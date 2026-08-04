20 हजार रुपये देकर खरीदें Hunter 350, जानें कितनी बनेगी EMI?

Royal Enfield Hunter 350 EMI: भारत में रॉयल एनफील्ड कंपनी हर सेगमेंट की बाइक लोगों को खूब पसंद आती है. अगर आप भी एक ऐसी बाइक की तलाश में हैं जो दिखने में बेहद स्टाइलिश हो और उसकी सवारी भी आरामदायक हो तो रॉयल एनफील्ड की हंटर 350 आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प बन सकती है. आजकल की युवा पीढ़ी के बीच इस बाइक का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है. भारी-भरकम गाड़ियों के मुकाबले इसे शहर की ट्रैफिक भरी सड़कों पर चलाना काफी आसान रहता है. लेकिन अक्सर लोग कीमत देखकर थोड़ा रुक जाते हैं और सोचते हैं कि एक साथ इतने पैसे कहां से लाएं.

आपको बता दें कि अगर आपके पास एक बार में पूरा बजट नहीं है तो भी आपको उदास होने की कोई जरूरत नहीं है. अगर आप अपनी जेब से सिर्फ 20 हजार रुपये की डाउन पेमेंट देते हैं तो भी यह खूबसूरत बाइक आपके घर की शोभा बढ़ा सकती है. इस खबर में हम आपको बहुत आसान भाषा में समझाएंगे कि 20 हजार रुपये देने के बाद हर महीने आपकी किस्त यानी ईएमआई कितनी बनेगी.

कितनी है ऑन-रोड कीमत?

बता दें कि, रॉयल एनफील्ड हंटर 350 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत भारतीय बाजार में लगभग 1.50 लाख रुपये से शुरू होती है. हालांकि, इसमें आरटीओ, इंश्योरेंस और दूसरे टैक्स जुड़ने के बाद इसकी ऑन-रोड कीमत लगभग 1.75 लाख रुपये से लेकर 1.95 लाख रुपये तक बैठती है. जो अलग-अलग शहरों के हिसाब से थोड़ी बदल सकती है.

जबकि मान लीजिए कि आपने इसके बेस वेरिएंट को पसंद किया और उसकी ऑन-रोड कीमत करीब 1.80 लाख रुपये है. अब अगर आप बैंक को 20,000 रुपये की डाउन पेमेंट नगद दे देते हैं तो बाकी बची हुई रकम यानी करीब 1.60 लाख रुपये का आपको बैंक लोन लेना पड़ेगा. यही वह लोन अमाउंट है जिस पर आपकी महीने की किस्त तय होती है.





यह भी पढ़ें: 3 घंटे का सफर अब 35 मिनट में, जानें कितना लगेगा टोल?

कितनी देनी होगी EMI?

आपको बता दें कि, जब आप 1.60 लाख रुपये का लोन लेते हैं तो बैंक आपकी सहूलियत के हिसाब से ब्याज दर और समय तय करता है. मान लीजिए कि बैंक आपको 9.5 फीसदी की सालाना ब्याज दर पर लोन दे रहा है और आपने चुकाने के लिए 3 का समय चुना है. इस हिसाब से आपकी हर महीने की किस्त लगभग 5,100 रुपये से लेकर 5,300 रुपये के आसपास बनेगी.

वहीं, अगर आप इस समय को बढ़ाकर 4 साल यानी कर देते हैं तो आपकी हर महीने की ईएमआई घटकर करीब 4,000 रुपये के आसपास आ जाएगी. यानी हर दिन के हिसाब से देखें तो लगभग 130 से 150 रुपये की बचत करके आप अपनी पसंदीदा रॉयल एनफील्ड हंटर 350 को आराम से अपने नाम कर सकते हैं.





दमदार इंजन और शानदार माइलेज

जानकारी के लिए आपको बता दें कि, रॉयल एनफील्ड ने हंटर 350 में 349 सीसी का बेहद ही भरोसेमंद जे-सीरीज इंजन दिया है. यह वही इंजन है जो क्लासिक 350 और मीटीओर में भी आता है. यह इंजन 20.2 बीएचपी की ताकत और 27 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. जिससे बाइक को धीमी रफ्तार पर भी गजब का खिंचाव मिलता है.

5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आने वाली यह गाड़ी चलाने में बहुत स्मूथ महसूस होती है. माइलेज की बात करें तो यह बाइक शहर के रास्तों में आराम से 35 से 40 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे देती है. 13 लीटर की क्षमता वाला इसका फ्यूल टैंक आपको बार-बार पेट्रोल पंप जाने के झंझट से भी पूरी तरह बचाकर रखता है.

मिलेगा बेहतरीन राइडिंग एक्सपीरियंस

बता दें कि, हंटर 350 को युवाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है इसलिए इसमें मॉडर्न और क्लासिक लुक का एक नया मेल देखने को मिलता है. इसमें आपको डिजिटल-एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो जरूरी जानकारियां साफ दिखाता है. फोन चार्ज करने के लिए इसमें यूएसबी पोर्ट की सुविधा भी दी गई है. सुरक्षा के लिहाज से इसमें सिंगल और डुअल-चैनल एबीएस का विकल्प दिया गया है.

इसके 17-इंच के अलॉय व्हील्स और चौड़े टायर्स मोड़ पर बाइक को फिसलने नहीं देते. इसका वजन रॉयल एनफील्ड की दूसरी गाड़ियों से थोड़ा कम है जिससे इसे ट्रैफिक में संभालना बेहद आसान हो जाता है. कुल मिलाकर 20 हजार की डाउन पेमेंट पर यह एक बहुत ही समझदारी भरा और किफायती सौदा है.

यह भी पढ़ें: Kia की Hybrid SUV की एंट्री, Fortuner की बढ़ी टेंशन