मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोBikes20 हजार रुपये देकर खरीदें Hunter 350, जानें कितनी बनेगी EMI?

20 हजार रुपये देकर खरीदें Hunter 350, जानें कितनी बनेगी EMI?

Royal Enfield Hunter 350 EMI: अगर आप 20 हजार रुपये की डाउन पेमेंट देकर रॉयल एनफील्ड हंटर 350 खरीदना चाहते हैं तो जानें हर महीने कितनी EMI बनेगी और इसके फीचर्स की पूरी जानकारी.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 04 Aug 2026 10:22 AM (IST)
Preferred Sources

Royal Enfield Hunter 350 EMI: भारत में रॉयल एनफील्ड कंपनी हर सेगमेंट की बाइक लोगों को खूब पसंद आती है. अगर आप भी एक ऐसी बाइक की तलाश में हैं जो दिखने में बेहद स्टाइलिश हो और उसकी सवारी भी आरामदायक हो तो रॉयल एनफील्ड की हंटर 350 आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प बन सकती है. आजकल की युवा पीढ़ी के बीच इस बाइक का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है. भारी-भरकम गाड़ियों के मुकाबले इसे शहर की ट्रैफिक भरी सड़कों पर चलाना काफी आसान रहता है. लेकिन अक्सर लोग कीमत देखकर थोड़ा रुक जाते हैं और सोचते हैं कि एक साथ इतने पैसे कहां से लाएं. 

आपको बता दें कि अगर आपके पास एक बार में पूरा बजट नहीं है तो भी आपको उदास होने की कोई जरूरत नहीं है. अगर आप अपनी जेब से सिर्फ 20 हजार रुपये की डाउन पेमेंट देते हैं तो भी यह खूबसूरत बाइक आपके घर की शोभा बढ़ा सकती है. इस खबर में हम आपको बहुत आसान भाषा में समझाएंगे कि 20 हजार रुपये देने के बाद हर महीने आपकी किस्त यानी ईएमआई कितनी बनेगी.

कितनी है ऑन-रोड कीमत?

बता दें कि, रॉयल एनफील्ड हंटर 350 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत भारतीय बाजार में लगभग 1.50 लाख रुपये से शुरू होती है. हालांकि, इसमें आरटीओ, इंश्योरेंस और दूसरे टैक्स जुड़ने के बाद इसकी ऑन-रोड कीमत लगभग 1.75 लाख रुपये से लेकर 1.95 लाख रुपये तक बैठती है. जो अलग-अलग शहरों के हिसाब से थोड़ी बदल सकती है. 

जबकि मान लीजिए कि आपने इसके बेस वेरिएंट को पसंद किया और उसकी ऑन-रोड कीमत करीब 1.80 लाख रुपये है. अब अगर आप बैंक को 20,000 रुपये की डाउन पेमेंट नगद दे देते हैं तो बाकी बची हुई रकम यानी करीब 1.60 लाख रुपये का आपको बैंक लोन लेना पड़ेगा. यही वह लोन अमाउंट है जिस पर आपकी महीने की किस्त तय होती है.


20 हजार रुपये देकर खरीदें Hunter 350, जानें कितनी बनेगी EMI?

यह भी पढ़ें: 3 घंटे का सफर अब 35 मिनट में, जानें कितना लगेगा टोल?

कितनी देनी होगी EMI?

आपको बता दें कि, जब आप 1.60 लाख रुपये का लोन लेते हैं तो बैंक आपकी सहूलियत के हिसाब से ब्याज दर और समय तय करता है. मान लीजिए कि बैंक आपको 9.5 फीसदी की सालाना ब्याज दर पर लोन दे रहा है और आपने चुकाने के लिए 3 का समय चुना है. इस हिसाब से आपकी हर महीने की किस्त लगभग 5,100 रुपये से लेकर 5,300 रुपये के आसपास बनेगी. 

वहीं, अगर आप इस समय को बढ़ाकर 4 साल यानी कर देते हैं तो आपकी हर महीने की ईएमआई घटकर करीब 4,000 रुपये के आसपास आ जाएगी. यानी हर दिन के हिसाब से देखें तो लगभग 130 से 150 रुपये की बचत करके आप अपनी पसंदीदा रॉयल एनफील्ड हंटर 350 को आराम से अपने नाम कर सकते हैं.


20 हजार रुपये देकर खरीदें Hunter 350, जानें कितनी बनेगी EMI?

दमदार इंजन और शानदार माइलेज

जानकारी के लिए आपको बता दें कि, रॉयल एनफील्ड ने हंटर 350 में 349 सीसी का बेहद ही भरोसेमंद जे-सीरीज इंजन दिया है. यह वही इंजन है जो क्लासिक 350 और मीटीओर में भी आता है. यह इंजन 20.2 बीएचपी की ताकत और 27 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. जिससे बाइक को धीमी रफ्तार पर भी गजब का खिंचाव मिलता है. 

5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आने वाली यह गाड़ी चलाने में बहुत स्मूथ महसूस होती है. माइलेज की बात करें तो यह बाइक शहर के रास्तों में आराम से 35 से 40 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे देती है. 13 लीटर की क्षमता वाला इसका फ्यूल टैंक आपको बार-बार पेट्रोल पंप जाने के झंझट से भी पूरी तरह बचाकर रखता है.

