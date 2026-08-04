किफायती कीमत के साथ जल्द Hyundai लॉन्च करेगी Bayon, इतनी होगी खास

भारतीय SUV बाजार लगातार तेजी से बढ़ रहा है और इसी को देखते हुए Hyundai अपनी SUV लाइनअप को और मजबूत करने की तैयारी में है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी जल्द ही Hyundai Bayon नाम की नई कॉम्पैक्ट SUV लॉन्च कर सकती है.

यह SUV कंपनी की Venue और Creta के बीच अपनी जगह बनाएगी. माना जा रहा है कि इसमें पेट्रोल इंजन के साथ CNG का ऑप्शन भी मिल सकता है, जिससे यह ज्यादा माइलेज चाहने वाले ग्राहकों के लिए एक आकर्षक विकल्प बन सकती है.

Venue से बड़ी तो क्रेटा से होगी छोटी

Hyundai Bayon को इस तरह तैयार किया जा रहा है कि यह साइज के मामले में Venue से बड़ी और Creta से थोड़ी छोटी होगी. यानी जो ग्राहक Venue से थोड़ा ज्यादा स्पेस चाहते हैं, लेकिन Creta खरीदना नहीं चाहते, उनके लिए यह SUV एक नया ऑप्शन बन सकती है. कंपनी की SUV रेंज में जो गैप अभी मौजूद है, उसे Bayon भरने का काम करेगी.

किस गाड़ी से होगा मुकाबला?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Hyundai Bayon का मुकाबला Maruti Suzuki Victoris जैसी कॉम्पैक्ट SUV से होगा. पिछले कुछ समय में इस सेगमेंट की मांग तेजी से बढ़ी है, इसलिए Hyundai भी इस कैटेगरी में अपनी मौजूदगी मजबूत करना चाहती है. कंपनी को उम्मीद है कि Bayon की लॉन्चिंग से उसकी SUV बिक्री में और बढ़ोतरी होगी.

नई Bayon में सबसे पहले पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है. इसके अलावा कंपनी इसमें फैक्ट्री-फिटेड CNG वेरिएंट भी ला सकती है. हालांकि फिलहाल इसमें डीजल इंजन मिलने की उम्मीद कम बताई जा रही है. CNG ऑप्शन आने से यह SUV उन ग्राहकों को आकर्षित करेगी, जो कम रनिंग कॉस्ट और बेहतर माइलेज वाली कार खरीदना चाहते हैं.

पेट्रोल वेरिएंट में CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिल सकता है. वहीं CNG वेरिएंट को भी खास अंडरबॉडी डिजाइन के साथ तैयार किया जा सकता है, जिससे बूट स्पेस और प्रैक्टिकलिटी बेहतर बनी रहे. इससे रोजाना इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को ज्यादा सुविधा मिल सकती है.

ऐसा होगा डिजाइन और फीचर्स

Hyundai Bayon का डिजाइन कंपनी की नई SUV स्टाइलिंग पर बेस्ड होगा. इसमें स्लीक फ्रंट लुक, नई LED लाइटिंग, आकर्षक ग्रिल और मॉडर्न बॉडी डिजाइन देखने को मिल सकता है. इसकी लंबाई 4 मीटर से ज्यादा होने की उम्मीद है. जिससे इसे ज्यादा केबिन स्पेस और बेहतर रोड प्रेजेंस मिलेगी.

नई Bayon में कंपनी का नया इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जा सकता है, जैसा नई जनरेशन Hyundai Venue में देखने को मिलता है. इसके अलावा इसमें नया डैशबोर्ड डिजाइन, डिजिटल फीचर्स, वायरलेस कनेक्टिविटी, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और कई मॉडर्न सुविधाएं मिलने की उम्मीद है.





Hyundai का मानना है कि भारत में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट लगातार तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे में Bayon के आने से कंपनी की SUV मार्केट हिस्सेदारी बढ़ सकती है. यह मॉडल Venue और Creta के बीच एक मजबूत ऑप्शन बनकर Hyundai की कुल बिक्री में भी अहम योगदान दे सकता है.

Hyundai Bayon को इस साल के फेस्टिव सीजन के आसपास लॉन्च किया जा सकता है. इसके बाद कंपनी भारत के लिए बनाई जा रही अपनी नई सब-4 मीटर इलेक्ट्रिक SUV भी पेश करने की तैयारी कर रही है. ऐसे में आने वाले महीनों में Hyundai भारतीय बाजार में कई बड़े प्रोडक्ट लॉन्च करने की योजना पर काम कर रही है.

ग्राहकों को मिलेगा नया ऑप्शन

अगर Hyundai Bayon पेट्रोल और CNG दोनों विकल्पों के साथ बाजार में आती है, तो यह उन ग्राहकों के लिए अच्छा ऑप्शन बन सकती है जो स्टाइलिश डिजाइन, बेहतर फीचर्स, ज्यादा स्पेस और कम फ्यूल खर्च वाली कॉम्पैक्ट SUV खरीदना चाहते हैं. लॉन्च के बाद यह अपने सेगमेंट में कई लोकप्रिय मॉडलों को कड़ी टक्कर दे सकती है.

ऐसे में अगर आप हुंडई की इस अपकमिंग कार को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो इसके लिए फेस्टिव सीजन तक का इंतजार किया जा सकता है.

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