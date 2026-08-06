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हिंदी न्यूज़ऑटोCullinan-Bentayga की बढ़ी टेंशन, मार्केट में हुई Range Rover SV Ultra की एंट्री

Cullinan-Bentayga की बढ़ी टेंशन, मार्केट में हुई Range Rover SV Ultra की एंट्री

Range Rover SV Ultra India Launch: लैंड रोवर ने भारत में अपनी सबसे लग्जरी एसयूवी रेंज रोवर एसवी अल्ट्रा लॉन्च कर दी है. 3.8 करोड़ की इस कार में मसाज सीट्स और 261 किमी की टॉप स्पीड मिलती है.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 06 Aug 2026 10:42 AM (IST)
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Range Rover SV Ultra India Launch: इन दिनों लग्जरी कारों की डिमांड बढ़ती ही जा रही है. जिसके चलते अब मार्केट में बेहद लग्जरी कार की मैन्युफैक्चरिंग भी जमकर हो रही है. जबकि अगर आप भी सुपर लग्जरी और अल्टीमेट कम्फर्ट वाली गाड़ियों के शौकीन हैं तो लैंड रोवर की नई कार आपके लिए बेहद शानदार साबित हो सकती है. ब्रिटिश ऑटोमेकर लैंड रोवर ने भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में अपनी सबसे प्रीमियम और पावरफुल एसयूवी रेंज रोवर एसवी अल्ट्रा को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है. 

बता दें कि, यह कार रेंज रोवर के पोर्टफोलियो में सबसे टॉप-स्पेक वेरिएंट के रूप में जगह बनाएगी. कंपनी ने इस एसयूवी को इतने खास और कस्टमाइज्ड फीचर्स से सजाया है कि यह रोड पर चलते ही अपनी एक अलग पहचान बना लेती है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत और इसमें मिलने वाले फर्स्ट-क्लास केबिन फीचर्स को सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा. चलिए जानतें हैं इस शानदार कार के टॉप फीचर्स के बारें में. वहीं, इस नई अल्ट्रा-लक्जरी कार के बाजार में कदम रखते ही रोल्स रॉयस कुलिनन और बेंटले बेंटायगा जैसी शानदार गाड़ियों की धड़कनें तेज हो गई हैं.

क्या रहने वाली है कीमत?

आपको बता दें कि, भारत में नई रेंज रोवर एसवी अल्ट्रा की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 3.8 करोड़ रुपये रखी गई है. इस भारी-भरकम कीमत में कंपनी आपको शानदार  एक्सटीरियर डिजाइन के साथ इसमें नया और एक्सक्लूसिव टाइटन सिल्वर पेंट ऑप्शन दिया गया है. गाड़ी के ग्रिल सराउंड, स्किड प्लेट, व्हील इंसर्ट्स और रेंज रोवर के वर्डमार्क्स पर सैटिन प्लैटिनम और सिल्वर क्रोम की बेहद प्रीमियम फिनिशिंग देखने को मिलती है. यह कार स्टैंडर्ड 22-इंच के एलॉय व्हील्स के साथ आती है जिन पर इन्वर्टेड आ' ब्रांड लोगो वाले हबकैप्स लगे हैं. वहीं ग्राहक चाहें तो 23-इंच व्हील्स का ऑप्शन भी चुन सकते हैं.


Cullinan-Bentayga की बढ़ी टेंशन, मार्केट में हुई Range Rover SV Ultra की एंट्री

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मिलेगा मसाज सीट्स

बता दें कि, गाड़ी के दरवाजे खोलते ही आपको इसका असली जादू देखने को मिलता है. केबिन में नया ऑर्किड वॉइट और सिंडर ग्रे का दो रंग कॉम्बिनेशन दिया गया है. जो देखने में बेहद क्लासिक लगता है. इस एसयूवी में सफर करने वाले हर शख्स के आराम का पूरा ध्यान रखा गया है. 

कार की सभी सीटों में वेंटिलेशन और हॉट स्टोन मसाज का फीचर दिया गया है. जिससे लंबी दूरी का सफर भी जरा सा भी थकाऊ नहीं लगेगा. इसके साथ ही इसमें सिग्नेचर मेरिडियन साउंड सिस्टम, एक्सटेंडेड लेदर पैकेज और रियर पैसेंजर्स के लिए बड़ी एंटरटेनमेंट स्क्रीन जैसी रॉयल सुविधाएं भी मौजूद हैं.


Cullinan-Bentayga की बढ़ी टेंशन, मार्केट में हुई Range Rover SV Ultra की एंट्री

साथ ही मिलेगा V8 इंजन का पावरहाउस

नई रेंज रोवर एसवी अल्ट्रा सिर्फ सहूलियत में ही आगे नहीं है बल्कि परफॉर्मेंस के मामले में भी किसी सुपरकार से कम नहीं है. इसमें बीएमडब्ल्यू से लिया गया 4.4-लीटर का ट्विन-टर्बो V8 पेट्रोल इंजन दिया गया है. यह ताकतवर इंजन 537 बीएचपी की मैक्सिमम पावर और 750 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है. 

वहीं, इसमें 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम जोड़ा गया है. इतनी बड़ी एसयूवी होने के बावजूद यह कार महज 4.9 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 261 किमी/घंटा है.

आपके लिए सही है यह कार?

अब बात करते हैं कि यह कार आपके लिए सही है या नहीं तो बता दें कि, अगर आपका बजट 4 करोड़ रुपये के आसपास है और आप मर्सिडीज-मेबैक जीएलएस या लैम्बोर्गिनी उरुस जैसी कारों से कुछ अलग बेहद शांत और अल्ट्रा-लग्जरी राइड की तलाश में हैं. तो रेंज रोवर SV अल्ट्रा आपके लिए परफेक्ट चॉइस बन सकती है. 

यह कार उन बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज को ध्यान में रखकर बनाई गई है जिनके लिए सफर के दौरान आराम और स्टेटस सबसे ज्यादा मायने रखता है. इसमें मिलने वाला पावरफुल इंजन, 4WD की क्षमता और रोड प्रेजेंस इसे अपनी क्लास में सबसे खास और पावरफुल एसयूवी बनाता है.

कुलिनन और बेंटायगा की बढ़ सकती हैं मुश्किलें 

बता दें कि, इस नए वेरिएंट के लॉन्च से भारत के अल्ट्रा-लक्जरी एसयूवी सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा काफी बढ़ गई है. अब तक जो ग्राहक बेंटले बेंटायगा या रोल्स रॉयस कुलिनन की तरफ देखते थे. उनके लिए रेंज रोवर SV अल्ट्रा एक बेहद मजबूत और तकनीकी रूप से एडवांस विकल्प बनकर उभरी है. 

3.80 करोड़ रुपये की एक्स-शोरूम कीमत में इसमें मिलने वाला पावरफुल V8 इंजन, अनूठा साउंड सिस्टम और फर्स्ट-क्लास इंटीरियर कम्फर्ट इसे अपनी श्रेणी की अन्य गाड़ियों पर भारी पड़ता हुआ दिखाता है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 06 Aug 2026 10:42 AM (IST)
Tags :
SV Ultra India Launch Range Rover SV Ultra Price Land Rover SV Ultra Features Luxury SUV Range Rover SV Ultra
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