मिलेगा बेहतरीन राइडिंग एक्सपीरियंस

बता दें कि, हंटर 350 को युवाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है इसलिए इसमें मॉडर्न और क्लासिक लुक का एक नया मेल देखने को मिलता है. इसमें आपको डिजिटल-एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो जरूरी जानकारियां साफ दिखाता है. फोन चार्ज करने के लिए इसमें यूएसबी पोर्ट की सुविधा भी दी गई है. सुरक्षा के लिहाज से इसमें सिंगल और डुअल-चैनल एबीएस का विकल्प दिया गया है. 

इसके 17-इंच के अलॉय व्हील्स और चौड़े टायर्स मोड़ पर बाइक को फिसलने नहीं देते. इसका वजन रॉयल एनफील्ड की दूसरी गाड़ियों से थोड़ा कम है जिससे इसे ट्रैफिक में संभालना बेहद आसान हो जाता है. कुल मिलाकर 20 हजार की डाउन पेमेंट पर यह एक बहुत ही समझदारी भरा और किफायती सौदा है.

यह भी पढ़ें: Kia की Hybrid SUV की एंट्री, Fortuner की बढ़ी टेंशन

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 04 Aug 2026 10:22 AM (IST)
Tags :
Royal Enfield Hunter 350 EMI Hunter 350 Down Payment 20000 Hunter 350 On Road Price Royal Enfield Finance Schemes
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बाइक
20 हजार रुपये देकर खरीदें Hunter 350, जानें कितनी बनेगी EMI?
20 हजार रुपये देकर खरीदें Hunter 350, जानें कितनी बनेगी EMI?
बाइक
5.75 लाख रुपये की बाइक, 3 मिनट में SOLD OUT, जानें दमदार फीचर्स
5.75 लाख रुपये की बाइक, 3 मिनट में SOLD OUT, जानें दमदार फीचर्स
बाइक
बच्चों के लिए आई 110 kmph वाली रेस बाइक, वजन महज 90 किलो
बच्चों के लिए आई 110 kmph वाली रेस बाइक, वजन महज 90 किलो
बाइक
नई देसी EV बाइक लॉन्च, 260 KM रेंज, महज इतनी है कीमत
नई देसी EV बाइक लॉन्च, 260 KM रेंज, महज इतनी है कीमत
Advertisement

वीडियोज

Sansani: स्कूल में Murder से सनसनी! Lady Teacher का कातिल कौन?
Baba Bageshwar Dham | Dhirendra Krishna Shastri: जमीन की 'लूट'...क्या बाबा बागेश्वर ने दी छूट?
Sansani: जंतर-मंतर की 'गालीबाज गर्ल' से सुपारी कांड तक! | Crime News
Triggered Insaan ने 50 घंटे की Live Stream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Ram Gopal Varma-Urmila Matondkar की सीक्रेट शादी का दावा, पुराने किस्से फिर चर्चा में
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'एयरपोर्ट से सीधे फांसी...' शेख हसीना की वतन वापसी की इच्छा पर नाहिद इस्लाम की धमकी
'एयरपोर्ट से सीधे फांसी...' शेख हसीना की वतन वापसी की इच्छा पर नाहिद इस्लाम की धमकी
मध्य प्रदेश
दतिया उपचुनाव: BJP के आशुतोष तिवारी ने लगाए भीतरघात के आरोप, बोले- 'मैं अनजान नहीं हूं'
दतिया उपचुनाव: BJP के आशुतोष तिवारी ने लगाए भीतरघात के आरोप, बोले- 'मैं अनजान नहीं हूं'
विश्व
ट्रंप पर कसेगा शिकंजा! भारत समेत 60 देशों पर टैरिफ के खिलाफ 25 अमेरिकी राज्यों ने किया मुकदमा
ट्रंप पर कसेगा शिकंजा! भारत समेत 60 देशों पर टैरिफ के खिलाफ 25 अमेरिकी राज्यों ने किया मुकदमा
स्पोर्ट्स
जब सचिन तेंदुलकर हरी जर्सी पहन उतरे पाकिस्तान के लिए फिल्डिंग करने, पढ़िए किस्सा
जब सचिन तेंदुलकर हरी जर्सी पहन उतरे पाकिस्तान के लिए फिल्डिंग करने, पढ़िए किस्सा
बॉलीवुड
Spider Man BO: मंडे को भी ‘स्पाइडर मैन’ की रही धूम, शानदार हुई कमाई, जानें- 300 करोड़ से रह गई कितनी दूर
मंडे को भी ‘स्पाइडर मैन’ ने शानदार की कमाई, जानें- 300 करोड़ से रह गई कितनी दूर
मध्य प्रदेश
Xप्लेन: दतिया की सियासत में मौजूद दिग्विजय सिंह! क्या अब भी प्रासंगिक कांग्रेस के 'बुजुर्ग'?
दतिया की सियासत में मौजूद दिग्विजय सिंह! क्या अब भी प्रासंगिक कांग्रेस के 'बुजुर्ग'?
इंडिया
'संबंध बिगड़ जाएंगे...', बांग्लादेश ने किस बात पर चिढ़कर भारत से कहा ऐसा
'संबंध बिगड़ जाएंगे...', बांग्लादेश ने किस बात पर चिढ़कर भारत से कहा ऐसा
महाराष्ट्र
'दीपके वहां आंदोलन कर रहा है और आप लोग...', अपने पदाधिकारियों पर भड़के उद्धव ठाकरे
'दीपके से कुछ सीखें', शिवसेना UBT के पदाधिकारियों पर भड़के उद्धव ठाकरे
ENT LIVE
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
ENT LIVE
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
ENT LIVE
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
ENT LIVE
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Embed widget