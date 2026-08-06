540° vs 360° कैमरा, कार के लिए कौन है ज्यादा स्मार्ट?
540 Degree vs 360 Degree Camera: 540 डिग्री और 360 डिग्री कैमरा में से कौन सा ज्यादा स्मार्ट है? जानिए दोनों तकनीकों का अंतर, ट्रांसपेरेंट बोनट फीचर और सेफ्टी के फायदे.
540 Degree vs 360 Degree Camera: अब टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुका है और इसका असर हमें आज के जमाने के गाड़ियों में देखने को मिलती है. अब ऑटोमोबाइल मार्केट में एक से बढ़कर एक नई टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिल रही हैं. जहां पहले कारों में 360-डिग्री कैमरा आता था तो लोगों को लगा कि अब कार पार्किंग और ड्राइविंग में इससे बेहतर तकनीक नहीं आ सकती और इससे अच्छा ऑप्शन अब हमें आगे देखने को नहीं मिलेगा.
लेकिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत तेजी से बदल रही है और अब कारों में 540-डिग्री कैमरा देखने को मिल रहा है. महिंद्रा की नई गाड़ियों से लेकर कई लग्जरी एसयूवी में अब यह नया 540-डिग्री व्यू कैमरा फीचर दिया जा रहा है. ऐसे में कई कार खरीदार इस बात को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिर 360 और 540 डिग्री कैमरा में क्या अंतर है और इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्मार्ट और काम का है. तो चलिए आपको बेहद ही आसान भाषा में समझाते हैं कि, कौन सा कैमरा ज्यादा बेहतर है.
कैसे काम करता है 360-डिग्री कैमरा?
आपको बता दें कि, 360-डिग्री कैमरा कुछ सालों में काफी लोकप्रिय हुआ है. इस सिस्टम में गाड़ी के चारों तरफ यानी फ्रंट ग्रिल, दोनों साइड मिरर्स और पीछे बूट पर कैमरे लगे होते हैं. ये चारों कैमरे मिलकर गाड़ी के आसपास का 360-डिग्री बर्ड्स-आई व्यू बनाते हैं.
इससे ड्राइवर को टचस्क्रीन पर गाड़ी के चारों ओर की जगह आसानी से दिख जाती है. पतली गलियों में गाड़ी निकालने, रिवर्स करने या टाइट पार्किंग स्पेस में कार खड़ी करने में यह फीचर बहुत मददगार होता है. यह आपको उन जगहों को देखने में मदद करता है जो साइड मिरर्स में आसानी से नजर नहीं आती हैं.
यह भी पढ़ें: Ather के बेस्ट EV स्कूटर, कौन है सबसे दमदार?
540-डिग्री कैमरा कैसे करता है काम?
जबकि अब बात करते हैं 540-डिग्री कैमरे की जो तकनीक के मामले में 360-डिग्री कैमरे से एक कदम आगे है. बता दें कि, 540-डिग्री कैमरा 360-डिग्री व्यू के साथ-साथ आपको अंडरबॉडी व्यू यानी गाड़ी के ठीक नीचे का नजारा भी दिखाता है. इसे कई कंपनियां ट्रांसपेरेंट बोनट तकनीक भी कहती हैं.
जब आपकी कार आगे बढ़ती है तो फ्रंट कैमरा नीचे की सड़क की फुटेज रिकॉर्ड कर लेता है और सॉफ्टवेयर की मदद से ऐसा व्यू बनाता है मानो गाड़ी का बोनट पारदर्शी हो गया हो. इससे ड्राइवर को इंफोटेनमेंट स्क्रीन पर सीधा दिखता है कि गाड़ी के अगले पहियों के नीचे या इंजन के ठीक नीचे कौन सा गड्ढा, पत्थर या ब्रेकर मौजूद है.
ऑफ-रोडिंग में मिलता है फायदा
बता दें कि, भारतीय सड़कों के हिसाब से 540-डिग्री कैमरा बेहद उपयोगी और व्यावहारिक साबित होता है. हमारे देश में कई बार सड़कों पर अचानक गहरे गड्ढे, नुकीले पत्थर या ऊंचे स्पीड ब्रेकर्स आ जाते हैं. जो ड्राइवर की सीट से बोनट की वजह से दिखाई नहीं देते. 540-डिग्री कैमरा स्क्रीन पर गाड़ी के नीचे का लाइव व्यू दिखाकर टायरों और अंडरबॉडी को नुकसान से बचाता है.
इसके अलावा जो लोग ऑफ-रोडिंग के शौकीन हैं और पहाड़ों पथरीले रास्तों या कीचड़ में गाड़ी चलाते हैं उनके लिए यह फीचर किसी वरदान से कम नहीं है. यह ड्राइवर को बिना गाड़ी से नीचे उतरे नीचे की सटीक स्थिति बता देता है.
कौन है ज्यादा स्मार्ट?
अब अगर दोनों कैमरों में तुलना करें तो 540-डिग्री कैमरा तकनीक के मामले में 360-डिग्री कैमरे से काफी ज्यादा स्मार्ट और एडवांस है. जहां 360-डिग्री कैमरा आपको केवल गाड़ी के बाहर चारों तरफ देखने की सुविधा देता है. वहीं 540-डिग्री कैमरा गाड़ी के निचले हिस्से का ब्लाइंड स्पॉट भी पूरी तरह खत्म कर देता है.
हालांकि, 360-डिग्री कैमरा आम शहर की ड्राइविंग और रोजमर्रा की पार्किंग के लिए पर्याप्त है. लेकिन 540-डिग्री कैमरा आपको सुरक्षा का एक अतिरिक्त लेयर देता है. अगर आप नई कार लेने जा रहे हैं और आपको 540-डिग्री कैमरे का विकल्प मिल रहा है,तो यह आपकी ड्राइविंग को काफी आसान और सुरक्षित बना देगा.
यह भी पढ़ें: 540 डिग्री कैमरा, सनरूफ और... देखें किन धमाकेदार फीचर्स से लैस नई Scorpio N?