्यादा होने की उम्मीद है. जिससे इसे ज्यादा केबिन स्पेस और बेहतर रोड प्रेजेंस मिलेगी.
  • नई Bayon में कंपनी का नया इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जा सकता है, जैसा नई जनरेशन Hyundai Venue में देखने को मिलता है. इसके अलावा इसमें नया डैशबोर्ड डिजाइन, डिजिटल फीचर्स, वायरलेस कनेक्टिविटी, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और कई मॉडर्न सुविधाएं मिलने की उम्मीद है.


किफायती कीमत के साथ जल्द Hyundai लॉन्च करेगी Bayon, इतनी होगी खास

  • Hyundai का मानना है कि भारत में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट लगातार तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे में Bayon के आने से कंपनी की SUV मार्केट हिस्सेदारी बढ़ सकती है. यह मॉडल Venue और Creta के बीच एक मजबूत ऑप्शन बनकर Hyundai की कुल बिक्री में भी अहम योगदान दे सकता है.
  • Hyundai Bayon को इस साल के फेस्टिव सीजन के आसपास लॉन्च किया जा सकता है. इसके बाद कंपनी भारत के लिए बनाई जा रही अपनी नई सब-4 मीटर इलेक्ट्रिक SUV भी पेश करने की तैयारी कर रही है. ऐसे में आने वाले महीनों में Hyundai भारतीय बाजार में कई बड़े प्रोडक्ट लॉन्च करने की योजना पर काम कर रही है.

ग्राहकों को मिलेगा नया ऑप्शन

  • अगर Hyundai Bayon पेट्रोल और CNG दोनों विकल्पों के साथ बाजार में आती है, तो यह उन ग्राहकों के लिए अच्छा ऑप्शन बन सकती है जो स्टाइलिश डिजाइन, बेहतर फीचर्स, ज्यादा स्पेस और कम फ्यूल खर्च वाली कॉम्पैक्ट SUV खरीदना चाहते हैं. लॉन्च के बाद यह अपने सेगमेंट में कई लोकप्रिय मॉडलों को कड़ी टक्कर दे सकती है.
  • ऐसे में अगर आप हुंडई की इस अपकमिंग कार को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो इसके लिए फेस्टिव सीजन तक का इंतजार किया जा सकता है. 

यह भी पढ़ें:-

Duster चलाते हुए नजर आए सीएम Vijay Thalapathy, जानें खासियत 

Published at : 04 Aug 2026 11:41 AM (IST)
Tags :
Auto News Hyundai Motors Hyundai Bayon Car News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
किफायती कीमत के साथ जल्द Hyundai लॉन्च करेगी Bayon, इतनी होगी खास
किफायती कीमत के साथ जल्द Hyundai लॉन्च करेगी Bayon, इतनी होगी खास
ऑटो
15 लाख सेल का आंकड़ा पार, अब कंपनी दे रही गाड़ी पर बड़ा डिस्काउंट
15 लाख सेल का आंकड़ा पार, अब कंपनी दे रही गाड़ी पर बड़ा डिस्काउंट
ऑटो
Duster चलाते हुए नजर आए सीएम Vijay Thalapathy, जानें खासियत
Duster चलाते हुए नजर आए सीएम Vijay Thalapathy, जानें खासियत
ऑटो
20 हजार रुपये देकर खरीदें Hunter 350, जानें कितनी बनेगी EMI?
20 हजार रुपये देकर खरीदें Hunter 350, जानें कितनी बनेगी EMI?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: स्कूल में Murder से सनसनी! Lady Teacher का कातिल कौन?
Baba Bageshwar Dham | Dhirendra Krishna Shastri: जमीन की 'लूट'...क्या बाबा बागेश्वर ने दी छूट?
Sansani: जंतर-मंतर की 'गालीबाज गर्ल' से सुपारी कांड तक! | Crime News
Triggered Insaan ने 50 घंटे की Live Stream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Ram Gopal Varma-Urmila Matondkar की सीक्रेट शादी का दावा, पुराने किस्से फिर चर्चा में
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बांकीपुर और दतिया कैसे हारी BJP? समझें पार्टी का क्या है एनालिसिस
बांकीपुर और दतिया कैसे हारी BJP? समझें पार्टी का क्या है एनालिसिस
मध्य प्रदेश
दतिया उपचुनाव: BJP के आशुतोष तिवारी ने लगाए भीतरघात के आरोप, बोले- 'मैं अनजान नहीं हूं'
दतिया उपचुनाव: BJP के आशुतोष तिवारी ने लगाए भीतरघात के आरोप, बोले- 'मैं अनजान नहीं हूं'
इंडिया
'अभिजीत दीपके को तुरंत गिरफ्तार किया जाए', किसने दी दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत?
'अभिजीत दीपके को तुरंत गिरफ्तार किया जाए', किसने दी दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत?
स्पोर्ट्स
पिता चाहते थे IIT करे , स्कूल के लड़ाई झगड़े ने बनाया बॉक्सर, CWG में जीता गोल्ड!
पिता चाहते थे IIT करे , स्कूल के लड़ाई झगड़े ने बनाया बॉक्सर, CWG में जीता गोल्ड!
बॉलीवुड
Spider Man BO: मंडे को भी ‘स्पाइडर मैन’ की रही धूम, शानदार हुई कमाई, जानें- 300 करोड़ से रह गई कितनी दूर
मंडे को भी ‘स्पाइडर मैन’ ने शानदार की कमाई, जानें- 300 करोड़ से रह गई कितनी दूर
मध्य प्रदेश
Xप्लेन: दतिया की सियासत में मौजूद दिग्विजय सिंह! क्या अब भी प्रासंगिक कांग्रेस के 'बुजुर्ग'?
दतिया की सियासत में मौजूद दिग्विजय सिंह! क्या अब भी प्रासंगिक कांग्रेस के 'बुजुर्ग'?
विश्व
'एयरपोर्ट से सीधे फांसी...' शेख हसीना की वतन वापसी की इच्छा पर नाहिद इस्लाम की धमकी
'एयरपोर्ट से सीधे फांसी...' शेख हसीना की वतन वापसी की इच्छा पर नाहिद इस्लाम की धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Assembly Session LIVE: यूपी विधानसभा में सपा ने उठाया चढ़ावा चोरी का मुद्दा, सपा-बीजेपी के बीच जमकर नारेबाजी
LIVE: यूपी विधानसभा में सपा ने उठाया चढ़ावा चोरी का मुद्दा, सपा-बीजेपी के बीच जमकर नारेबाजी
ENT LIVE
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
ENT LIVE
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
ENT LIVE
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
ENT LIVE
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Embed widget