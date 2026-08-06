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हिंदी न्यूज़ऑटोCar47 लाख रुपये में Mini Countryman C, क्या है सबसे स्मार्ट चॉइस?

47 लाख रुपये में Mini Countryman C, क्या है सबसे स्मार्ट चॉइस?

Mini Countryman C: 47.5 लाख रुपये में लॉन्च हुई Mini Countryman C क्या एक बेस्ट लग्जरी SUV है? जानिए इसके फीचर्स, इंजन परफॉर्मेंस और केबिन स्पेस की पूरी डिटेल.

Written By : सोमनाथ चटर्जी |  Edited By: Himanshu Singh |  Updated at : 06 Aug 2026 11:59 AM (IST)
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Mini Countryman C: भारत में भी पिछले कुछ सालों से लग्जरी एसयूवी गाड़ियों की डिमांड बढ़ती जा रही है. मेट्रो सिटी में बेहद लग्जरी गाड़ियों की खूब खरीद रहे हैं. इस बीच लग्जरी कार के लिए मशहूर मिनी ने नई कंट्रीमैन सी उतारकर बड़ा दांव खेल दिया है. अक्सर ऐसा देखा जाता है कि, मिनी कारों को एक खास और सीमित वर्ग के लिए माना जाता था. लेकिन अब भारत में ही लोकल असेंबली होने के कारण कंपनी अब इस मॉडल के जरिए बड़े प्रीमियम ग्राहक वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है.

बता दें कि, 47.5 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुई यह कार बीएमडब्ल्यू X1 वाले 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आती है. अगर आप 50 लाख रुपये के बजट में कोई ऐसी लग्जरी गाड़ी तलाश रहे हैं जो मार्केट में बिल्कुल अलग दिखे और जिसमें व्यावहारिक इस्तेमाल की कोई कमी न हो तो यह नया मॉडल आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर आ सकता है. चलिए जानतें हैं इस कंट्रीमैन सी के फीचर्स के बारें में.

कमाल का फीचर्स और प्रीमियम केबिन

बता दें कि, भले ही कंट्रीमैन सी कम कीमत में लॉन्च हुई है लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि कंपनी ने फीचर्स में कोई कटौती की है. मिनी कंट्रीमैन सी का इंटीरियर काफी शानदार और मॉडर्न वाइब देता है. जिसमें फैब्रिक टेक्सटाइल डैशबोर्ड, टॉगल स्विचेस और मिनी का सिग्नेचर गोल OLED टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है.

वहीं, इस कार में एक्सपीरियंस नाम से अलग-अलग ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं. जिनमें गो-कार्ट मोड सेलेक्ट करते ही केबिन में एक खास साउंड और मूड सेट हो जाता है. सहूलियत के लिए इसमें पैनोरमिक सनरूफ, 12-स्पीकर वाला हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम, मसाज फंक्शन के साथ पावर्ड फ्रंट सीट्स, वायरलेस चार्जिंग और ADAS जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स मौजूद हैं.


47 लाख रुपये में Mini Countryman C, क्या है सबसे स्मार्ट चॉइस?

यह भी पढ़ें: Land Rover ने पेश की भारत में सबसे आलीशान SUV, जानें क्या है कीमत?

मिलेगा बड़ा केबिन

आपको यह भी बता दें कि, मिनी के बारे में अक्सर यह माना जाता है कि इसकी गाड़ियों में पीछे की सीट पर कम जगह होती है. लेकिन नई कंट्रीमैन सी इस सोच को पूरी तरह से बदल देती है. आकार में बड़ी होने की वजह से इसका केबिन काफी हवादार और स्पेसियस लगता है.

विशेष रूप से इसकी रियर सीट पर पर्याप्त लेगरूम और हेडरूम दिया गया है जिससे लंबे कद वाले यात्री भी बिना किसी परेशानी के आराम से बैठ सकते हैं. इसके अलावा, इसमें 505 लीटर का बड़ा बूट स्पेस भी मिलता है जो वीकेंड ट्रिप्स के लिए पूरे परिवार का सामान आसानी से रख सकता है.


47 लाख रुपये में Mini Countryman C, क्या है सबसे स्मार्ट चॉइस?

कैसा है इंजन?

अब बात करते हैं गाड़ी के इंजन की तो इस कार में 1.5-लीटर का 3-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 156 bhp की पावर जनरेट करता है और 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है. शहर की ट्रैफिक में चलने के लिए यह इंजन बेहद शांत, स्मूथ और रिफाइंड महसूस होता है.

हालांकि, अगर आप मिनी की पारंपरिक रेसिंग स्टाइल वाली आक्रामक पावर डिलीवरी की उम्मीद कर रहे हैं तो यह इंजन थोड़ा लीनियर और फ्लैट महसूस हो सकता है जो क्रूज़िंग के लिए ज्यादा बेहतर है. इसके बावजूद इसका स्टीयरिंग काफी सटीक है बॉडी रोल बहुत कम है और हैंडलिंग काफी ग्रिपी और मजेदार लगती है.

क्या यह है सबसे स्मार्ट चॉइस?

बता दें कि, 47.5 लाख रुपये की कीमत में मिनी कंट्रीमैन सी एक बेहद मजबूत और वैल्यू फॉर मनी लग्जरी पैकेज बनकर उभरती है. अपने अतरंगी लुक्स, स्टाइलिश इंटीरियर और प्रीमियम ब्रांड वैल्यू की बदौलत यह आम लग्जरी कारों के मुकाबले सड़क पर तुरंत सबका ध्यान खींचती है.

अगर आप एक ऐसी फैमिली SUV चाहते हैं जो रोजाना चलाने में आसान हो, प्रैक्टिकल हो, फीचर्स से भरपूर हो और आपको भीड़ में एक अलग पहचान दे, तो मिनी की नई कंट्रीमैन सी इस बजट में सबसे स्मार्ट और सही विकल्प साबित होती है.

यह भी पढ़ें: Cullinan-Bentayga की बढ़ी टेंशन, मार्केट में हुई Range Rover SV Ultra की एंट्री

Published at : 06 Aug 2026 11:59 AM (IST)
Tags :
Mini Countryman C Price India Mini Countryman C Review Luxury SUV Under 50 Lakh Mini Countryman Features
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